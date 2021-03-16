https://ria.ru/20210316/kitay-1601428421.html

Китае устроили "показательную порку" недобросовестным производителям

Китае устроили "показательную порку" недобросовестным производителям

В Китае во Всемирный день защиты прав потребителя 15 марта устроили "показательную порку" недобросовестным иностранным и отечественным производителям. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T10:55

2021-03-16T10:55

2021-03-16T10:55

россия-китай: главное

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/101960/79/1019607985_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_dac05239136fa8cc161473ca93d31803.jpg

МОСКВА, 16 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае во Всемирный день защиты прав потребителя 15 марта устроили "показательную порку" недобросовестным иностранным и отечественным производителям.Разоблачения традиционно устраивались в эфире ежегодного шоу "Вечер 3.15", которому в нынешнем году исполнилось уже 30 лет. Среди иностранных компаний под огонь критики попали BMW, MaxMara и Kohler за то, что в своих дилерских центрах и магазинах они используют системы распознавания лица без оповещения потребителей. Ведущие также разгромили автопроизводителя Ford за его постоянно разваливающиеся коробки передач. Выяснилось, что они стремительно ржавеют из-за дефекта в защитном щитке, который пропускает и удерживает воду.Очень много в нынешней передаче говорилось о низком качестве онлайн-услуг и недобросовестных разработчиках программного обеспечения. Так, платформу по поиску работы Zhaopin уличили в распространении личной информации соискателей. Кроме того, выяснилось, что многие китайские программы по очистке оперативной памяти и временных файлов для мобильных телефонов практически не работают, зато активно собирают данные о пользователе. Мобильный UC Browser и популярный поисковик 360 уличены в распространении ложной рекламы.Традиционно разоблачались производители некачественного продовольствия. "Героем дня" на этот раз стали овцезаводчики в провинции Хэбэй, которые накачивали животных кленбутеролом – препаратом, который противопоказан детям, беременным и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. В недобросовестной практике уличены производители уезда Цинсянь, где поголовье овец насчитывает порядка 700 тысяч. Выяснилось, что такая практика применяется уже более 10 лет. Некачественное мясо напрямую поставлялось на прилавки Пекина.Досталось и производителям контрафактной арматуры. Подпольный завод собирал отработанную ржавую арматуру, выпрямлял и полировал ее и отправлял обратно на рынок как высококачественный товар для возведения сейсмоустойчивых зданий. За день завод производил 100 тонн такой некондиционной арматуры, которая расходилась по всему Китаю."Вечер 3.15" устраивается на китайском телевидении ежегодно с 1991 года. В 90-е годы прошлого века главной темой "Вечеров 3.15" было разоблачение отдельных товаров. С изменениями в структуре потребления диапазон проекта значительно расширился, в фокус его внимания стали попадать целые отрасли, например, банковские, курьерские, телекоммуникационные услуги. Все большее внимание уделяется качеству услуг онлайн-продавцов. Много стали говорить о борьбе с мошенниками в интернете.

https://ria.ru/20210315/kitay-1601221256.html

https://ria.ru/20210315/proizvodstvo-1601342215.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай