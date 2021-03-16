https://ria.ru/20210316/poklonskaya-1601510822.html
Поклонская заявила, что перестала верить мужчинам
Поклонская заявила, что перестала верить мужчинам
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что по опыту предыдущих семи лет перестала верить мужчинам. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T16:45
2021-03-16T16:45
2021-03-16T18:06
наталья поклонская
госдума рф
общество
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что по опыту предыдущих семи лет перестала верить мужчинам."Уверена, что и дальше у меня будут какие-то ошибки, но я делаю выводы и хочу становиться мудрее, сильнее. Поэтому я бы себе дала совет не отчаиваться, никогда не опускать руки. "Главный совет — не верить мужчинам. Можно верить женщинам, но не мужчинам", — сказала Поклонская в пресс-центре МИА "Россия сегодня", выступая на онлайн-брифинге к седьмой годовщине Крымской весны.При этом она подчеркнула, что прошла бы путь последних семи лет заново, поскольку ценит извлеченные из этого опыта уроки и набитые шишки.Наталья Поклонская после возвращения Крыма в состав России вступила в должность прокурора республики, а на парламентских выборах 2016 года ее избрали депутатом Госдумы, где она занимает пост замглавы комитета по международным делам. В разводе, воспитывает дочь.
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РИА Новости
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“Не верить мужчинам” – Поклонская дала себе совет по опыту предыдущих семи лет
“Не верить мужчинам” – Поклонская дала себе совет по опыту предыдущих семи лет
2021-03-16T16:45
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PT1M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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наталья поклонская, госдума рф, общество
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская
заявила, что по опыту предыдущих семи лет перестала верить мужчинам.
"Уверена, что и дальше у меня будут какие-то ошибки, но я делаю выводы и хочу становиться мудрее, сильнее. Поэтому я бы себе дала совет не отчаиваться, никогда не опускать руки. "Главный совет — не верить мужчинам. Можно верить женщинам, но не мужчинам", — сказала Поклонская в пресс-центре МИА "Россия сегодня", выступая на онлайн-брифинге к седьмой годовщине Крымской весны.
При этом она подчеркнула, что прошла бы путь последних семи лет заново, поскольку ценит извлеченные из этого опыта уроки и набитые шишки.
Наталья Поклонская после возвращения Крыма в состав России вступила в должность прокурора республики, а на парламентских выборах 2016 года ее избрали депутатом Госдумы, где она занимает пост замглавы комитета по международным делам. В разводе, воспитывает дочь.