https://ria.ru/20210316/koronavirus-1601436670.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за минувшие сутки зафиксирован в Республике Алтай - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T11:07

2021-03-16T11:07

2021-03-16T11:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

республика алтай

сахалинская область

республика тыва

общество

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за минувшие сутки зафиксирован в Республике Алтай - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай 0,01%, 2. Сахалинская область 0,03%, 3. Республика Тыва 0,04%", - говорится в сообщении.

республика алтай

сахалинская область

республика тыва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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