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В Верхневолжье количество лесных пожаров сократилось более чем в 8 раз
В Верхневолжье количество лесных пожаров сократилось более чем в 8 раз
Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что будет лично контролировать ситуацию в пожароопасный период. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T16:53
2021-03-16T16:53
2021-03-16T16:53
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 16 мар – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что будет лично контролировать ситуацию в пожароопасный период.По словам губернатора, за последние годы в Тверской области сформирована система подготовки к пожароопасному периоду. Проводится обводнение торфяников, укрепляется материально-техническая база лесозащитного противопожарного центра "Тверьлес". Например, в 2019-2020 годах по национальному проекту "Экология" закуплены 37 единиц техники. Количество лесных пожаров за прошедшие пять лет сократилось в 8,5 раза - с 36, произошедших в 2016 году, до четырёх в 2020. Количество торфяных пожаров уменьшилось втрое: с девяти в 2016 году до трех в 2020. В этом году обеспечивать пожарную безопасность в Тверской области будут почти 2 тысячи сотрудников различных ведомств и порядка тысячи единиц техники. Предусмотрено дополнительное привлечение сил и средств со стороны Минприроды Тверской области и МРСК. Также в случае необходимости в работу могут быть вовлечены охотпользователи и недропользователи. Кроме того, в регионе действуют 201 добровольное пожарное формирование общей численностью более 900 человек.Глава региона поручил обеспечить мониторинг обстановки в лесах и на торфяных месторождениях с помощью авиационного патрулирования, беспилотных летательных аппаратов, спутниковых систем, видеокамер на вышках сотовой связи.
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игорь руденя
ТВЕРЬ, 16 мар – РИА Новости
. Губернатор Тверской области Игорь Руденя
заявил, что будет лично контролировать ситуацию в пожароопасный период.
"Мы снизили количество пожаров, но это не является показателем того, что можно перейти в спокойный режим работы. В течение всего пожароопасного периода ситуация будет находиться на моём личном контроле, у каждого главы муниципального образования, особенно в тех районах, где существует повышенный риск возникновения лесных и торфяных пожаров", - сказал глава региона на заседании областного правительства, одним из вопросов повестки дня которого была подготовка к пожароопасному периоду на территории Тверской области в 2021 году и на предстоящий трёхлетний период, защита лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и населенных пунктов от возгораний.
По словам губернатора, за последние годы в Тверской области сформирована система подготовки к пожароопасному периоду. Проводится обводнение торфяников, укрепляется материально-техническая база лесозащитного противопожарного центра "Тверьлес". Например, в 2019-2020 годах по национальному проекту "Экология" закуплены 37 единиц техники.
Количество лесных пожаров за прошедшие пять лет сократилось в 8,5 раза - с 36, произошедших в 2016 году, до четырёх в 2020. Количество торфяных пожаров уменьшилось втрое: с девяти в 2016 году до трех в 2020.
В этом году обеспечивать пожарную безопасность в Тверской области будут почти 2 тысячи сотрудников различных ведомств и порядка тысячи единиц техники. Предусмотрено дополнительное привлечение сил и средств со стороны Минприроды Тверской области и МРСК. Также в случае необходимости в работу могут быть вовлечены охотпользователи и недропользователи. Кроме того, в регионе действуют 201 добровольное пожарное формирование общей численностью более 900 человек.
Глава региона поручил обеспечить мониторинг обстановки в лесах и на торфяных месторождениях с помощью авиационного патрулирования, беспилотных летательных аппаратов, спутниковых систем, видеокамер на вышках сотовой связи.