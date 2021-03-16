https://ria.ru/20210316/novosibirsk-1601454059.html

В Новосибирске протестируют камеры, мгновенно определяющие симптомы ОРВИ

В Новосибирске протестируют камеры, мгновенно определяющие симптомы ОРВИ

Резидент бизнес-инкубатора технопарка новосибирского Академгородка (Академпарка) запустил в работу пилотную серию камер, считывающих биометрические данные... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T12:43

2021-03-16T12:43

2021-03-16T12:43

новосибирск

словакия

братислава

технологии

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НОВОСИБИРСК, 16 мар – РИА Новости. Резидент бизнес-инкубатора технопарка новосибирского Академгородка (Академпарка) запустил в работу пилотную серию камер, считывающих биометрические данные человека для мгновенного выявления симптомов ОРВИ, сообщает Академпарк."Компания HealthVision запустила пилотную серию камер, которые считывают биометрические данные человека и определяют степень его здоровья. Два образца команда установила в Академпарке, другие устройства тестируют в компаниях Москвы и Братиславы", - говорится в сообщении.В Академпарке отметили, что с приходом пандемии COVID-19 у многих компаний появилась потребность оперативно фиксировать состояние здоровья сотрудников. В связи с этим команда из Новосибирска взялась за реализацию технологии, которая призвана выявлять симптомы ОРВИ и информировать об этом ответственных лиц компании.Проект представляет собой программно-аппаратную систему, которая определяет вирусные заболевания у людей с помощью камеры и алгоритмов компьютерного зрения. Устройство анализирует изображения с тепловизора, выстраивает статистику, формирует отчеты и выдает результат. При этом камеры полностью автономны и могут работать без интернета. Нейросети создают трехмерный образ человека и сравнивают его состояние."Например, ваша компания хочет убрать входной контроль, чтобы люди не стояли у дверей с термометрами и не проверяли сотрудников и клиентов. Мы устанавливаем 20-25 единиц камер по подписке, которые в онлайн-режиме измеряют параметры людей – идентификацию человека, температуру, наличие СИЗ, контакты людей между собой – всего таких параметров более 25. В случае отсутствия средств защиты или высокой температуры приходит оповещение HR или руководителю на почту и в мессенджеры", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта Игоря Мендзебровского.Планируется, что потребителями такой продукции могут стать крупные IT-компании, организации в сфере развлечений, крупные сети супермаркетов, промышленные предприятия, медицинские и образовательные учреждения. Компания установила пилоты Академпарке (Новосибирск), Arena Space ЦДМ (Москва) и Itera Consulting (Братислава, Словакия).

https://ria.ru/20210125/moskva-1594506092.html

https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592807305.html

новосибирск

словакия

братислава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, словакия, братислава, технологии