Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210316/pozhar-1601512439.html
В Верхневолжье количество лесных пожаров сократилось более чем в 8 раз
В Верхневолжье количество лесных пожаров сократилось более чем в 8 раз
Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что будет лично контролировать ситуацию в пожароопасный период. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T16:53
2021-03-16T16:53
тверская область
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134942_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_39b3db44d8f0249883645960eb2b5e75.jpg
ТВЕРЬ, 16 мар – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что будет лично контролировать ситуацию в пожароопасный период.По словам губернатора, за последние годы в Тверской области сформирована система подготовки к пожароопасному периоду. Проводится обводнение торфяников, укрепляется материально-техническая база лесозащитного противопожарного центра "Тверьлес". Например, в 2019-2020 годах по национальному проекту "Экология" закуплены 37 единиц техники. Количество лесных пожаров за прошедшие пять лет сократилось в 8,5 раза - с 36, произошедших в 2016 году, до четырёх в 2020. Количество торфяных пожаров уменьшилось втрое: с девяти в 2016 году до трех в 2020. В этом году обеспечивать пожарную безопасность в Тверской области будут почти 2 тысячи сотрудников различных ведомств и порядка тысячи единиц техники. Предусмотрено дополнительное привлечение сил и средств со стороны Минприроды Тверской области и МРСК. Также в случае необходимости в работу могут быть вовлечены охотпользователи и недропользователи. Кроме того, в регионе действуют 201 добровольное пожарное формирование общей численностью более 900 человек.Глава региона поручил обеспечить мониторинг обстановки в лесах и на торфяных месторождениях с помощью авиационного патрулирования, беспилотных летательных аппаратов, спутниковых систем, видеокамер на вышках сотовой связи.
https://ria.ru/20210309/novosele-1600467545.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134942_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_79ab64807e45b9b7c753621e021f586e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь руденя

В Верхневолжье количество лесных пожаров сократилось более чем в 8 раз

16:53 16.03.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПриродный пожар в Лазаревском районе около села Барановка на территории Сочинского национального парка
Природный пожар в Лазаревском районе около села Барановка на территории Сочинского национального парка - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 16 мар – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что будет лично контролировать ситуацию в пожароопасный период.
"Мы снизили количество пожаров, но это не является показателем того, что можно перейти в спокойный режим работы. В течение всего пожароопасного периода ситуация будет находиться на моём личном контроле, у каждого главы муниципального образования, особенно в тех районах, где существует повышенный риск возникновения лесных и торфяных пожаров", - сказал глава региона на заседании областного правительства, одним из вопросов повестки дня которого была подготовка к пожароопасному периоду на территории Тверской области в 2021 году и на предстоящий трёхлетний период, защита лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и населенных пунктов от возгораний.
По словам губернатора, за последние годы в Тверской области сформирована система подготовки к пожароопасному периоду. Проводится обводнение торфяников, укрепляется материально-техническая база лесозащитного противопожарного центра "Тверьлес". Например, в 2019-2020 годах по национальному проекту "Экология" закуплены 37 единиц техники.
Количество лесных пожаров за прошедшие пять лет сократилось в 8,5 раза - с 36, произошедших в 2016 году, до четырёх в 2020. Количество торфяных пожаров уменьшилось втрое: с девяти в 2016 году до трех в 2020.
Ключи от квартиры. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 14:46Тверская область
Руденя: новое жилье до 2025 года получат более 5 тысяч тверичан
В этом году обеспечивать пожарную безопасность в Тверской области будут почти 2 тысячи сотрудников различных ведомств и порядка тысячи единиц техники. Предусмотрено дополнительное привлечение сил и средств со стороны Минприроды Тверской области и МРСК. Также в случае необходимости в работу могут быть вовлечены охотпользователи и недропользователи. Кроме того, в регионе действуют 201 добровольное пожарное формирование общей численностью более 900 человек.
Глава региона поручил обеспечить мониторинг обстановки в лесах и на торфяных месторождениях с помощью авиационного патрулирования, беспилотных летательных аппаратов, спутниковых систем, видеокамер на вышках сотовой связи.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56В Приморье достали из рудника одного из заблокированных горняков
04:51Названа возможная причина ДТП с автобусом под Рязанью
04:48В Крыму предложили Зеленскому ответить на четыре вопроса о блокадах
04:24В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью
04:21В Красноярском крае потушили пожар в доме, где погибли четверо детей
04:10Спасатели добрались до двух заблокированных в приморском руднике горняков
04:10Россиян предупредили о клещевой угрозе
04:02В Приморье два горняка оказались заблокированы в руднике
03:48"Щуплый, лысый": как польские спецслужбы искали Дзержинского
03:44Вильфанд рассказал о перепадах температур в марте в Европейской России
03:42ВЦИОМ: россияне хотят вернуть смертную казнь и уменьшить налоги
03:33Вильфанд предупредил россиян о новых морозах
03:30ВЦИОМ: россияне считают решение об отмене крепостного права верным
03:25При ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 18 человек
03:17Источники рассказали, чем будет отличаться второй беспилотник "Охотник"
03:17Глава Европалаты признал наличие ошибок в отношениях с Россией
03:16На Украине похвастались ракетой, из-за которой "психует Россия"
03:13СМИ: в Джорджии семь человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах
03:12Названа возможная причина пожара в доме в Красноярском крае
02:57Трамп заявил, что готов побороться с Меган Маркл на выборах
Лента новостейМолния