Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210316/podsnezhniki-1601389666.html
Названы особенности вождения весной
Названы особенности вождения весной
Что стоит проверить в своем автомобиле весной, особенно если вы не садились за руль в зимний период, рассказал в интервью радио Sputnik директор Национального... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T04:12
2021-03-16T04:12
россия
федерация автовладельцев россии (фар)
сергей канаев
авто
весна
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/91802/02/918020273_0:291:5564:3421_1920x0_80_0_0_27806b9bac0c8a204c7fb2b051dc65f2.jpg
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Что стоит проверить в своем автомобиле весной, особенно если вы не садились за руль в зимний период, рассказал в интервью радио Sputnik директор Национального общественного центра безопасности движения, член координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.С наступлением весны на дорогах появляются "подснежники" ‒ водители, которые предпочитают не ездить зимой, а ставят машину на несколько месяцев на прикол.За время длительного простоя у автомобиля могли появиться проблемы, поэтому перед первым выездом обязательно нужно все проверить, предупредил Канаев. "Как минимум не заржавели ли где-то диски, потому что многие ставят автомобиль на улице. Даже если он в закрытом помещении, тоже бывает, что диски ржавеют, и машина даже какое-то время не может тронуться с места. У многих автомобилей спускают шины за зимний период. Нужно проверить уровень всех жидкостей, особенно тормозной, рулевое управление, обязательно нужно проверить световые приборы: фары, поворот, аварийная сигнализация", – советует директор Национального общественного центра безопасности движения. Обратить внимание нужно и на то, в каком состоянии находится аптечка, есть ли в ней все, что положено, напомнил Канаев.Но подготовить машину – это полдела. Как подчеркнул эксперт, самое главное, когда вы садитесь за руль после долгого перерыва – заново прочувствовать автомобиль и освоиться с ситуацией на дороге, где можно столкнуться и с пробками, и с авариями, и с хамством.Чтобы уверенней чувствовать себя в поездке, стоит заранее ознакомиться с информацией о новых развязках на привычных маршрутах, а также о новых дорожных знаках, посоветовал автоэксперт.
https://ria.ru/20210314/avtomobil-1601159462.html
https://ria.ru/20210315/rezina-1601199931.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/91802/02/918020273_309:0:5256:3710_1920x0_80_0_0_6433c063079eb34a3065a0360148021c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федерация автовладельцев россии (фар), сергей канаев, авто, весна, общество

Названы особенности вождения весной

04:12 16.03.2021
 
© Fotolia / lightpoetМужчина за рулем
Мужчина за рулем - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Fotolia / lightpoet
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Что стоит проверить в своем автомобиле весной, особенно если вы не садились за руль в зимний период, рассказал в интервью радио Sputnik директор Национального общественного центра безопасности движения, член координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
С наступлением весны на дорогах появляются "подснежники" ‒ водители, которые предпочитают не ездить зимой, а ставят машину на несколько месяцев на прикол.
За время длительного простоя у автомобиля могли появиться проблемы, поэтому перед первым выездом обязательно нужно все проверить, предупредил Канаев.
"Как минимум не заржавели ли где-то диски, потому что многие ставят автомобиль на улице. Даже если он в закрытом помещении, тоже бывает, что диски ржавеют, и машина даже какое-то время не может тронуться с места. У многих автомобилей спускают шины за зимний период. Нужно проверить уровень всех жидкостей, особенно тормозной, рулевое управление, обязательно нужно проверить световые приборы: фары, поворот, аварийная сигнализация", – советует директор Национального общественного центра безопасности движения.
Посетительница в автосалоне - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта, 17:15
Эксперты рассказали, как сэкономить при покупке автомобиля
Обратить внимание нужно и на то, в каком состоянии находится аптечка, есть ли в ней все, что положено, напомнил Канаев.
Но подготовить машину – это полдела. Как подчеркнул эксперт, самое главное, когда вы садитесь за руль после долгого перерыва – заново прочувствовать автомобиль и освоиться с ситуацией на дороге, где можно столкнуться и с пробками, и с авариями, и с хамством.

"Это все играет даже большую роль, чем подготовка автомобиля. Люди, которые полгода не управляли автомобилем, могут начать нервничать, и в связи с этим происходят ДТП, что показывает практика у нас на дорогах. Люди медленно, осторожно едут, перестраиваются, это нервирует других участников движения, происходит массовый психоз, хамство. Поэтому терпение, внимание, спокойствие на дороге не заменить ничем", – сказал Канаев в интервью радио Sputnik.

Чтобы уверенней чувствовать себя в поездке, стоит заранее ознакомиться с информацией о новых развязках на привычных маршрутах, а также о новых дорожных знаках, посоветовал автоэксперт.
Работник шиномонтажной мастерской - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
Вчера, 09:18
Автоэксперт рассказал, когда пора менять зимнюю резину
 
РоссияФедерация автовладельцев России (ФАР)Сергей КанаевАвтоВеснаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:23Суд признал продление ареста бизнесмену Быкову законным
13:20В Италии расследуют смерти восьми человек после прививки АstraZeneca
13:17Вице-премьер призвала запретить выпуск пластиковых трубочек
13:15В Кремле прокомментируют оборонную стратегию Британии после ее объявления
13:14Политолог оценил условие признания Крыма на Западе
13:13Гинцбург предсказал затяжной дефицит вакцин от COVID-19 в мире
13:12Нарышкин сравнил политику Варшавы с действиями Польши при Пилсудском
13:12В Кремле рассказали о работе по одобрению "Спутника V" в Евросоюзе
13:11Xiaomi научит смартфоны защищаться от стороннего взгляда
13:10В школе под Красноярском, где отравились дети, уволили повара
13:03Главы ФЕОР и ПАСЕ договорились провести в Страсбурге выставку о Холокосте
13:01Песков переадресовал вопрос о массовых мероприятиях в Крыму Аксенову
13:01В Кремле выступили против политизации ситуации с вакцинами от COVID-19
12:59В Кремле назвали конституционный комитет Сирии безальтернативным
12:59Eurockot удалила информацию о первом пуске ракеты "Рокот"
12:58Названы популярные города России для путешествий на майские праздники
12:57В Кремле не допускают возможности референдума по выходу из состава России
12:54В Кремле рассказали о взаимодействии России и Турции по Сирии
12:52Референдум в Крыму не противоречил законам Украины, заявил Песков
12:52Песков заявил, что чиновники в Кремле стали реже болеть COVID-19
Лента новостейМолния