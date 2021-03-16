https://ria.ru/20210316/krym-1601400149.html

Посол России в Германии раскритиковал Запад за позицию по Крыму

Посол России в Германии раскритиковал Запад за позицию по Крыму

Страны Запада предпочитают не замечать предпосылки возвращения Крыма с Украины, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в статье для Berliner Zeitung по... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T00:14

2021-03-16T00:14

2021-03-16T00:26

россия

сергей нечаев (дипломат)

евросоюз

виктор янукович

владимир путин

республика крым

косово

оон

берлин (город)

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БЕРЛИН, 16 мар — РИА Новости. Страны Запада предпочитают не замечать предпосылки возвращения Крыма с Украины, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в статье для Berliner Zeitung по случаю годовщины референдума на полуострове.По его словам, на Западе также "не любят вспоминать о подписании лидерами украинской оппозиции всеобъемлющих политических договоренностей с легитимным президентом Виктором Януковичем в феврале 2014 года"."Уже на следующий день эти договоренности были растоптаны сторонниками "Майдана" с молчаливого согласия европейских посредников и Евросоюза. Никто не призвал стороны к соблюдению достигнутых договоренностей. Значительные части страны оказались, по сути, во власти агрессивно настроенных националистов", — продолжил дипломат.Нечаев также отметил, что не считает события Майдана "демократической революцией", как это оценивают на Западе, по его словам, в этом "нет ни слова правды". Нечаев отметил, что митинги оппозиции превратились "в погромы и беспорядки, убийства, запугивание инакомыслящих, запреты политических партий, масштабные атаки на русский язык и некогда единое конфессиональное пространство православия"."Убийства на Майдане так и не были расследованы. Органы власти фактически утратили дееспособность. Правоохранительные и судебные структуры были парализованы и подвергнуты люстрации. В одночасье стала приемлемой героизация пособников нацистов. "Майдан" расколол страну самым беспощадным образом", — пишет он.Решение же жителей Крыма позволило сохранить мир, отметил дипломат."В ходе "крымской весны", как известно, жертв и пострадавших не было. За решение о независимости Крыма и его присоединение к России на всенародном голосовании проголосовало более 96% населения полуострова при явке в 83% — в отличие от "хрестоматийного" примера Косово, независимость которого была декларирована Западом после "гуманитарных" бомбардировок Белграда. Как мы видим сегодня, события тех лет на Украине не были случайностью, краткосрочным "побочным явлением революции", — отметил посол.На Украине, пишет дипломат, "продолжают бороться с неугодными политиками, угрожая и лишая их имущества, в одночасье закрывать оппозиционные телеканалы, вводить санкции против "неудобных" физических и юридических лиц"."Эти противоправные действия не имеют никакого отношения к конституции и законодательству Украины, осуществляются без суда, следствия и права на адекватную защиту. Продолжается наступление на русский язык, на право получать образование и свободно пользоваться им. И это при том, что около половины населения страны относит себя к числу русскоязычных", — заявил Нечаев.Страны Запада, по его словам, относятся с "полным пониманием" к такой политике, что дипломат назвал проявлением "двойных стандартов".По его словам, Крым за прошедшие годы "превратился в один из самых динамичных регионов России"."Санкционное давление не смогло этому помешать", — отмечает Нечаев.Он также отметил, что в Крыму уделяется большое внимание защите прав человека."Сформирована полноценная крымско-татарская национально-культурная автономия. Язык этого народа, в отличие от украинского периода, закреплен в качестве государственного в республиканской Конституции — наравне с русским и украинским. Отмечаются мусульманские праздники, чтятся традиции. К слову, в Крыму проживают и этнические немцы", — пишет дипломат.По его словам, на Западе "об этом также не принято говорить", а вместо этого "распространяется дезинформация о якобы нарушениях прав человека в Крыму, разумеется, со слов Киева, без посещения Крыма и Севастополя".Дипломат подчеркнул, что "Россия справится со всеми трудностями, включая преодоление позорной блокады Крыма"."В составе Российской Федерации полуостров обрел мощные импульсы для развития. Он открыт для взаимодействия и обменов с зарубежными партнерами. Пришло время признать законный и демократичный выбор многонационального народа Крыма, уважать его права и интересы, а также статус этого региона Российской Федерации", — заключил Нечаев.Он также призвал формировать впечатление о жизни на полуострове на основе личного опыта, поездок в регион и общения с местными жителями.

https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html

https://ria.ru/20210312/krym-1601001402.html

https://ria.ru/20210315/krym-1601347095.html

россия

республика крым

косово

берлин (город)

киев

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россия, сергей нечаев (дипломат), евросоюз, виктор янукович, владимир путин, республика крым, косово, оон, берлин (город), киев, украина, политика