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Поклонская заявила, что перестала верить мужчинам
Поклонская заявила, что перестала верить мужчинам
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что по опыту предыдущих семи лет перестала верить мужчинам. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T16:45
2021-03-16T18:06
наталья поклонская
госдума рф
общество
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что по опыту предыдущих семи лет перестала верить мужчинам."Уверена, что и дальше у меня будут какие-то ошибки, но я делаю выводы и хочу становиться мудрее, сильнее. Поэтому я бы себе дала совет не отчаиваться, никогда не опускать руки. "Главный совет — не верить мужчинам. Можно верить женщинам, но не мужчинам", — сказала Поклонская в пресс-центре МИА "Россия сегодня", выступая на онлайн-брифинге к седьмой годовщине Крымской весны.При этом она подчеркнула, что прошла бы путь последних семи лет заново, поскольку ценит извлеченные из этого опыта уроки и набитые шишки.Наталья Поклонская после возвращения Крыма в состав России вступила в должность прокурора республики, а на парламентских выборах 2016 года ее избрали депутатом Госдумы, где она занимает пост замглавы комитета по международным делам. В разводе, воспитывает дочь.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
“Не верить мужчинам” – Поклонская дала себе совет по опыту предыдущих семи лет
“Не верить мужчинам” – Поклонская дала себе совет по опыту предыдущих семи лет
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наталья поклонская, госдума рф, общество

Поклонская заявила, что перестала верить мужчинам

16:45 16.03.2021 (обновлено: 18:06 16.03.2021)
 
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что по опыту предыдущих семи лет перестала верить мужчинам.
"Уверена, что и дальше у меня будут какие-то ошибки, но я делаю выводы и хочу становиться мудрее, сильнее. Поэтому я бы себе дала совет не отчаиваться, никогда не опускать руки. "Главный совет — не верить мужчинам. Можно верить женщинам, но не мужчинам", — сказала Поклонская в пресс-центре МИА "Россия сегодня", выступая на онлайн-брифинге к седьмой годовщине Крымской весны.
При этом она подчеркнула, что прошла бы путь последних семи лет заново, поскольку ценит извлеченные из этого опыта уроки и набитые шишки.
Наталья Поклонская после возвращения Крыма в состав России вступила в должность прокурора республики, а на парламентских выборах 2016 года ее избрали депутатом Госдумы, где она занимает пост замглавы комитета по международным делам. В разводе, воспитывает дочь.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 10:49
Поклонская назвала главные достижения российского Крыма за семь лет
 
Наталья ПоклонскаяГосдума РФОбщество
 
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