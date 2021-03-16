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В Екатеринбурге уволили полицейского, ездившего на угнанной машине
В Екатеринбурге уволили полицейского, ездившего на угнанной машине
Полицейского в Екатеринбурге, ездившего на угнанной Toyota Camry, уволили из органов внутренних дел, сообщил РИА Новости во вторник глава пресс-службы ГУМВД по... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T19:22
2021-03-16T19:22
валерий горелых
гумвд
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Полицейского в Екатеринбурге, ездившего на угнанной Toyota Camry, уволили из органов внутренних дел, сообщил РИА Новости во вторник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Екатеринбурге оперуполномоченного поймали на угнанной Toyota Camry, которую он должен был найти."Выявили данный факт сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУМВД России по Свердловской области в ходе реализации оперативной информации. Транспортное средство, о котором идет речь, в ближайшее время будет передано собственникам. Должностное лицо, подозреваемое в противоправной деятельности, из органов внутренних дел уволено по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь офицера ОВД. Больше на государственную службу он никогда не сможет поступить", - отметил полковник Горелых.Он добавил, что с целью профилактики подобного рода ЧП с личным составом этот случай будет доведен до всего гарнизона в рамках боевой и служебной подготовки.
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валерий горелых, гумвд, свердловская область, екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге уволили полицейского, ездившего на угнанной машине

19:22 16.03.2021
 
© Pixabay / Pixabay / SplitShireМужчина за рулем автомобиля
Мужчина за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Pixabay / Pixabay / SplitShire
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Полицейского в Екатеринбурге, ездившего на угнанной Toyota Camry, уволили из органов внутренних дел, сообщил РИА Новости во вторник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Екатеринбурге оперуполномоченного поймали на угнанной Toyota Camry, которую он должен был найти.
"Выявили данный факт сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУМВД России по Свердловской области в ходе реализации оперативной информации. Транспортное средство, о котором идет речь, в ближайшее время будет передано собственникам. Должностное лицо, подозреваемое в противоправной деятельности, из органов внутренних дел уволено по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь офицера ОВД. Больше на государственную службу он никогда не сможет поступить", - отметил полковник Горелых.
Он добавил, что с целью профилактики подобного рода ЧП с личным составом этот случай будет доведен до всего гарнизона в рамках боевой и служебной подготовки.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
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Валерий ГорелыхГУМВДСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
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