https://ria.ru/20210316/protivopokazanie-1601470575.html

Гинцбург рассказал, кому нельзя прививаться "Спутником V"

Гинцбург рассказал, кому нельзя прививаться "Спутником V"

Категорий людей, кому противопоказана вакцина "Спутник V" по здоровью, минимальное количество, нельзя ее использовать только при тяжелых формах аллергии, заявил РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T13:52

2021-03-16T13:52

2021-03-16T14:35

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599764848_0:131:3017:1828_1920x0_80_0_0_a152e0a9f2dcdb4c4d3b44e13e961eae.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Категорий людей, кому противопоказана вакцина "Спутник V" по здоровью, минимальное количество, нельзя ее использовать только при тяжелых формах аллергии, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Таких категорий людей минимальное количество, только люди с тяжелыми аллергическими заболеваниями, даже с осложнениями – отек Квинке и анафилактический шок. Те люди, у которых аллергия на определенные антигены - надо вакцинироваться", - сказал Гинцбург на брифинге.Он уточнил, что людям с аллергическими реакциями надо проконсультироваться со своим врачом перед вакцинацией и выбрать наиболее оптимальное время для прививки.Брифинг Гинцбурга проходит в формате онлайн-подключения с пресс-центром Sputnik Казахстан в Нур-Султане.

https://ria.ru/20210316/vaktsiny-1601469993.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, общество