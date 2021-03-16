https://ria.ru/20210316/moskva-1601448045.html

Московские следователи изучат инцидент с падением маленькой девочки в ТЦ

Московские следователи изучат инцидент с падением маленькой девочки в ТЦ

Маленькая девочка упала в московском торговом центре, по данном факту организована доследственная проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T12:15

2021-03-16T12:15

2021-03-16T12:15

юлия иванова

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Маленькая девочка упала в московском торговом центре, по данном факту организована доследственная проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова."Четырнадцатого марта примерно в 16 часов малолетняя, находясь совместно с родителями на втором этаже в торговом центре, расположенном по улице Нижняя Сыромятническая в Москве, упала между стеклом витринного окна и конструкцией пола второго этажа. По данному факту... проводится доследственная проверка", - сказала Иванова.Отмечается, что девочка была осмотрена врачами "скорой", ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время опрошены родственники ребёнка и сотрудники организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210308/rebenok-1600354274.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, москва, происшествия