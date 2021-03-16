https://ria.ru/20210316/letuchie-1602309169.html

Летучие мыши могут проснуться в Москве раньше из-за теплой весны

Летучие мыши могут проснуться в Москве раньше из-за теплой весны

Летучие мыши могут проснуться в Москве раньше из-за тёплой весны, сообщает столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-16T13:53

2021-03-16T13:53

2021-03-22T13:54

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосприрода

москва

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Летучие мыши могут проснуться в Москве раньше из-за тёплой весны, сообщает столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.В Москве встречаются шесть видов рукокрылых, все они занесены в Красную книгу города: двухцветный кожан (самый редкий - первая категория), рыжая вечерница (вторая категория), бурый ушан, лесной нетопырь, водяная ночница, ночница Брандта (все - четвертая категория). Селятся рукокрылые в жилых и заброшенных зданиях, на старых балконах, чердаках, в расщелинах коры и в повреждённых деревьях. Специалисты Мосприроды говорят, что в летнее время их можно увидеть в крупных природных парках, например, в Измайловском и Битцевском.Власти рекомендуют при встрече с летучей мышью не паниковать. Их нельзя пугать, причинять вред, брать голыми руками, кормить. Если мышь оказалась в квартире, то нужно надеть плотные перчатки, дождаться, когда мышь успокоится, накрыть ее полотенцем и посадить в коробку с отверстиями не более 1 см. Летучую мышь стоит выпустить на улицу, если погода тёплая, и мышь здорова, или отвезти в Центр реабилитации рукокрылых. В случае укуса необходимо обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.Летучая мышь, как и любое дикое животное, может быть переносчиком различных заболеваний.

https://ria.ru/20210322/koronavirus-1602307514.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, москва