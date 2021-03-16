https://ria.ru/20210316/lekarstva-1601436853.html

На лекарства для лечения COVID-19 на дому выделят 2,7 миллиарда рублей

На лекарства для лечения COVID-19 на дому выделят 2,7 миллиарда рублей

Еще 2,7 миллиарда рублей будет выделено на бесплатные лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся на дому под наблюдением врачей, сообщает пресс-служба РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T11:07

2021-03-16T11:07

2021-03-16T11:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мишустин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594830481_0:167:1600:1067_1920x0_80_0_0_d526192d502c3eedfd42f50b546a0c5a.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Еще 2,7 миллиарда рублей будет выделено на бесплатные лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся на дому под наблюдением врачей, сообщает пресс-служба правительства России."Еще 2,7 миллиарда рублей будет выделено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идет о пациентах, получающих медпомощь в амбулаторных условиях, то есть лечащихся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения, все препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача, уточнили в пресс-службе.Добавляется, что ранее на эти цели было направлено более 10,7 миллиарда рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/frantsiya-1601435787.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, общество