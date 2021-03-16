Reuters узнал о стратегии Германии по "Северному потоку — 2"
16:01 16.03.2021 (обновлено: 19:02 16.03.2021)
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСклад труб для строительства газопровода "Северный поток-2" в Германии
По оценкам аналитиков, газопровод готов на 95 процентов и его строительство могут завершить к сентябрю. Поэтому в Берлине считают, что после запуска ситуация будет выглядеть для Вашингтона иначе, а риторика американских политиков изменится на более прагматичную.
"Берлин рассчитывает, что лучшая стратегия — поставить Соединенные Штаты "перед фактом", что проект уже готов", — говорится в материале.
Кроме того, по мнению европейских дипломатов, в ФРГ считают, что у американских властей есть желание вести переговоры по вопросу газопровода и искать совместное решение.
При этом, как рассказали Reuters в Вашингтоне, США продолжают взаимодействовать с правительством Германии, чтобы прояснить санкционные риски. Собеседники агентства подчеркнули, что американская сторона не обязана предлагать варианты в сложившейся ситуации, поскольку считает "Северный поток —2" исключительно проблемой Германии.
Строительство газопровода
"Северный поток — 2" предполагает проведение двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.
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В декабре 2019-го Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas остановила прокладку. Позже Соединенные Штаты расширили ограничения и грозят сделать это снова.
Работы продолжились через год: в декабре 2020-го российская баржа "Фортуна" протянула 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.
С датскими властями прокладка согласована с 15 января, строительство на территории королевства планируют завершить до конца апреля. Немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая. Строительство вышло на финальную стадию.