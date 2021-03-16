https://ria.ru/20210316/podsnezhniki-1601389666.html

Названы особенности вождения весной

Названы особенности вождения весной

Что стоит проверить в своем автомобиле весной, особенно если вы не садились за руль в зимний период, рассказал в интервью радио Sputnik директор Национального... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T04:12

2021-03-16T04:12

2021-03-16T04:12

россия

федерация автовладельцев россии (фар)

сергей канаев

авто

весна

общество

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Что стоит проверить в своем автомобиле весной, особенно если вы не садились за руль в зимний период, рассказал в интервью радио Sputnik директор Национального общественного центра безопасности движения, член координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.С наступлением весны на дорогах появляются "подснежники" ‒ водители, которые предпочитают не ездить зимой, а ставят машину на несколько месяцев на прикол.За время длительного простоя у автомобиля могли появиться проблемы, поэтому перед первым выездом обязательно нужно все проверить, предупредил Канаев. "Как минимум не заржавели ли где-то диски, потому что многие ставят автомобиль на улице. Даже если он в закрытом помещении, тоже бывает, что диски ржавеют, и машина даже какое-то время не может тронуться с места. У многих автомобилей спускают шины за зимний период. Нужно проверить уровень всех жидкостей, особенно тормозной, рулевое управление, обязательно нужно проверить световые приборы: фары, поворот, аварийная сигнализация", – советует директор Национального общественного центра безопасности движения. Обратить внимание нужно и на то, в каком состоянии находится аптечка, есть ли в ней все, что положено, напомнил Канаев.Но подготовить машину – это полдела. Как подчеркнул эксперт, самое главное, когда вы садитесь за руль после долгого перерыва – заново прочувствовать автомобиль и освоиться с ситуацией на дороге, где можно столкнуться и с пробками, и с авариями, и с хамством.Чтобы уверенней чувствовать себя в поездке, стоит заранее ознакомиться с информацией о новых развязках на привычных маршрутах, а также о новых дорожных знаках, посоветовал автоэксперт.

https://ria.ru/20210314/avtomobil-1601159462.html

https://ria.ru/20210315/rezina-1601199931.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федерация автовладельцев россии (фар), сергей канаев, авто, весна, общество