https://ria.ru/20210316/politika-1601512689.html

Цыбульский призвал ужесточить политику по вопросу сохранения леса

Цыбульский призвал ужесточить политику по вопросу сохранения леса

Развивающаяся промышленность требует от государства более "агрессивной" политики и в части лесовосстановления, а власть и бизнес должны взаимодействовать в... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T16:54

2021-03-16T16:54

2021-03-16T16:54

архангельская область

виктория абрамченко

александр цыбульский

сколково

александр козлов (глава минвостокразвития)

архангельская область

общество

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АРХАНГЕЛЬСК, 16 мар – РИА Новости. Развивающаяся промышленность требует от государства более "агрессивной" политики и в части лесовосстановления, а власть и бизнес должны взаимодействовать в реализации проектов, связанных с развитием лесной промышленности, заявил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, выступая на пленарном заседании II Международного форума-выставки "Чистая страна", который начал работу в технопарке инновационного центра "Сколково".На пленарном заседании во вторник выступили заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Основными темами для обсуждения участниками форума стали вопросы экологии, изменения окружающей среды, обращения с отходами, "генеральной уборки" территорий с накопленным экологическим ущербом и создания в стране экономики замкнутого цикла.Губернатор Архангельской области отметил, что вопросы экологии для региона, который он возглавляет, являются особенно важными, поскольку Архангельская область – регион, где активно развита лесная промышленность, а также в стадии начала реализации находится реформа обращения с твердыми коммунальными отходами."Лес – важнейший ресурс, который является основой экологической жизни, экологического ощущения человека. Мы все знаем выражение "лес – это лёгкие планеты", и в этом смысле нам надо осознанно подходить к лесопользованию. Это ресурс, который может и должен дать экономике добавленную стоимость, но при этом мы понимаем, что развивающаяся промышленность требует от нас более "агрессивной" политики и в части лесовосстановления, и в части сохранения и передачи этого ресурса нашим детям", – сказал Цыбульский.По его словам, сегодня Архангельская область благодаря активной политике главы государства и правительства РФ является пилотным регионом по реализации сразу пяти проектов, связанных с лесной промышленностью. Один из них касается проведения дистанционного мониторинга лесов, которое позволяет серьезно снизить антропогенную нагрузку на леса и повысить качество мониторинга."По сути, мы выводим из леса всю тяжелую технику и с помощью технологий в постоянном мониторинге видим изменения, которые происходят с лесами. Для Архангельской области это важно. 65% леса у нас находятся в аренде. И мы понимаем, что у нас крупные компании сегодня ведут переработку леса по тому самому замкнутому циклу – никаких отходов от леса и лесозаготовки не остается в лесу. У нас все идет в промышленный оборот", – пояснил Цыбульский, подчеркнув важность взаимодействия власти и бизнеса в реализации проектов, связанных с развитием лесной промышленности.Еще одно направление, которое, по мнению губернатора, напрямую связано с важностью сохранения лесных ресурсов в условиях наращивания оборота лесной промышленности, касается актуальности данных о состоянии лесов. В Архангельской области достоверность этой информации составляет порядка 20% при том, что в других регионах эта цифра еще ниже."Мы до конца не знаем, сколько у нас сегодня лесов. И именно вопросы лесоустройства – это сегодня тема номер один в экологической повестке. Это основа той работы, которая направлена на сохранение этого ресурса. Мы должны понять, сколько у нас этого ресурса есть, и соответственно тогда уже подходить к его оцифровке, вовлечению в оборот, перспективам выстраивания планов по его коммерческому использованию", - отметил глава Архангельской области. По его мнению, регионы самостоятельно с этой задачей не справятся: во-первых, она дорогая; во-вторых, с правовой точки зрения это полномочия федеральной власти, переданные региональной, поэтому даже свои деньги регионы не могут на это тратить по закону.Второй Международный форум-выставка "Чистая страна" в поддержку национального проекта "Экология" продлится в Сколково до 18 марта. Планируется, что на площадках форума выступят более 300 спикеров, среди них представители правительства России, федеральных министерств, агентств, Государственной думы, руководители крупных предприятий и корпораций, разработчики природоохранных технологий, эксперты отрасли и общественные деятели.Цели федерального проекта "Чистая страна" – сформировать эффективную систему обращения с отходами, снизить экологическую нагрузку, связанную с несанкционированными мусорными полигонами, создать систему информирования о незаконных свалках.

https://ria.ru/20210221/moloko-1598509242.html

https://ria.ru/20210224/natsproekty-1598835717.html

https://ria.ru/20210220/medtsentr-1598393361.html

архангельская область

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виктория абрамченко, александр цыбульский, сколково, александр козлов (глава минвостокразвития), архангельская область, общество