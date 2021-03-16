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Онлайн-конференция делегации движения "Хизбалла"
Онлайн-конференция делегации движения "Хизбалла"
16 марта в 15:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция делегации ливанского шиитского движения "Хизбалла" о ситуации в Ливане и на Ближнем Востоке, включая Сирию, Йемен и Палестину.
2021-03-16T08:31
2021-03-16T08:31
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Задать вопросУчастники:- глава делегации, депутат Национальной ассамблеи Ливана (парламент), руководитель парламентского блока движения "Хизбалла" Мохаммед РААД;- руководитель Департамента международных связей движения "Хизбалла" Сайед Аммар АЛЬ-МУСАВИ. Делегация прибыла по приглашению российской стороны. В ходе визита запланированы встречи и переговоры в Министерстве иностранных дел и Государственной Думе Российской Федерации, а также в других официальных и общественных структурах. На мероприятии будут затронуты вопросы российско-ливанского взаимодействия, в том числе в области борьбы с ковид-19. Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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Онлайн-конференция делегации движения "Хизбалла"

08:31 16.03.2021
 
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16 марта в 15:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция делегации ливанского шиитского движения "Хизбалла" о ситуации в Ливане и на Ближнем Востоке, включая Сирию, Йемен и Палестину.
Задать вопрос

Участники:
- глава делегации, депутат Национальной ассамблеи Ливана (парламент), руководитель парламентского блока движения "Хизбалла" Мохаммед РААД;
- руководитель Департамента международных связей движения "Хизбалла" Сайед Аммар АЛЬ-МУСАВИ.

Делегация прибыла по приглашению российской стороны. В ходе визита запланированы встречи и переговоры в Министерстве иностранных дел и Государственной Думе Российской Федерации, а также в других официальных и общественных структурах. На мероприятии будут затронуты вопросы российско-ливанского взаимодействия, в том числе в области борьбы с ковид-19.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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