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В Москве за сутки госпитализировали 736 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 736 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 736 человек с коронавирусом, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T11:27
2021-03-16T11:27
2021-03-16T11:27
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 736 человек с коронавирусом, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели ещё 1475 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 922 899. В Москве выявлено 1533 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 736 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 57 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество