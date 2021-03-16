Онлайн-конференция делегации движения "Хизбалла"
16 марта в 15:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция делегации ливанского шиитского движения "Хизбалла" о ситуации в Ливане и на Ближнем Востоке, включая Сирию, Йемен и Палестину.
Задать вопрос
Участники:
- глава делегации, депутат Национальной ассамблеи Ливана (парламент), руководитель парламентского блока движения "Хизбалла" Мохаммед РААД;
- руководитель Департамента международных связей движения "Хизбалла" Сайед Аммар АЛЬ-МУСАВИ.
Делегация прибыла по приглашению российской стороны. В ходе визита запланированы встречи и переговоры в Министерстве иностранных дел и Государственной Думе Российской Федерации, а также в других официальных и общественных структурах. На мероприятии будут затронуты вопросы российско-ливанского взаимодействия, в том числе в области борьбы с ковид-19.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- глава делегации, депутат Национальной ассамблеи Ливана (парламент), руководитель парламентского блока движения "Хизбалла" Мохаммед РААД;
- руководитель Департамента международных связей движения "Хизбалла" Сайед Аммар АЛЬ-МУСАВИ.
Делегация прибыла по приглашению российской стороны. В ходе визита запланированы встречи и переговоры в Министерстве иностранных дел и Государственной Думе Российской Федерации, а также в других официальных и общественных структурах. На мероприятии будут затронуты вопросы российско-ливанского взаимодействия, в том числе в области борьбы с ковид-19.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru