https://ria.ru/20210316/pozhar-1601512439.html

В Верхневолжье количество лесных пожаров сократилось более чем в 8 раз

В Верхневолжье количество лесных пожаров сократилось более чем в 8 раз

Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что будет лично контролировать ситуацию в пожароопасный период. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T16:53

2021-03-16T16:53

2021-03-16T16:53

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 16 мар – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что будет лично контролировать ситуацию в пожароопасный период.По словам губернатора, за последние годы в Тверской области сформирована система подготовки к пожароопасному периоду. Проводится обводнение торфяников, укрепляется материально-техническая база лесозащитного противопожарного центра "Тверьлес". Например, в 2019-2020 годах по национальному проекту "Экология" закуплены 37 единиц техники. Количество лесных пожаров за прошедшие пять лет сократилось в 8,5 раза - с 36, произошедших в 2016 году, до четырёх в 2020. Количество торфяных пожаров уменьшилось втрое: с девяти в 2016 году до трех в 2020. В этом году обеспечивать пожарную безопасность в Тверской области будут почти 2 тысячи сотрудников различных ведомств и порядка тысячи единиц техники. Предусмотрено дополнительное привлечение сил и средств со стороны Минприроды Тверской области и МРСК. Также в случае необходимости в работу могут быть вовлечены охотпользователи и недропользователи. Кроме того, в регионе действуют 201 добровольное пожарное формирование общей численностью более 900 человек.Глава региона поручил обеспечить мониторинг обстановки в лесах и на торфяных месторождениях с помощью авиационного патрулирования, беспилотных летательных аппаратов, спутниковых систем, видеокамер на вышках сотовой связи.

https://ria.ru/20210309/novosele-1600467545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя