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Обвиняемому в убийстве девочки на Кубани отменили оправдательный приговор
Обвиняемому в убийстве девочки на Кубани отменили оправдательный приговор
Суд на Кубани отменил оправдательный приговор жителю местного поселка по делу об убийстве восьмилетней девочки, раскрытому якобы по оставленным им знакам на... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T20:04
2021-03-16T22:08
ленинградский район
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 16 мар — РИА Новости. Суд на Кубани отменил оправдательный приговор жителю местного поселка по делу об убийстве восьмилетней девочки, раскрытому якобы по оставленным им знакам на зданиях, сообщает пресс-служба крайпрокуратуры.В июне 2016 года в поселке Звезда отчим подвез девочку к дому, однако туда она так и не дошла. После ее исчезновения возбудили дело об убийстве, но долгое время ребенка не удавалось найти. В январе 2020-го в соседнем селе на нескольких зданиях появились надписи, сообщающие о местонахождении останков, там их и обнаружили.Следователи объявили, что установили причастность к убийству 63-летнего местного жителя Николая Мишина. Со слов подозреваемого сообщалось, что девочка в тот день несколько раз забегала во двор его дома, чем отвлекала от работы. По данным следствия, в какой-то момент он, прогоняя ее, якобы убил ударом молотка по голове, а затем спрятал тело в поле. Правоохранительные органы сообщали, что в ходе допроса мужчина признался, что надписи на строениях, указывающие на место, где нашли останки, оставлял именно он.В ноябре присяжные оправдали Мишина. Они посчитали недоказанными события, описанные в обвинительном заключении. Жена подсудимого впоследствии рассказала РИА Новости о нестыковках в деле, главная из которых — отсутствие мужа дома в предполагаемый момент преступления. На вопрос о вероятности дачи мужем показаний под давлением собеседница агентства отвечать отказалась, "чтобы не навредить ему". Однако в прокуратуре Кубани агентству сразу сообщили, что гособвинение с вердиктом не согласно.В январе Краснодарский краевой суд признал Николая Мишина невиновным."Сегодня, 16 марта 2021 года, приговор в отношении Николая Мишина, ранее оправданного на основании вердикта присяжных заседателей краевым судом за убийство малолетней в Ленинградском районе, по представлению прокуратуры края отменен, дело направлено на новое рассмотрение", — сообщила прокуратура Краснодарского края вечером во вторник.Сам факт оправдательного приговора в России большая редкость: по статистике Верховного суда, если уголовные материалы уже рассматриваются по существу, шанс на оправдание в отечественном суде не превышает одного процента.
https://ria.ru/20210311/ubiystvo-1600701297.html
https://ria.ru/20201120/rebenok-1585611991.html
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ленинградский район, краснодарский край, происшествия

Обвиняемому в убийстве девочки на Кубани отменили оправдательный приговор

20:04 16.03.2021 (обновлено: 22:08 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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КРАСНОДАР, 16 мар — РИА Новости. Суд на Кубани отменил оправдательный приговор жителю местного поселка по делу об убийстве восьмилетней девочки, раскрытому якобы по оставленным им знакам на зданиях, сообщает пресс-служба крайпрокуратуры.
В июне 2016 года в поселке Звезда отчим подвез девочку к дому, однако туда она так и не дошла. После ее исчезновения возбудили дело об убийстве, но долгое время ребенка не удавалось найти. В январе 2020-го в соседнем селе на нескольких зданиях появились надписи, сообщающие о местонахождении останков, там их и обнаружили.
Ружье - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 05:47
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Следователи объявили, что установили причастность к убийству 63-летнего местного жителя Николая Мишина. Со слов подозреваемого сообщалось, что девочка в тот день несколько раз забегала во двор его дома, чем отвлекала от работы. По данным следствия, в какой-то момент он, прогоняя ее, якобы убил ударом молотка по голове, а затем спрятал тело в поле. Правоохранительные органы сообщали, что в ходе допроса мужчина признался, что надписи на строениях, указывающие на место, где нашли останки, оставлял именно он.
В ноябре присяжные оправдали Мишина. Они посчитали недоказанными события, описанные в обвинительном заключении. Жена подсудимого впоследствии рассказала РИА Новости о нестыковках в деле, главная из которых — отсутствие мужа дома в предполагаемый момент преступления. На вопрос о вероятности дачи мужем показаний под давлением собеседница агентства отвечать отказалась, "чтобы не навредить ему". Однако в прокуратуре Кубани агентству сразу сообщили, что гособвинение с вердиктом не согласно.
В январе Краснодарский краевой суд признал Николая Мишина невиновным.
"Сегодня, 16 марта 2021 года, приговор в отношении Николая Мишина, ранее оправданного на основании вердикта присяжных заседателей краевым судом за убийство малолетней в Ленинградском районе, по представлению прокуратуры края отменен, дело направлено на новое рассмотрение", — сообщила прокуратура Краснодарского края вечером во вторник.
Сам факт оправдательного приговора в России большая редкость: по статистике Верховного суда, если уголовные материалы уже рассматриваются по существу, шанс на оправдание в отечественном суде не превышает одного процента.
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