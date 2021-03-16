https://ria.ru/20210316/matkapital-1601509881.html

Региональным маткапиталом воспользовались 8,5 тысячи семей в Подмосковье

Региональным маткапиталом воспользовались 8,5 тысячи семей в Подмосковье

Региональным материнским капиталом воспользовались 8,5 тысячи семей Московской области с начала текущего года, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T16:39

2021-03-16T16:39

2021-03-16T16:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Региональным материнским капиталом воспользовались 8,5 тысячи семей Московской области с начала текущего года, сообщил телеканал "360".Уточняется, что жители региона получили средства в рамках реализации подмосковного проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография". Более 800 семей направили деньги на улучшение жилищных условий, а около 340 семей потратили их на будущее образование ребенка.Помимо прочего 7329 родителей оформили ежегодную выплату в связи с появлением третьего или последующих детей."Право на получение ежегодной выплаты имеет семья, у которой есть неиспользованный сертификат, и при условии, если в семье до 31 декабря 2020 года родился третий или последующий ребенок", — пояснила министр социального развития региона Ирина Фаевская.Отмечается, что размер выплаты в прошлом и нынешнем годах составляет 50 тысяч рублей. Заявка на выплату за минувший год подается не позднее 1 апреля 2021 года. Заявление за текущий год нужно написать не позднее 1 декабря.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)