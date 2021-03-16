Бирюков: Монумент Победы на Поклонной горе в Москве промоют после зимы
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут 17 марта масштабную промывку после зимы Монумента Победы на Поклонной горе в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы в правительстве Петр Бирюков.
"Промывки памятников проводятся ежегодно с марта по октябрь, их число во многом зависит от состояния объектов. Регламентные работы проходят один раз в месяц, но если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - раз в две недели", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что обычно на промывке Монумента Победы работает бригада из пяти человек и спецтехника - поливомоечная машина и гидровышка. Сама процедура занимает несколько часов.
"На очистку монумента уходит около двух кубометров воды и пять литров моющего средства. Особенностями этого памятника является высота и сложность рельефа, поэтому многие его участки нельзя просто очистить механическим способом. Вначале на объект нанесут специальный состав, после чего его тщательно промоют водой", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что городские службы постоянно контролируют состояние памятника, в частности, проводят его ежедневные осмотры. Внутри холма, на котором стоит монумент, находятся служебные помещения, в которых оборудована станция мониторинга.
"Монумент Победы является уникальным сооружением, но из-за сложной композиции обладает аэродинамической неустойчивостью. Для предотвращения колебаний от воздействия ветра объект оснащен системой динамических гасителей, главный из которых массой 10 тонн располагается за спиной скульптуры Ники", - пояснил Бирюков.