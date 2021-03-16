Онлайн-конференция к Всемирному дню сна
18 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция президента Российского общества сомнологов, заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук Романа БУЗУНОВА, приуроченная к Всемирному дню сна, отмечаемому 19 марта.
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Здоровый и полноценный сон играет важнейшую роль в жизни человека. В чем причины расстройства сна? Влияет ли на это перенесенный ковид? Если да, то насколько? Как избавиться от бессонницы? Каковы направления сотрудничества сомнологов СНГ и Союзного государства? Что показывают исследования периода пандемии? Есть ли существенные географические и климатические различия?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Здоровый и полноценный сон играет важнейшую роль в жизни человека. В чем причины расстройства сна? Влияет ли на это перенесенный ковид? Если да, то насколько? Как избавиться от бессонницы? Каковы направления сотрудничества сомнологов СНГ и Союзного государства? Что показывают исследования периода пандемии? Есть ли существенные географические и климатические различия?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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