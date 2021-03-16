В Крыму объяснили, почему Украина не развивала полуостров
17:14 16.03.2021 (обновлено: 17:43 16.03.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Украинские власти не вкладывали больших инвестиций в развитие Крыма, так как знали, что полуостров все равно уйдет в Россию, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Крым отмечает во вторник седьмую годовщину референдума, который привел к воссоединению полуострова с Россией. Празднования проходят под девизом "Крымская весна – семь лет дома".
"О том, что крымчане хотят вернуться в Россию, в свое цивилизационное пространство, к своим ценностям, было всем хорошо известно. Высокопоставленные люди из Киева на вопрос о том, почему центр не инвестирует больших проектов в Крыму, в кулуарах не стеснялись заявлять: все равно вы уйдете в Россию, зачем же в вас вкладывать деньги?" — сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, в составе независимой Украины крымчане оказались против своей воли, из-за цепочки "исторических случайностей",
"Мы никогда не давали добро на жизнь в фашистской, русофобской Украине, в государстве, находящемся под неприкрытым внешним управлением, где все решения утверждаются в посольстве США. С такой Украиной у нас нет ничего общего", — добавил он.
По его словам, моральное право Крыма выйти из состава Украины признается многими известными украинскими политиками, которые в 2014 году упрекали крымчан в предательстве. "После сожжения людей в Одессе, убийства мирного населения на Донбассе, в условиях вакханалии беззакония, творящейся сегодня на территории Украины, они вынуждены признать, что тогда мы все сделали правильно", - сказал Константинов.