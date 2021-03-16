Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210316/moskva-1601448045.html
Московские следователи изучат инцидент с падением маленькой девочки в ТЦ
Московские следователи изучат инцидент с падением маленькой девочки в ТЦ
Маленькая девочка упала в московском торговом центре, по данном факту организована доследственная проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T12:15
2021-03-16T12:15
юлия иванова
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599633248_0:173:3080:1906_1920x0_80_0_0_fbae5a3dfb076fa547fcf07037b38841.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Маленькая девочка упала в московском торговом центре, по данном факту организована доследственная проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова."Четырнадцатого марта примерно в 16 часов малолетняя, находясь совместно с родителями на втором этаже в торговом центре, расположенном по улице Нижняя Сыромятническая в Москве, упала между стеклом витринного окна и конструкцией пола второго этажа. По данному факту... проводится доследственная проверка", - сказала Иванова.Отмечается, что девочка была осмотрена врачами "скорой", ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время опрошены родственники ребёнка и сотрудники организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20210308/rebenok-1600354274.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599633248_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_4d40526e4c68118590d3003d12081d64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юлия иванова, москва, происшествия

Московские следователи изучат инцидент с падением маленькой девочки в ТЦ

12:15 16.03.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкКнопка пожарной тревоги у эскалатора в торгово-развлекательном центре
Кнопка пожарной тревоги у эскалатора в торгово-развлекательном центре - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Маленькая девочка упала в московском торговом центре, по данном факту организована доследственная проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
"Четырнадцатого марта примерно в 16 часов малолетняя, находясь совместно с родителями на втором этаже в торговом центре, расположенном по улице Нижняя Сыромятническая в Москве, упала между стеклом витринного окна и конструкцией пола второго этажа. По данному факту... проводится доследственная проверка", - сказала Иванова.
Отмечается, что девочка была осмотрена врачами "скорой", ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время опрошены родственники ребёнка и сотрудники организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Автомобиль реанимации в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
8 марта, 15:17
В московском торговом центре из-за оголенных проводов пострадал ребенок
 
Юлия ИвановаМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:20В Италии расследуют смерти восьми человек после прививки АstraZeneca
13:17Вице-премьер призвала запретить выпуск пластиковых трубочек
13:15В Кремле прокомментируют оборонную стратегию Британии после ее объявления
13:14Политолог оценил условие признания Крыма на Западе
13:13Дефицит вакцин от COVID-19 в мире будет еще долго, считает Гинцбург
13:12Нарышкин сравнил политику Варшавы с действиями Польши при Пилсудском
13:12В Кремле рассказали о работе по одобрению "Спутника V" в Евросоюзе
13:11Xiaomi научит смартфоны защищаться от стороннего взгляда
13:10В школе под Красноярском, где отравились дети, уволили повара
13:03Главы ФЕОР и ПАСЕ договорились провести в Страсбурге выставку о Холокосте
13:01Песков переадресовал вопрос о массовых мероприятиях в Крыму Аксенову
13:01В Кремле выступили против политизации ситуации с вакцинами от COVID-19
12:59В Кремле назвали конституционный комитет Сирии безальтернативным
12:59Eurockot удалила информацию о первом пуске ракеты "Рокот"
12:58Названы популярные города России для путешествий на майские праздники
12:57В Кремле не допускают возможности референдума по выходу из состава России
12:54В Кремле рассказали о взаимодействии России и Турции по Сирии
12:52Референдум в Крыму не противоречил законам Украины, заявил Песков
12:52Песков заявил, что чиновники в Кремле стали реже болеть COVID-19
12:51"Россия сегодня" открыло фотовыставку, посвященную Крымской весне
Лента новостейМолния