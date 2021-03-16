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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210316/koronavirus-1601493251.html
В Минске оценили вероятность появления "белорусского" штамма коронавируса
В Минске оценили вероятность появления "белорусского" штамма коронавируса
Вероятность появления "белорусского" штамма коронавируса высока, сообщила заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T15:36
2021-03-16T15:36
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МИНСК, 16 мар – РИА Новости. Вероятность появления "белорусского" штамма коронавируса высока, сообщила заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии в Белоруссии Елена Гасич."У нас накоплен достаточно большой опыт работы с геномами вируса иммунодефицита человека, вирусов гепатитов В и С. Как показали данные эволюционного анализа, в стране в результате длительной циркуляции сформировались "белорусские" варианты этих вирусов. Несмотря на то, что коронавирус значительно менее изменчив, чем ВИЧ, высока вероятность появления "белорусского" варианта и этого возбудителя. Отслеживание этого процесса - часть нашей рутинной работы", - сказала Гасич в интервью госагентству Белта, которое опубликовано во вторник.На прошлой неделе минздрав Белоруссии сообщил, что в стране выявлено несколько первых случаев инфицирования "британским" штаммом коронавируса. По данным ведомства, первые образцы найдены у граждан, прибывших из Польши, Украины и Египта, еще несколько положительных тестов получены у лиц, инфицированных на территории республики.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним официальным данным, число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии составило 304 146, скончались 2112 заболевших.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения белоруссии, здоровье - общество, белоруссия, египет, украина, в мире

В Минске оценили вероятность появления "белорусского" штамма коронавируса

15:36 16.03.2021
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоМашина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 16 мар – РИА Новости. Вероятность появления "белорусского" штамма коронавируса высока, сообщила заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии в Белоруссии Елена Гасич.
"У нас накоплен достаточно большой опыт работы с геномами вируса иммунодефицита человека, вирусов гепатитов В и С. Как показали данные эволюционного анализа, в стране в результате длительной циркуляции сформировались "белорусские" варианты этих вирусов. Несмотря на то, что коронавирус значительно менее изменчив, чем ВИЧ, высока вероятность появления "белорусского" варианта и этого возбудителя. Отслеживание этого процесса - часть нашей рутинной работы", - сказала Гасич в интервью госагентству Белта, которое опубликовано во вторник.
На прошлой неделе минздрав Белоруссии сообщил, что в стране выявлено несколько первых случаев инфицирования "британским" штаммом коронавируса. По данным ведомства, первые образцы найдены у граждан, прибывших из Польши, Украины и Египта, еще несколько положительных тестов получены у лиц, инфицированных на территории республики.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним официальным данным, число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии составило 304 146, скончались 2112 заболевших.
 
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