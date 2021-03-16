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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за минувшие сутки зафиксирован в Республике Алтай - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T11:07
2021-03-16T11:07
2021-03-16T11:07
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здоровье - общество
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республика тыва
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за минувшие сутки зафиксирован в Республике Алтай - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай 0,01%, 2. Сахалинская область 0,03%, 3. Республика Тыва 0,04%", - говорится в сообщении.
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