https://ria.ru/20210316/politseyskiy-1601545805.html

В Екатеринбурге уволили полицейского, ездившего на угнанной машине

В Екатеринбурге уволили полицейского, ездившего на угнанной машине

Полицейского в Екатеринбурге, ездившего на угнанной Toyota Camry, уволили из органов внутренних дел, сообщил РИА Новости во вторник глава пресс-службы ГУМВД по... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T19:22

2021-03-16T19:22

2021-03-16T19:22

валерий горелых

гумвд

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Полицейского в Екатеринбурге, ездившего на угнанной Toyota Camry, уволили из органов внутренних дел, сообщил РИА Новости во вторник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Екатеринбурге оперуполномоченного поймали на угнанной Toyota Camry, которую он должен был найти."Выявили данный факт сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУМВД России по Свердловской области в ходе реализации оперативной информации. Транспортное средство, о котором идет речь, в ближайшее время будет передано собственникам. Должностное лицо, подозреваемое в противоправной деятельности, из органов внутренних дел уволено по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь офицера ОВД. Больше на государственную службу он никогда не сможет поступить", - отметил полковник Горелых.Он добавил, что с целью профилактики подобного рода ЧП с личным составом этот случай будет доведен до всего гарнизона в рамках боевой и служебной подготовки.

https://ria.ru/20210316/narkotiki-1601541365.html

свердловская область

екатеринбург

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валерий горелых, гумвд, свердловская область, екатеринбург, происшествия