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В Молдавии четыре человека заболели COVID-19 после прививки AstraZeneca
В Молдавии четыре человека заболели COVID-19 после прививки AstraZeneca
Четыре случая заражения коронавирусом у лиц, которые прошли вакцинацию от COVID-19, зарегистрировано в Молдавии, сообщила на брифинге во вторник эпидемиолог... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T15:51
2021-03-16T15:51
клаус йоханнис
здоровье - общество
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КИШИНЕВ, 16 мар – РИА Новости. Четыре случая заражения коронавирусом у лиц, которые прошли вакцинацию от COVID-19, зарегистрировано в Молдавии, сообщила на брифинге во вторник эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Лаура Цуркан.Вакцинация в Молдавии стартовала 2 марта, на сегодняшний день привиты 15 270 человек. В республике используют препарат AstraZeneca."В Молдавии есть четыре случая инфицирования коронавирусом после вакцинации, им была сделана прививка во время инкубационного периода, они не знали, что болели. С момента вакцинации до даты подтверждения положительного результата на COVID-19 прошло от двух до десяти дней", - заявила Цуркан.Президент Румынии Клаус Йоханнис во время официального визита в Кишинев в конце прошлого года пообещал выделить Молдавии в качестве гуманитарной помощи 200 тысяч доз вакцины от коронавируса, первая партия в 21,6 тысячи доз вакцины AstraZeneca прибыла в Кишинев 27 февраля. А 4 марта Молдавия получила партию в 14,4 тысячи доз вакцины AstraZeneca через платформу COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Также страна получила 2 тысячи доз вакцины Sinopharm от властей ОАЭ, они еще не переданы в центры вакцинации.
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клаус йоханнис, здоровье - общество, astrazeneca , воз, молдавия, кишинев, оаэ, в мире

В Молдавии четыре человека заболели COVID-19 после прививки AstraZeneca

15:51 16.03.2021
 
© REUTERS / Benoit TessierШприцы с вакциной AstraZeneca
Шприцы с вакциной AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© REUTERS / Benoit Tessier
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 16 мар – РИА Новости. Четыре случая заражения коронавирусом у лиц, которые прошли вакцинацию от COVID-19, зарегистрировано в Молдавии, сообщила на брифинге во вторник эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Лаура Цуркан.
Вакцинация в Молдавии стартовала 2 марта, на сегодняшний день привиты 15 270 человек. В республике используют препарат AstraZeneca.
"В Молдавии есть четыре случая инфицирования коронавирусом после вакцинации, им была сделана прививка во время инкубационного периода, они не знали, что болели. С момента вакцинации до даты подтверждения положительного результата на COVID-19 прошло от двух до десяти дней", - заявила Цуркан.
Президент Румынии Клаус Йоханнис во время официального визита в Кишинев в конце прошлого года пообещал выделить Молдавии в качестве гуманитарной помощи 200 тысяч доз вакцины от коронавируса, первая партия в 21,6 тысячи доз вакцины AstraZeneca прибыла в Кишинев 27 февраля. А 4 марта Молдавия получила партию в 14,4 тысячи доз вакцины AstraZeneca через платформу COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Также страна получила 2 тысячи доз вакцины Sinopharm от властей ОАЭ, они еще не переданы в центры вакцинации.
 
Клаус ЙоханнисЗдоровье - ОбществоAstraZenecaВОЗМолдавияКишиневОАЭВ мире
 
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