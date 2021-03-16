https://ria.ru/20210316/khizballa-1601414127.html

Онлайн-конференция делегации движения "Хизбалла"

Онлайн-конференция делегации движения "Хизбалла"

16 марта в 15:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция делегации ливанского шиитского движения "Хизбалла" о ситуации в Ливане и на Ближнем Востоке, включая Сирию, Йемен и Палестину.

2021-03-16T08:31

2021-03-16T08:31

2021-03-16T08:31

анонсы

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Задать вопросУчастники:- глава делегации, депутат Национальной ассамблеи Ливана (парламент), руководитель парламентского блока движения "Хизбалла" Мохаммед РААД;- руководитель Департамента международных связей движения "Хизбалла" Сайед Аммар АЛЬ-МУСАВИ. Делегация прибыла по приглашению российской стороны. В ходе визита запланированы встречи и переговоры в Министерстве иностранных дел и Государственной Думе Российской Федерации, а также в других официальных и общественных структурах. На мероприятии будут затронуты вопросы российско-ливанского взаимодействия, в том числе в области борьбы с ковид-19. Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы