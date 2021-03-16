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В Татарстане сгорел дотла памятник воину-освободителю
В Татарстане сгорел дотла памятник воину-освободителю
В городе Заинске в Татарстане сгорел памятник воину-освободителю, сообщает главное управление МЧС по республике. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T20:59
2021-03-16T22:34
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В городе Заинске в Татарстане сгорел памятник воину-освободителю, сообщает главное управление МЧС по республике."В 18:39 по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о пожаре &lt;...&gt; на бульваре Победы. Горел памятник Воину-освободителю (из композитного материала)", — отметили в ведомстве.Видео инцидента опубликовал один из очевидцев. На кадрах видно охваченную пламенем статую.По информации МЧС, в 18:50 открытое горение на площади в шесть квадратных метров ликвидировали. Причину пожара устанавливают.Как уточнил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев, на место происшествия выехала заместитель городского прокурора Ирина Якупова. Заинское надзорное ведомство начало проверку с привлечением специалистов. Среди прочего прокуратура проверит исполнение контрактных обязательств при установке памятника — в том числе соблюдение технологии производства и использования требуемых огнеупорных материалов.По информации источника "Бизнес Online", памятник мог загореться из-за неосторожного обращения с огнем. Как заявил собеседник интернет-издания, рядом с местом инцидента расположен Вечный огонь, вечером около него находилась группа местных жителей, которые якобы жгли ветки. Они случайно задели стоявший у подножия памятника венок, из-за чего произошло возгорание.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), происшествия

В Татарстане сгорел дотла памятник воину-освободителю

20:59 16.03.2021 (обновлено: 22:34 16.03.2021)
 
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В городе Заинске в Татарстане сгорел памятник воину-освободителю, сообщает главное управление МЧС по республике.
"В 18:39 по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о пожаре <...> на бульваре Победы. Горел памятник Воину-освободителю (из композитного материала)", — отметили в ведомстве.
Видео инцидента опубликовал один из очевидцев. На кадрах видно охваченную пламенем статую.
По информации МЧС, в 18:50 открытое горение на площади в шесть квадратных метров ликвидировали. Причину пожара устанавливают.
Как уточнил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев, на место происшествия выехала заместитель городского прокурора Ирина Якупова. Заинское надзорное ведомство начало проверку с привлечением специалистов. Среди прочего прокуратура проверит исполнение контрактных обязательств при установке памятника — в том числе соблюдение технологии производства и использования требуемых огнеупорных материалов.
По информации источника "Бизнес Online", памятник мог загореться из-за неосторожного обращения с огнем. Как заявил собеседник интернет-издания, рядом с местом инцидента расположен Вечный огонь, вечером около него находилась группа местных жителей, которые якобы жгли ветки. Они случайно задели стоявший у подножия памятника венок, из-за чего произошло возгорание.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
 
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