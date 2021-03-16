https://ria.ru/20210316/naryshkin-1601477518.html

Нарышкин напомнил, как встречали Красную Армию в Польше в 1939 году

Нарышкин напомнил, как встречали Красную Армию в Польше в 1939 году

Жители территорий, в 1921 году отошедших к Польше от Советской России по Рижскому договору, в 1939 году встречали Красную Армию как своих освободителей от... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T14:28

2021-03-16T14:28

2021-03-16T16:06

российское историческое общество

федеральное архивное агентство (росархив)

сергей нарышкин

польша

москва

варшава

в мире

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Жители территорий, в 1921 году отошедших к Польше от Советской России по Рижскому договору, в 1939 году встречали Красную Армию как своих освободителей от насильственного "ополячивания", которое творила Варшава, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Он выступил во вторник в Москве на круглом столе в рамках открытия историко-документальной выставки "Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор" в выставочном зале федеральных архивов. Выставка посвящена вооруженному противостоянию и дипломатическому урегулированию конфликта Советской России и Польши."Рижский мирный договор, заключенный 18 марта 1921 года, зафиксировал существенное изменение советско-польской границы. Земли Западной Украины и Западной Белоруссии, населенные преимущественно русскоязычными жителями, по его условиям отходили Варшаве", - сказал Нарышкин.Репрессии и принудительное "ополячивание" украинцев и белорусов длились там вплоть до возвращения этих территорий в состав Советского Союза в сентябре 1939 года, добавил Нарышкин. "Неудивительно, что тогда, в сентябре 1939-го, местное население встречало красноармейцев как освободителей", - резюмировал он.Большой комплекс документов, представленный на нынешней выставке в Москве, позволяет взглянуть на события исторического прошлого непредвзято, отказаться от их политизации, оценивая их в контексте конкретной эпохи. Вниманию посетителей предложена широкая база исторических документов из фондов Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного военного архива, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива новейшей истории и других федеральных архивов, Архива внешней политики Российской Федерации и Архива внешней политики Российской империи Историко-документального департамента МИД России, Архива президента Российской Федерации, государственных архивов Белоруссии.Организаторами выставки стали Росархив, РГАСПИ и Российское историческое общество. РИА Новости и агентство Sputnik Польша выступают официальными информационными партнерами выставки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/putin-1601470998.html

https://ria.ru/20210316/naryshkin-1601462167.html

польша

москва

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российское историческое общество, федеральное архивное агентство (росархив), сергей нарышкин, польша, москва, варшава, в мире