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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210316/lekarstva-1601436853.html
На лекарства для лечения COVID-19 на дому выделят 2,7 миллиарда рублей
На лекарства для лечения COVID-19 на дому выделят 2,7 миллиарда рублей
Еще 2,7 миллиарда рублей будет выделено на бесплатные лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся на дому под наблюдением врачей, сообщает пресс-служба РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T11:07
2021-03-16T11:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Еще 2,7 миллиарда рублей будет выделено на бесплатные лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся на дому под наблюдением врачей, сообщает пресс-служба правительства России."Еще 2,7 миллиарда рублей будет выделено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идет о пациентах, получающих медпомощь в амбулаторных условиях, то есть лечащихся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения, все препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача, уточнили в пресс-службе.Добавляется, что ранее на эти цели было направлено более 10,7 миллиарда рублей.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, общество

На лекарства для лечения COVID-19 на дому выделят 2,7 миллиарда рублей

11:07 16.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкАвтомобили медицинской помощи на новой подстанции скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке
Автомобили медицинской помощи на новой подстанции скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Еще 2,7 миллиарда рублей будет выделено на бесплатные лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся на дому под наблюдением врачей, сообщает пресс-служба правительства России.
"Еще 2,7 миллиарда рублей будет выделено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о пациентах, получающих медпомощь в амбулаторных условиях, то есть лечащихся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения, все препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача, уточнили в пресс-службе.
Добавляется, что ранее на эти цели было направлено более 10,7 миллиарда рублей.
Медицинские работники в отделении интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом (COVID-19) больницы Мелун-Сенарт, недалеко от Парижа, Франция - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинОбщество
 
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