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Володин оценил важность воссоединения Крыма с Россией
Володин оценил важность воссоединения Крыма с Россией
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, говоря о воссоединении Крыма с РФ, заявил, что подобная трагедия, когда русский народ был разделен, не должна... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T12:26
2021-03-16T12:26
госдума рф
вячеслав володин
республика крым
севастополь
украина
в мире
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, говоря о воссоединении Крыма с РФ, заявил, что подобная трагедия, когда русский народ был разделен, не должна повториться, об этом должны думать и политики, принимающие важные решения.Крым отмечает во вторник седьмую годовщину референдума, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией. Празднования проходят под девизом "Крымская весна – семь лет дома"."Прежде чем приступить к обсуждению порядка работы, давайте вспомним, чтобы было семь лет назад. Разделенный народ воссоединился, семь лет назад состоялся референдум о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией. Мы должны это помнить и об этом говорить своим детям, внукам. Трагедия, которая произошла с гражданами нашей страны, когда одна часть осталась в одном государстве, другая часть осталась в России, больше не должна повториться. И политики должны думать, когда принимают такие решения", - сказал Володин на заседании ГД.Он отметил, что все знают, в каких условиях и ситуации это происходило: на Украине произошел госпереворот, власть была фактически захвачена антиконституционным путем, и в этой связи жители Севастополя, Крыма сделали свой выбор.
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госдума рф, вячеслав володин, республика крым, севастополь, украина, в мире

Володин оценил важность воссоединения Крыма с Россией

12:26 16.03.2021
 
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, говоря о воссоединении Крыма с РФ, заявил, что подобная трагедия, когда русский народ был разделен, не должна повториться, об этом должны думать и политики, принимающие важные решения.
Крым отмечает во вторник седьмую годовщину референдума, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией. Празднования проходят под девизом "Крымская весна – семь лет дома".
"Прежде чем приступить к обсуждению порядка работы, давайте вспомним, чтобы было семь лет назад. Разделенный народ воссоединился, семь лет назад состоялся референдум о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией. Мы должны это помнить и об этом говорить своим детям, внукам. Трагедия, которая произошла с гражданами нашей страны, когда одна часть осталась в одном государстве, другая часть осталась в России, больше не должна повториться. И политики должны думать, когда принимают такие решения", - сказал Володин на заседании ГД.
Он отметил, что все знают, в каких условиях и ситуации это происходило: на Украине произошел госпереворот, власть была фактически захвачена антиконституционным путем, и в этой связи жители Севастополя, Крыма сделали свой выбор.
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00:40
Крым отмечает седьмую годовщину воссоединения с Россией
 
Госдума РФВячеслав ВолодинРеспублика КрымСевастопольУкраинаВ мире
 
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