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В Центре Гамалеи рассказали о контроле за производством "Спутника V"
В Центре Гамалеи рассказали о контроле за производством "Спутника V"
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что все партии вакцины от коронавируса "Спутник V" проходят контроль в центре Гамалеи по 18 параметрам,... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:38
2021-03-16T13:38
2021-03-16T14:05
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что все партии вакцины от коронавируса "Спутник V" проходят контроль в центре Гамалеи по 18 параметрам, качество всех препаратов одинаковое, оно гарантированно."Все партии "Спутника V", которые сейчас выпускаются как у нас в стране, так и в мире..., проходят контроль по 18 параметрам вот в том институте... Гамалеи", - сказал он на брифинге.Гинцбург уточнил, что первый и второй компоненты вакцины "Спутник V" можно получить в разных странах.Брифинг Гинцбурга проходит в формате онлайн-подключения с пресс-центром Sputnik Казахстан в Нур-Султане.
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