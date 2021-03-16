https://ria.ru/20210316/podmoskove-1601455454.html

Путин встретится с губернатором Подмосковья

Путин встретится с губернатором Подмосковья

Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, который выступит с докладом об итогах года для региона и выходе РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T12:49

2021-03-16T12:49

2021-03-16T12:49

андрей воробьев

дмитрий песков

владимир путин

московская область (подмосковье)

политика

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, который выступит с докладом об итогах года для региона и выходе из "ковидного кризиса", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У него (президента – ред.) сегодня с докладом будет губернатор Московской области Андрей Воробьев. И итоги года, и основные вопросы на повестке дня, и выход из ковидного кризиса - и так далее. То есть доклад обширный предстоит", - сказал Песков.Он отметил, что Московская область является одним из крупнейших российских регионов, и он "очень важный".

https://ria.ru/20210315/putin-1601316010.html

московская область (подмосковье)

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2021

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андрей воробьев, дмитрий песков, владимир путин, московская область (подмосковье), политика