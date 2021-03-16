https://ria.ru/20210316/meditsina-1601489359.html

Онлайн-конференция к Всемирному дню сна

Онлайн-конференция к Всемирному дню сна

18 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция президента Российского общества сомнологов, заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук Романа БУЗУНОВА, приуроченная к Всемирному дню сна, отмечаемому 19 марта.

2021-03-16T15:17

2021-03-16T15:17

2021-03-16T15:17

анонсы

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Задать вопросЗдоровый и полноценный сон играет важнейшую роль в жизни человека. В чем причины расстройства сна? Влияет ли на это перенесенный ковид? Если да, то насколько? Как избавиться от бессонницы? Каковы направления сотрудничества сомнологов СНГ и Союзного государства? Что показывают исследования периода пандемии? Есть ли существенные географические и климатические различия?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы