https://ria.ru/20210316/krym-1601400149.html
Посол России в Германии раскритиковал Запад за позицию по Крыму
Посол России в Германии раскритиковал Запад за позицию по Крыму
Страны Запада предпочитают не замечать предпосылки возвращения Крыма с Украины, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в статье для Berliner Zeitung по... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T00:14
2021-03-16T00:14
2021-03-16T00:26
россия
сергей нечаев (дипломат)
евросоюз
виктор янукович
владимир путин
республика крым
косово
оон
берлин (город)
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БЕРЛИН, 16 мар — РИА Новости. Страны Запада предпочитают не замечать предпосылки возвращения Крыма с Украины, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в статье для Berliner Zeitung по случаю годовщины референдума на полуострове.По его словам, на Западе также "не любят вспоминать о подписании лидерами украинской оппозиции всеобъемлющих политических договоренностей с легитимным президентом Виктором Януковичем в феврале 2014 года"."Уже на следующий день эти договоренности были растоптаны сторонниками "Майдана" с молчаливого согласия европейских посредников и Евросоюза. Никто не призвал стороны к соблюдению достигнутых договоренностей. Значительные части страны оказались, по сути, во власти агрессивно настроенных националистов", — продолжил дипломат.Нечаев также отметил, что не считает события Майдана "демократической революцией", как это оценивают на Западе, по его словам, в этом "нет ни слова правды". Нечаев отметил, что митинги оппозиции превратились "в погромы и беспорядки, убийства, запугивание инакомыслящих, запреты политических партий, масштабные атаки на русский язык и некогда единое конфессиональное пространство православия"."Убийства на Майдане так и не были расследованы. Органы власти фактически утратили дееспособность. Правоохранительные и судебные структуры были парализованы и подвергнуты люстрации. В одночасье стала приемлемой героизация пособников нацистов. "Майдан" расколол страну самым беспощадным образом", — пишет он.Решение же жителей Крыма позволило сохранить мир, отметил дипломат."В ходе "крымской весны", как известно, жертв и пострадавших не было. За решение о независимости Крыма и его присоединение к России на всенародном голосовании проголосовало более 96% населения полуострова при явке в 83% — в отличие от "хрестоматийного" примера Косово, независимость которого была декларирована Западом после "гуманитарных" бомбардировок Белграда. Как мы видим сегодня, события тех лет на Украине не были случайностью, краткосрочным "побочным явлением революции", — отметил посол.На Украине, пишет дипломат, "продолжают бороться с неугодными политиками, угрожая и лишая их имущества, в одночасье закрывать оппозиционные телеканалы, вводить санкции против "неудобных" физических и юридических лиц"."Эти противоправные действия не имеют никакого отношения к конституции и законодательству Украины, осуществляются без суда, следствия и права на адекватную защиту. Продолжается наступление на русский язык, на право получать образование и свободно пользоваться им. И это при том, что около половины населения страны относит себя к числу русскоязычных", — заявил Нечаев.Страны Запада, по его словам, относятся с "полным пониманием" к такой политике, что дипломат назвал проявлением "двойных стандартов".По его словам, Крым за прошедшие годы "превратился в один из самых динамичных регионов России"."Санкционное давление не смогло этому помешать", — отмечает Нечаев.Он также отметил, что в Крыму уделяется большое внимание защите прав человека."Сформирована полноценная крымско-татарская национально-культурная автономия. Язык этого народа, в отличие от украинского периода, закреплен в качестве государственного в республиканской Конституции — наравне с русским и украинским. Отмечаются мусульманские праздники, чтятся традиции. К слову, в Крыму проживают и этнические немцы", — пишет дипломат.По его словам, на Западе "об этом также не принято говорить", а вместо этого "распространяется дезинформация о якобы нарушениях прав человека в Крыму, разумеется, со слов Киева, без посещения Крыма и Севастополя".Дипломат подчеркнул, что "Россия справится со всеми трудностями, включая преодоление позорной блокады Крыма"."В составе Российской Федерации полуостров обрел мощные импульсы для развития. Он открыт для взаимодействия и обменов с зарубежными партнерами. Пришло время признать законный и демократичный выбор многонационального народа Крыма, уважать его права и интересы, а также статус этого региона Российской Федерации", — заключил Нечаев.Он также призвал формировать впечатление о жизни на полуострове на основе личного опыта, поездок в регион и общения с местными жителями.
https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html
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россия, сергей нечаев (дипломат), евросоюз, виктор янукович, владимир путин, республика крым, косово, оон, берлин (город), киев, украина, политика
БЕРЛИН, 16 мар — РИА Новости.
