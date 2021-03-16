https://ria.ru/20210316/potok-1601500831.html

Reuters узнал о стратегии Германии по "Северному потоку — 2"

Reuters узнал о стратегии Германии по "Северному потоку — 2"

Германия хочет выиграть время в разногласиях с Соединенными Штатами по теме "Северного потока — 2", чтобы добиться завершения проекта, пишет Reuters со ссылкой... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T16:01

2021-03-16T16:01

2021-03-16T19:02

северный поток — 2

вашингтон (город)

сша

берлин (город)

в мире

экономика

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Германия хочет выиграть время в разногласиях с Соединенными Штатами по теме "Северного потока — 2", чтобы добиться завершения проекта, пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.По оценкам аналитиков, газопровод готов на 95 процентов и его строительство могут завершить к сентябрю. Поэтому в Берлине считают, что после запуска ситуация будет выглядеть для Вашингтона иначе, а риторика американских политиков изменится на более прагматичную.Кроме того, по мнению европейских дипломатов, в ФРГ считают, что у американских властей есть желание вести переговоры по вопросу газопровода и искать совместное решение.При этом, как рассказали Reuters в Вашингтоне, США продолжают взаимодействовать с правительством Германии, чтобы прояснить санкционные риски. Собеседники агентства подчеркнули, что американская сторона не обязана предлагать варианты в сложившейся ситуации, поскольку считает "Северный поток —2" исключительно проблемой Германии.Строительство газопровода"Северный поток — 2" предполагает проведение двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша, Латвия и Литва, называющие проект политическим. В Москве неоднократно указывали, что он носит сугубо экономический характер, с этим согласны в Берлине и Вене.В декабре 2019-го Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas остановила прокладку. Позже Соединенные Штаты расширили ограничения и грозят сделать это снова.Работы продолжились через год: в декабре 2020-го российская баржа "Фортуна" протянула 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.С датскими властями прокладка согласована с 15 января, строительство на территории королевства планируют завершить до конца апреля. Немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая. Строительство вышло на финальную стадию.

https://ria.ru/20210305/potok-1600009148.html

https://ria.ru/20210306/potok-1600181277.html

https://ria.ru/20210313/potok-1601041720.html

вашингтон (город)

сша

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, вашингтон (город), сша, берлин (город), в мире, экономика