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На лекарства для лечения COVID-19 на дому выделят 2,7 миллиарда рублей
На лекарства для лечения COVID-19 на дому выделят 2,7 миллиарда рублей
Еще 2,7 миллиарда рублей будет выделено на бесплатные лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся на дому под наблюдением врачей, сообщает пресс-служба РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T11:07
2021-03-16T11:07
2021-03-16T11:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Еще 2,7 миллиарда рублей будет выделено на бесплатные лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся на дому под наблюдением врачей, сообщает пресс-служба правительства России."Еще 2,7 миллиарда рублей будет выделено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идет о пациентах, получающих медпомощь в амбулаторных условиях, то есть лечащихся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения, все препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача, уточнили в пресс-службе.Добавляется, что ранее на эти цели было направлено более 10,7 миллиарда рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210316/frantsiya-1601435787.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Еще 2,7 миллиарда рублей будет выделено на бесплатные лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся на дому под наблюдением врачей, сообщает пресс-служба правительства России.
"Еще 2,7 миллиарда рублей будет выделено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин
", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о пациентах, получающих медпомощь в амбулаторных условиях, то есть лечащихся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения, все препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача, уточнили в пресс-службе.
Добавляется, что ранее на эти цели было направлено более 10,7 миллиарда рублей.