https://ria.ru/20210316/monument-1601463030.html

Бирюков: Монумент Победы на Поклонной горе в Москве промоют после зимы

Бирюков: Монумент Победы на Поклонной горе в Москве промоют после зимы

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут 17 марта масштабную промывку после зимы Монумента Победы на Поклонной горе в Москве, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T13:16

2021-03-16T13:16

2021-03-16T13:16

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут 17 марта масштабную промывку после зимы Монумента Победы на Поклонной горе в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы в правительстве Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что обычно на промывке Монумента Победы работает бригада из пяти человек и спецтехника - поливомоечная машина и гидровышка. Сама процедура занимает несколько часов.Заммэра подчеркнул, что городские службы постоянно контролируют состояние памятника, в частности, проводят его ежедневные осмотры. Внутри холма, на котором стоит монумент, находятся служебные помещения, в которых оборудована станция мониторинга.

https://ria.ru/20210316/moskva-1601451904.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва