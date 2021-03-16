https://ria.ru/20210316/kurily-1601499553.html

"Пусть цунами смоет": японцы обиделись на развитие туризма на Курилах

"Пусть цунами смоет": японцы обиделись на развитие туризма на Курилах

Читатели японской газеты Yomiuri оценили планы России по развитию туризма на Южных Курилах. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T15:56

2021-03-16T15:56

2021-03-16T17:27

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Читатели японской газеты Yomiuri оценили планы России по развитию туризма на Южных Курилах.В статье рассказывается о том, что Москва хочет создать круглогодичный горный курорт на острове Итуруп. Там должны появиться отель на 700 номеров, горнолыжный комплекс, обустроенные горячие источники, долина гейзеров, зоны для рыболовства и серфинга, а также гольф-поле. Газета приводит эти данные со ссылкой на сахалинские власти.В Yomiuri назвали планы по развитию туризма "самостоятельными действиями" с целью "закрепления незаконного захвата северных территорий". Авторы отмечают, что это не единственный проект России на островах, среди других — строительство мусороперерабатывающего завода на Кунашире и зоны экотуризма "Южные Курилы", а также размещение военных.Японских читателей возмутила эта статья. Так, pka призвал прекратить сотрудничество с Москвой, назвав его бесполезным."Пора понять, что северные острова к нам не вернутся, и полностью перестроить всю политику в отношении России!" — отметил fir.Gjf считает, что Россия "распоясалась", а виновата в этом Япония — она ослабела. "Вслед за северными островами и островами Такэсима так мы потеряем и острова Сенкаку!" — добавил он.В то же время многие признали невозможность возвращения Южных Курил под контроль Токио."Пока Россия не исчезнет с лица земли, никакие острова к нам не вернутся!" — написал пользователь lkm.Aco, в свою очередь, призвал сохранить в силе соглашение о рыболовстве вокруг островов.Пользователь san заявил, что у японцев есть комплекс проигравших в войне."Нам нужно занять гораздо более жесткую линию по отношению ко всем этим Россиям, Китаям и Южным Кореям!" — призвал он и обвинил экс-премьера страны Синдзо Абэ в проведении провальной политики.Dozeu пожелал, чтобы Южные Курилы смыло цунами. Shi предложил выкупить острова у России."А до этого прекратить с Россией всякое экономическое сотрудничество!" — добавил он.Другие поинтересовались, кто будет отдыхать на создаваемом курорте."Не иначе, русские собираются приглашать туда японских туристов?!" — поинтересовался mls.Mao призвал японцев не посещать острова, а lin предположил, что среди туристов будет много китайцев.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201226/kurily-1591050769.html

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