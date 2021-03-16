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Гинцбург рассказал, кому нельзя прививаться "Спутником V"
Гинцбург рассказал, кому нельзя прививаться "Спутником V"
Категорий людей, кому противопоказана вакцина "Спутник V" по здоровью, минимальное количество, нельзя ее использовать только при тяжелых формах аллергии, заявил РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:52
2021-03-16T13:52
2021-03-16T14:35
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Категорий людей, кому противопоказана вакцина "Спутник V" по здоровью, минимальное количество, нельзя ее использовать только при тяжелых формах аллергии, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Таких категорий людей минимальное количество, только люди с тяжелыми аллергическими заболеваниями, даже с осложнениями – отек Квинке и анафилактический шок. Те люди, у которых аллергия на определенные антигены - надо вакцинироваться", - сказал Гинцбург на брифинге.Он уточнил, что людям с аллергическими реакциями надо проконсультироваться со своим врачом перед вакцинацией и выбрать наиболее оптимальное время для прививки.Брифинг Гинцбурга проходит в формате онлайн-подключения с пресс-центром Sputnik Казахстан в Нур-Султане.
https://ria.ru/20210316/vaktsiny-1601469993.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, общество