https://ria.ru/20210316/moshennichestvo-1601448497.html
Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенничества с "бонусами"
Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенничества с "бонусами"
Чтобы не стать жертвой мошеннической схемы с "бонусами" от государства, нужно проверить, действительно ли деньги приходили на счет, имеете ли вы право на такую... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T12:18
2021-03-16T12:18
2021-03-16T12:18
евгения лазарева
общероссийский народный фронт
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152776/34/1527763489_0:105:1999:1229_1920x0_80_0_0_3ad090920dc3bfa0057fe4dc5a53b49c.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Чтобы не стать жертвой мошеннической схемы с "бонусами" от государства, нужно проверить, действительно ли деньги приходили на счет, имеете ли вы право на такую выплату, а также соблюдать стандартные рекомендации в подозрительных ситуациях, заявил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.Ранее руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева рассказала агентству, что мошенники для получения доступа к личным и банковским данным рассылают SMS о поступлении "бонусов" от государства и потом запугивают судебным разбирательством потенциальную жертву, если та не перейдет по ссылке и не "подтвердит" получение."Если речь идет о зачислении денег, то это легко проверить. Мы имеем возможность проверить свой расчетный счет, действительно ли было зачисление. Более того, нормативно-правовая база на сегодняшний день достаточно открыта для граждан. Если гражданин получает сообщение, что он стал обладателем какого-то бонуса, то нет ничего сложного в том, чтобы проверить, действительно ли он был вправе получить такую субсидию", - заметил Грибаков.Собеседник напомнил о стандартных рекомендациях в подобных ситуациях: не переходить по сомнительным ссылкам, не сообщать никому свои персональные данные, коды и прочее.Юрист также объяснил, какие действия нужно предпринять, чтобы вам не грозила статья о незаконном обогащении"Если поступает сомнительное зачисление, не поленитесь выяснить. Я бы незамедлительно обратился с заявлением официальным с просьбой разъяснить, что это за платеж, поскольку мне непонятно его назначение и в связи с чем я его получил. Обратился бы как в банк, так и в ту организацию, от которой я деньги получил", - сказал Грибаков.После подачи заявления его копию нужно оставить себе. "Если завтра меня в такой ситуации спросят, а что вы предприняли, получив незаконное обогащение, я бы ответил: вот, я сразу побежал узнавать. Обратиться нужно обязательно, и нужно сохранить историю обращений. В таком случае привлечение к какой-либо ответственности маловозможно", - подчеркнул Грибаков.
https://ria.ru/20210316/moshennichestvo-1601410441.html
https://ria.ru/20210304/moshennichestvo-1600000655.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152776/34/1527763489_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_71869606be18b54e2289cdb79fb0bfcd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгения лазарева, общероссийский народный фронт, общество
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Чтобы не стать жертвой мошеннической схемы с "бонусами" от государства, нужно проверить, действительно ли деньги приходили на счет, имеете ли вы право на такую выплату, а также соблюдать стандартные рекомендации в подозрительных ситуациях, заявил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.
Ранее руководитель проекта ОНФ
"За права заёмщиков" Евгения Лазарева
рассказала агентству, что мошенники для получения доступа к личным и банковским данным рассылают SMS о поступлении "бонусов" от государства и потом запугивают судебным разбирательством потенциальную жертву, если та не перейдет по ссылке и не "подтвердит" получение.
"Если речь идет о зачислении денег, то это легко проверить. Мы имеем возможность проверить свой расчетный счет, действительно ли было зачисление. Более того, нормативно-правовая база на сегодняшний день достаточно открыта для граждан. Если гражданин получает сообщение, что он стал обладателем какого-то бонуса, то нет ничего сложного в том, чтобы проверить, действительно ли он был вправе получить такую субсидию", - заметил Грибаков.
Собеседник напомнил о стандартных рекомендациях в подобных ситуациях: не переходить по сомнительным ссылкам, не сообщать никому свои персональные данные, коды и прочее.
Юрист также объяснил, какие действия нужно предпринять, чтобы вам не грозила статья о незаконном обогащении
"Если поступает сомнительное зачисление, не поленитесь выяснить. Я бы незамедлительно обратился с заявлением официальным с просьбой разъяснить, что это за платеж, поскольку мне непонятно его назначение и в связи с чем я его получил. Обратился бы как в банк, так и в ту организацию, от которой я деньги получил", - сказал Грибаков.
После подачи заявления его копию нужно оставить себе. "Если завтра меня в такой ситуации спросят, а что вы предприняли, получив незаконное обогащение, я бы ответил: вот, я сразу побежал узнавать. Обратиться нужно обязательно, и нужно сохранить историю обращений. В таком случае привлечение к какой-либо ответственности маловозможно", - подчеркнул Грибаков.