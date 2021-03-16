https://ria.ru/20210316/nachalova-1601444406.html

"Часть души умерла": подруга Началовой написала пронзительный пост

"Часть души умерла": подруга Началовой написала пронзительный пост

Во вторую годовщину смерти Юлии Началовой подруга певицы Елена Метлюк посвятила ей в Instagram пронзительный пост. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T12:44

2021-03-16T12:44

2021-03-16T12:44

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Во вторую годовщину смерти Юлии Началовой подруга певицы Елена Метлюк посвятила ей в Instagram пронзительный пост."Два года. Два года, как часть моей души умерла. Мир перевернулся, и я никогда не стану прежней̆. Лишь с годами этот узел непонимания и боли будет перерастать в принятие и смирение от потери. Хотя до этого очень далеко. Один из самых страшных дней в моей жизни. Я хочу верить, что ты там поешь свои чудесные песни и улыбаешься. Как улыбалась всем на земле, даже когда было очень больно", — написала она.К тексту Елена прикрепила черно-белый снимок, на котором обнимается с Юлией Началовой. Когда был сделан кадр — неизвестно."Навсегда в наших сердцах", "Всегда помню Юлечку, никогда не забуду", "Лена, какая глубокая, наполненная смыслом фотография", — прокомментировали пользователи публикацию. Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года на 39-м году жизни от остановки сердца, вызванной воспалительным процессом. Она росла в семье профессиональных музыкантов. В 1991-1992 годах победила в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда". Широкую известность певице принесли хиты "Учитель", "Дюймовочка", "Герой не моего романа".

https://ria.ru/20210131/nachalova-1594542259.html

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память, знаменитости, звезды, шоу-бизнес, юлия началова