https://ria.ru/20210316/podsnezhniki-1601389666.html
Названы особенности вождения весной
Названы особенности вождения весной
Что стоит проверить в своем автомобиле весной, особенно если вы не садились за руль в зимний период, рассказал в интервью радио Sputnik директор Национального... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T04:12
2021-03-16T04:12
2021-03-16T04:12
россия
федерация автовладельцев россии (фар)
сергей канаев
авто
весна
общество
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Что стоит проверить в своем автомобиле весной, особенно если вы не садились за руль в зимний период, рассказал в интервью радио Sputnik директор Национального общественного центра безопасности движения, член координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.С наступлением весны на дорогах появляются "подснежники" ‒ водители, которые предпочитают не ездить зимой, а ставят машину на несколько месяцев на прикол.За время длительного простоя у автомобиля могли появиться проблемы, поэтому перед первым выездом обязательно нужно все проверить, предупредил Канаев. "Как минимум не заржавели ли где-то диски, потому что многие ставят автомобиль на улице. Даже если он в закрытом помещении, тоже бывает, что диски ржавеют, и машина даже какое-то время не может тронуться с места. У многих автомобилей спускают шины за зимний период. Нужно проверить уровень всех жидкостей, особенно тормозной, рулевое управление, обязательно нужно проверить световые приборы: фары, поворот, аварийная сигнализация", – советует директор Национального общественного центра безопасности движения. Обратить внимание нужно и на то, в каком состоянии находится аптечка, есть ли в ней все, что положено, напомнил Канаев.Но подготовить машину – это полдела. Как подчеркнул эксперт, самое главное, когда вы садитесь за руль после долгого перерыва – заново прочувствовать автомобиль и освоиться с ситуацией на дороге, где можно столкнуться и с пробками, и с авариями, и с хамством.Чтобы уверенней чувствовать себя в поездке, стоит заранее ознакомиться с информацией о новых развязках на привычных маршрутах, а также о новых дорожных знаках, посоветовал автоэксперт.
https://ria.ru/20210314/avtomobil-1601159462.html
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россия, федерация автовладельцев россии (фар), сергей канаев, авто, весна, общество
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости.
Что стоит проверить в своем автомобиле весной, особенно если вы не садились за руль в зимний период, рассказал в интервью радио Sputnik
директор Национального общественного центра безопасности движения, член координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев
.
С наступлением весны на дорогах появляются "подснежники" ‒ водители, которые предпочитают не ездить зимой, а ставят машину на несколько месяцев на прикол.
За время длительного простоя у автомобиля могли появиться проблемы, поэтому перед первым выездом обязательно нужно все проверить, предупредил Канаев.
"Как минимум не заржавели ли где-то диски, потому что многие ставят автомобиль на улице. Даже если он в закрытом помещении, тоже бывает, что диски ржавеют, и машина даже какое-то время не может тронуться с места. У многих автомобилей спускают шины за зимний период. Нужно проверить уровень всех жидкостей, особенно тормозной, рулевое управление, обязательно нужно проверить световые приборы: фары, поворот, аварийная сигнализация", – советует директор Национального общественного центра безопасности движения.
Обратить внимание нужно и на то, в каком состоянии находится аптечка, есть ли в ней все, что положено, напомнил Канаев.
Но подготовить машину – это полдела. Как подчеркнул эксперт, самое главное, когда вы садитесь за руль после долгого перерыва – заново прочувствовать автомобиль и освоиться с ситуацией на дороге, где можно столкнуться и с пробками, и с авариями, и с хамством.
"Это все играет даже большую роль, чем подготовка автомобиля. Люди, которые полгода не управляли автомобилем, могут начать нервничать, и в связи с этим происходят ДТП, что показывает практика у нас на дорогах. Люди медленно, осторожно едут, перестраиваются, это нервирует других участников движения, происходит массовый психоз, хамство. Поэтому терпение, внимание, спокойствие на дороге не заменить ничем", – сказал Канаев в интервью радио Sputnik.
Чтобы уверенней чувствовать себя в поездке, стоит заранее ознакомиться с информацией о новых развязках на привычных маршрутах, а также о новых дорожных знаках, посоветовал автоэксперт.