Страны Запада предпочитают не замечать предпосылки возвращения Крыма с Украины, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев
в статье для Berliner Zeitung
по случаю годовщины референдума на полуострове.
"Это решение не было принято вдруг. Ему предшествовало развитие, которое на Западе предпочитают не замечать, вытеснять из памяти. Первопричиной внутриукраинского конфликта и всех последующих проблем стал государственный переворот, противоречащий конституции Украины и нормам международного права, осуществленный при политической и финансовой поддержке ряда западных стран. Его цель — вбить клин между Россией и Украиной, разрушить их связи, привязать Киев к евроатлантическим структурам и сделать послушным исполнителем чужой воли, что в последнее время, к сожалению, проявляется все чаще", — отметил Нечаев.
По его словам, на Западе также "не любят вспоминать о подписании лидерами украинской оппозиции всеобъемлющих политических договоренностей с легитимным президентом Виктором Януковичем
в феврале 2014 года".
"Уже на следующий день эти договоренности были растоптаны сторонниками "Майдана" с молчаливого согласия европейских посредников и Евросоюза
. Никто не призвал стороны к соблюдению достигнутых договоренностей. Значительные части страны оказались, по сути, во власти агрессивно настроенных националистов", — продолжил дипломат.
Нечаев также отметил, что не считает события Майдана "демократической революцией", как это оценивают на Западе, по его словам, в этом "нет ни слова правды". Нечаев отметил, что митинги оппозиции превратились "в погромы и беспорядки, убийства, запугивание инакомыслящих, запреты политических партий, масштабные атаки на русский язык и некогда единое конфессиональное пространство православия".
"Убийства на Майдане так и не были расследованы. Органы власти фактически утратили дееспособность. Правоохранительные и судебные структуры были парализованы и подвергнуты люстрации. В одночасье стала приемлемой героизация пособников нацистов. "Майдан" расколол страну самым беспощадным образом", — пишет он.
Решение же жителей Крыма позволило сохранить мир, отметил дипломат.
"В ходе "крымской весны", как известно, жертв и пострадавших не было. За решение о независимости Крыма и его присоединение к России на всенародном голосовании проголосовало более 96% населения полуострова при явке в 83% — в отличие от "хрестоматийного" примера Косово
, независимость которого была декларирована Западом после "гуманитарных" бомбардировок Белграда
. Как мы видим сегодня, события тех лет на Украине
не были случайностью, краткосрочным "побочным явлением революции", — отметил посол.
На Украине, пишет дипломат, "продолжают бороться с неугодными политиками, угрожая и лишая их имущества, в одночасье закрывать оппозиционные телеканалы, вводить санкции против "неудобных" физических и юридических лиц".
"Эти противоправные действия не имеют никакого отношения к конституции и законодательству Украины, осуществляются без суда, следствия и права на адекватную защиту. Продолжается наступление на русский язык, на право получать образование и свободно пользоваться им. И это при том, что около половины населения страны относит себя к числу русскоязычных", — заявил Нечаев.
Страны Запада, по его словам, относятся с "полным пониманием" к такой политике, что дипломат назвал проявлением "двойных стандартов".
По его словам, Крым за прошедшие годы "превратился в один из самых динамичных регионов России".
"Санкционное давление не смогло этому помешать", — отмечает Нечаев.
Он также отметил, что в Крыму уделяется большое внимание защите прав человека.
"Сформирована полноценная крымско-татарская национально-культурная автономия. Язык этого народа, в отличие от украинского периода, закреплен в качестве государственного в республиканской Конституции — наравне с русским и украинским. Отмечаются мусульманские праздники, чтятся традиции. К слову, в Крыму проживают и этнические немцы", — пишет дипломат.
По его словам, на Западе "об этом также не принято говорить", а вместо этого "распространяется дезинформация о якобы нарушениях прав человека в Крыму, разумеется, со слов Киева
, без посещения Крыма и Севастополя".
Дипломат подчеркнул, что "Россия справится со всеми трудностями, включая преодоление позорной блокады Крыма".
"В составе Российской Федерации
полуостров обрел мощные импульсы для развития. Он открыт для взаимодействия и обменов с зарубежными партнерами. Пришло время признать законный и демократичный выбор многонационального народа Крыма, уважать его права и интересы, а также статус этого региона Российской Федерации", — заключил Нечаев.
Он также призвал формировать впечатление о жизни на полуострове на основе личного опыта, поездок в регион и общения с местными жителями.