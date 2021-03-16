https://ria.ru/20210316/koronavirus-1601439851.html

В Москве за сутки госпитализировали 736 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 736 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 736 человек с коронавирусом, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T11:27

2021-03-16T11:27

2021-03-16T11:27

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 736 человек с коронавирусом, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели ещё 1475 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 922 899. В Москве выявлено 1533 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 736 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 57 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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