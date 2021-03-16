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Reuters узнал о стратегии Германии по "Северному потоку — 2"
Reuters узнал о стратегии Германии по "Северному потоку — 2"
Германия хочет выиграть время в разногласиях с Соединенными Штатами по теме "Северного потока — 2", чтобы добиться завершения проекта, пишет Reuters со ссылкой... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T16:01
2021-03-16T19:02
северный поток — 2
вашингтон (город)
сша
берлин (город)
в мире
экономика
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Германия хочет выиграть время в разногласиях с Соединенными Штатами по теме "Северного потока — 2", чтобы добиться завершения проекта, пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.По оценкам аналитиков, газопровод готов на 95 процентов и его строительство могут завершить к сентябрю. Поэтому в Берлине считают, что после запуска ситуация будет выглядеть для Вашингтона иначе, а риторика американских политиков изменится на более прагматичную.Кроме того, по мнению европейских дипломатов, в ФРГ считают, что у американских властей есть желание вести переговоры по вопросу газопровода и искать совместное решение.При этом, как рассказали Reuters в Вашингтоне, США продолжают взаимодействовать с правительством Германии, чтобы прояснить санкционные риски. Собеседники агентства подчеркнули, что американская сторона не обязана предлагать варианты в сложившейся ситуации, поскольку считает "Северный поток —2" исключительно проблемой Германии.Строительство газопровода"Северный поток — 2" предполагает проведение двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша, Латвия и Литва, называющие проект политическим. В Москве неоднократно указывали, что он носит сугубо экономический характер, с этим согласны в Берлине и Вене.В декабре 2019-го Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas остановила прокладку. Позже Соединенные Штаты расширили ограничения и грозят сделать это снова.Работы продолжились через год: в декабре 2020-го российская баржа "Фортуна" протянула 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.С датскими властями прокладка согласована с 15 января, строительство на территории королевства планируют завершить до конца апреля. Немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая. Строительство вышло на финальную стадию.
https://ria.ru/20210305/potok-1600009148.html
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вашингтон (город)
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северный поток — 2, вашингтон (город), сша, берлин (город), в мире, экономика

Reuters узнал о стратегии Германии по "Северному потоку — 2"

16:01 16.03.2021 (обновлено: 19:02 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСклад труб для строительства газопровода "Северный поток-2" в Германии
Склад труб для строительства газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Германия хочет выиграть время в разногласиях с Соединенными Штатами по теме "Северного потока — 2", чтобы добиться завершения проекта, пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.
По оценкам аналитиков, газопровод готов на 95 процентов и его строительство могут завершить к сентябрю. Поэтому в Берлине считают, что после запуска ситуация будет выглядеть для Вашингтона иначе, а риторика американских политиков изменится на более прагматичную.
"Берлин рассчитывает, что лучшая стратегия — поставить Соединенные Штаты "перед фактом", что проект уже готов", — говорится в материале.
Кроме того, по мнению европейских дипломатов, в ФРГ считают, что у американских властей есть желание вести переговоры по вопросу газопровода и искать совместное решение.
При этом, как рассказали Reuters в Вашингтоне, США продолжают взаимодействовать с правительством Германии, чтобы прояснить санкционные риски. Собеседники агентства подчеркнули, что американская сторона не обязана предлагать варианты в сложившейся ситуации, поскольку считает "Северный поток —2" исключительно проблемой Германии.
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Строительство газопровода

"Северный поток — 2" предполагает проведение двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.
Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша, Латвия и Литва, называющие проект политическим. В Москве неоднократно указывали, что он носит сугубо экономический характер, с этим согласны в Берлине и Вене.
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В декабре 2019-го Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas остановила прокладку. Позже Соединенные Штаты расширили ограничения и грозят сделать это снова.
Работы продолжились через год: в декабре 2020-го российская баржа "Фортуна" протянула 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.
С датскими властями прокладка согласована с 15 января, строительство на территории королевства планируют завершить до конца апреля. Немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая. Строительство вышло на финальную стадию.
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