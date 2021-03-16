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Биография Евгения Кувайшева
Биография Евгения Кувайшева
Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев родился 16 марта 1971 года в поселке Луговской Ханты-Мансийского района Тюменской области. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T00:34
2021-03-16T00:34
россия
евгений куйвашев
справки
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Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев родился 16 марта 1971 года в поселке Луговской Ханты-Мансийского района Тюменской области.В 1999 году окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации; в 2010 году прошел профессиональную переподготовку в Тюменском государственном университете по программе "Государственное и муниципальное управление". Трудовую деятельность начал в 1989 году в тресте "Сургутремстрой". Затем служил в армии. Отслужив, работал в Сургутском управлении технологического транспорта №1, учился Тобольском медицинском училище, трудился в Салымском вышкомонтажном управлении АО "Юганскнефтегаз". В 1996-1997 годах работал юрисконсультом муниципального унитарного предприятия "Ремонтно-эксплуатационное управление" в поселке Пойковский Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа.С 1997 года до 2005 год работал в администрации поселка Пойковский помощником главы администрации, первым заместителем главы, а затем и главой администрации.В 2005 году – заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по городу Москве – заместителя главного судебного пристава Москвы.С декабря 2005 года по июль 2007 года – глава администрации города Тобольска Тюменской области.С июля 2007 года – глава администрации города Тюмени.29 января 2011 года был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.С 6 сентября 2011 года – полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе. 14 мая 2012 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. 24 мая 2012 года президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Законодательного собрания Свердловской области кандидатуру Евгения Куйвашева для наделения его полномочиями губернатора. 29 мая депутаты законодательного собрания Свердловской области наделили Куйвашева полномочиями главы региона.С 17 апреля 2017 года – временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области. 10 сентября 2017 года в ходе выборов губернатора Свердловской области Куйвашев набрал 62,16% голосов избирателей. 18 сентября 2017 года официально вступил в должность. Евгений Куйвашев – действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2011). Награжден орденом Почета, орденом Александра Невского (2019).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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россия, евгений куйвашев, справки

Биография Евгения Кувайшева

00:34 16.03.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев родился 16 марта 1971 года в поселке Луговской Ханты-Мансийского района Тюменской области.
В 1999 году окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации; в 2010 году прошел профессиональную переподготовку в Тюменском государственном университете по программе "Государственное и муниципальное управление".
Трудовую деятельность начал в 1989 году в тресте "Сургутремстрой". Затем служил в армии. Отслужив, работал в Сургутском управлении технологического транспорта №1, учился Тобольском медицинском училище, трудился в Салымском вышкомонтажном управлении АО "Юганскнефтегаз".
В 1996-1997 годах работал юрисконсультом муниципального унитарного предприятия "Ремонтно-эксплуатационное управление" в поселке Пойковский Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа.
С 1997 года до 2005 год работал в администрации поселка Пойковский помощником главы администрации, первым заместителем главы, а затем и главой администрации.
В 2005 году – заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по городу Москве – заместителя главного судебного пристава Москвы.
С декабря 2005 года по июль 2007 года – глава администрации города Тобольска Тюменской области.
С июля 2007 года – глава администрации города Тюмени.
29 января 2011 года был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.
С 6 сентября 2011 года – полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе.
14 мая 2012 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области.
24 мая 2012 года президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Законодательного собрания Свердловской области кандидатуру Евгения Куйвашева для наделения его полномочиями губернатора. 29 мая депутаты законодательного собрания Свердловской области наделили Куйвашева полномочиями главы региона.
С 17 апреля 2017 года – временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области.
10 сентября 2017 года в ходе выборов губернатора Свердловской области Куйвашев набрал 62,16% голосов избирателей. 18 сентября 2017 года официально вступил в должность.
Евгений Куйвашев – действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2011).
Награжден орденом Почета, орденом Александра Невского (2019).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияЕвгений КуйвашевСправки
 
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