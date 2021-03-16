Летучие мыши могут проснуться в Москве раньше из-за теплой весны
13:53 16.03.2021 (обновлено: 13:54 22.03.2021)
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Летучие мыши могут проснуться в Москве раньше из-за тёплой весны, сообщает столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.
"На зиму летучие мыши прячутся в укромные места, надежно прикрепляются лапками к потолкам и впадают в зимнюю спячку общей продолжительностью шесть - восемь месяцев. Обычно рукокрылые просыпаются в мае. Но, по словам специалистов Мосприроды, если весна будет тёплой, то их можно увидеть в апреле или даже в марте", - говорится в сообщении.
В Москве встречаются шесть видов рукокрылых, все они занесены в Красную книгу города: двухцветный кожан (самый редкий - первая категория), рыжая вечерница (вторая категория), бурый ушан, лесной нетопырь, водяная ночница, ночница Брандта (все - четвертая категория). Селятся рукокрылые в жилых и заброшенных зданиях, на старых балконах, чердаках, в расщелинах коры и в повреждённых деревьях. Специалисты Мосприроды говорят, что в летнее время их можно увидеть в крупных природных парках, например, в Измайловском и Битцевском.
"Все летучие мыши в Москве относятся к охраняемым животным, и истреблять их запрещено законом. Они приносят огромную пользу людям – за час съедают более 200 вредных насекомых. Поэтому относиться к ним нужно очень бережно", - уточняется в сообщении.
Власти рекомендуют при встрече с летучей мышью не паниковать. Их нельзя пугать, причинять вред, брать голыми руками, кормить. Если мышь оказалась в квартире, то нужно надеть плотные перчатки, дождаться, когда мышь успокоится, накрыть ее полотенцем и посадить в коробку с отверстиями не более 1 см. Летучую мышь стоит выпустить на улицу, если погода тёплая, и мышь здорова, или отвезти в Центр реабилитации рукокрылых. В случае укуса необходимо обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.
Летучая мышь, как и любое дикое животное, может быть переносчиком различных заболеваний.