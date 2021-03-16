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В Татарстане сгорел дотла памятник воину-освободителю

В Татарстане сгорел дотла памятник воину-освободителю

В городе Заинске в Татарстане сгорел памятник воину-освободителю, сообщает главное управление МЧС по республике. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T20:59

2021-03-16T20:59

2021-03-16T22:34

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В городе Заинске в Татарстане сгорел памятник воину-освободителю, сообщает главное управление МЧС по республике."В 18:39 по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о пожаре <...> на бульваре Победы. Горел памятник Воину-освободителю (из композитного материала)", — отметили в ведомстве.Видео инцидента опубликовал один из очевидцев. На кадрах видно охваченную пламенем статую.По информации МЧС, в 18:50 открытое горение на площади в шесть квадратных метров ликвидировали. Причину пожара устанавливают.Как уточнил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев, на место происшествия выехала заместитель городского прокурора Ирина Якупова. Заинское надзорное ведомство начало проверку с привлечением специалистов. Среди прочего прокуратура проверит исполнение контрактных обязательств при установке памятника — в том числе соблюдение технологии производства и использования требуемых огнеупорных материалов.По информации источника "Бизнес Online", памятник мог загореться из-за неосторожного обращения с огнем. Как заявил собеседник интернет-издания, рядом с местом инцидента расположен Вечный огонь, вечером около него находилась группа местных жителей, которые якобы жгли ветки. Они случайно задели стоявший у подножия памятника венок, из-за чего произошло возгорание.

https://ria.ru/20210223/bloger-1598673933.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), происшествия