https://ria.ru/20210316/obvinenie-1601473146.html

Начальника астраханской таможни обвинили в превышении полномочий

Начальника астраханской таможни обвинили в превышении полномочий

Начальнику Астраханской таможни Ильдару Саидову предъявлено обвинение в превышении полномочий, он задержан, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T14:05

2021-03-16T14:05

2021-03-16T17:30

следственный комитет россии (ск рф)

астраханская область

происшествия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Начальнику Астраханской таможни Ильдару Саидову предъявлено обвинение в превышении полномочий, он задержан, сообщается на сайте СК РФ."В ГСУ СК РФ предъявлено обвинение начальнику Астраханской таможни Южного таможенного управления ФТС России Ильдару Саидову. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным СК, в августе 2019 года Советский районный суд Астрахани рассматривал дело об административном правонарушении в связи с несоблюдением таможенной процедуры ООО "Судоремонтное предприятие "Альянс-Шиппинг". В рамках дела был наложен арест на морское грузовое судно "Генрих Гасанов". Саидов, превышая свои должностные полномочия, дал письменное распоряжение на отход судна из РФ в Исламскую Республику Иран.Отмечается, что из-за его противоправных действий стало невозможно взыскать наложенный судом штраф в сумме более 83 миллионов рублей. Действия Саидова также повлекли существенное нарушение законного порядка деятельности подразделений ФТС России."Саидов задержан следователями во взаимодействии с ФСБ России, с ним проводятся следственные и иные процессуальные мероприятия. В ближайшее время Следственный комитет направит в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210311/obvinenie-1600739700.html

астраханская область

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), астраханская область, происшествия