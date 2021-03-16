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https://ria.ru/20210316/moshennichestvo-1601448497.html
Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенничества с "бонусами"
Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенничества с "бонусами"
Чтобы не стать жертвой мошеннической схемы с "бонусами" от государства, нужно проверить, действительно ли деньги приходили на счет, имеете ли вы право на такую... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T12:18
2021-03-16T12:18
евгения лазарева
общероссийский народный фронт
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Чтобы не стать жертвой мошеннической схемы с "бонусами" от государства, нужно проверить, действительно ли деньги приходили на счет, имеете ли вы право на такую выплату, а также соблюдать стандартные рекомендации в подозрительных ситуациях, заявил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.Ранее руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева рассказала агентству, что мошенники для получения доступа к личным и банковским данным рассылают SMS о поступлении "бонусов" от государства и потом запугивают судебным разбирательством потенциальную жертву, если та не перейдет по ссылке и не "подтвердит" получение."Если речь идет о зачислении денег, то это легко проверить. Мы имеем возможность проверить свой расчетный счет, действительно ли было зачисление. Более того, нормативно-правовая база на сегодняшний день достаточно открыта для граждан. Если гражданин получает сообщение, что он стал обладателем какого-то бонуса, то нет ничего сложного в том, чтобы проверить, действительно ли он был вправе получить такую субсидию", - заметил Грибаков.Собеседник напомнил о стандартных рекомендациях в подобных ситуациях: не переходить по сомнительным ссылкам, не сообщать никому свои персональные данные, коды и прочее.Юрист также объяснил, какие действия нужно предпринять, чтобы вам не грозила статья о незаконном обогащении"Если поступает сомнительное зачисление, не поленитесь выяснить. Я бы незамедлительно обратился с заявлением официальным с просьбой разъяснить, что это за платеж, поскольку мне непонятно его назначение и в связи с чем я его получил. Обратился бы как в банк, так и в ту организацию, от которой я деньги получил", - сказал Грибаков.После подачи заявления его копию нужно оставить себе. "Если завтра меня в такой ситуации спросят, а что вы предприняли, получив незаконное обогащение, я бы ответил: вот, я сразу побежал узнавать. Обратиться нужно обязательно, и нужно сохранить историю обращений. В таком случае привлечение к какой-либо ответственности маловозможно", - подчеркнул Грибаков.
https://ria.ru/20210316/moshennichestvo-1601410441.html
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евгения лазарева, общероссийский народный фронт, общество

Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенничества с "бонусами"

12:18 16.03.2021
 
© Depositphotos / AntonioGuillemFДевушка с банковской картой перед ноутбуком
Девушка с банковской картой перед ноутбуком - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Depositphotos / AntonioGuillemF
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Чтобы не стать жертвой мошеннической схемы с "бонусами" от государства, нужно проверить, действительно ли деньги приходили на счет, имеете ли вы право на такую выплату, а также соблюдать стандартные рекомендации в подозрительных ситуациях, заявил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.
Ранее руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева рассказала агентству, что мошенники для получения доступа к личным и банковским данным рассылают SMS о поступлении "бонусов" от государства и потом запугивают судебным разбирательством потенциальную жертву, если та не перейдет по ссылке и не "подтвердит" получение.
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
07:29
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
"Если речь идет о зачислении денег, то это легко проверить. Мы имеем возможность проверить свой расчетный счет, действительно ли было зачисление. Более того, нормативно-правовая база на сегодняшний день достаточно открыта для граждан. Если гражданин получает сообщение, что он стал обладателем какого-то бонуса, то нет ничего сложного в том, чтобы проверить, действительно ли он был вправе получить такую субсидию", - заметил Грибаков.
Собеседник напомнил о стандартных рекомендациях в подобных ситуациях: не переходить по сомнительным ссылкам, не сообщать никому свои персональные данные, коды и прочее.
Юрист также объяснил, какие действия нужно предпринять, чтобы вам не грозила статья о незаконном обогащении
"Если поступает сомнительное зачисление, не поленитесь выяснить. Я бы незамедлительно обратился с заявлением официальным с просьбой разъяснить, что это за платеж, поскольку мне непонятно его назначение и в связи с чем я его получил. Обратился бы как в банк, так и в ту организацию, от которой я деньги получил", - сказал Грибаков.
После подачи заявления его копию нужно оставить себе. "Если завтра меня в такой ситуации спросят, а что вы предприняли, получив незаконное обогащение, я бы ответил: вот, я сразу побежал узнавать. Обратиться нужно обязательно, и нужно сохранить историю обращений. В таком случае привлечение к какой-либо ответственности маловозможно", - подчеркнул Грибаков.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 21:46
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Евгения ЛазареваОбщероссийский народный фронтОбщество
 
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