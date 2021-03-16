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ВТБ начал выпуск цифровых карт "Мир"
ВТБ начал выпуск цифровых карт "Мир"
ВТБ запустил сервис дистанционного заказа цифровых и пластиковых карт национальной платежной системы "Мир" в мобильном приложении ВТБ Онлайн (4+), сообщает... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T14:45
2021-03-16T14:45
карта мир
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. ВТБ запустил сервис дистанционного заказа цифровых и пластиковых карт национальной платежной системы "Мир" в мобильном приложении ВТБ Онлайн (4+), сообщает банк."Цифровая карта за последний год стала для клиентов ВТБ таким же привычным инструментом расчета, как обычная пластиковая. На сегодняшний день банк выпустил почти 450 тысяч цифровых карт, а к 2023 году мы планируем нарастить их долю до 40% от общего объема эмиссии. Заказ цифровой карты "Мир" в ВТБ Онлайн особенно актуален для тех, кому для зачисления бюджетных средств нужен счет без карт международных платежных систем", - приводятся в пресс-релизе слова начальника управления "Дебетовые карты и счета" ВТБ Ксении Андреевой.После выпуска цифровой карты "Мир" ее реквизиты можно предоставить для зачисления соцвыплат из бюджета, а также подключить карту к приложениям Mir Pay или Samsung Pay. В декабре 2019 года банк запустил в ВТБ-Онлайн эмиссию цифровых банковских карт Visa. В августе 2020 года ВТБ начал выпускать цифровые дебетовые карты Mastercard, а с 3 декабря – предодобренные цифровые кредитные карты.
https://ria.ru/20210315/investitsii-1601378138.html
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карта мир, втб, новости компаний - экономика

ВТБ начал выпуск цифровых карт "Мир"

14:45 16.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудницы банка ВТБ в Москве
Сотрудницы банка ВТБ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. ВТБ запустил сервис дистанционного заказа цифровых и пластиковых карт национальной платежной системы "Мир" в мобильном приложении ВТБ Онлайн (4+), сообщает банк.
"Цифровая карта за последний год стала для клиентов ВТБ таким же привычным инструментом расчета, как обычная пластиковая. На сегодняшний день банк выпустил почти 450 тысяч цифровых карт, а к 2023 году мы планируем нарастить их долю до 40% от общего объема эмиссии. Заказ цифровой карты "Мир" в ВТБ Онлайн особенно актуален для тех, кому для зачисления бюджетных средств нужен счет без карт международных платежных систем", - приводятся в пресс-релизе слова начальника управления "Дебетовые карты и счета" ВТБ Ксении Андреевой.
После выпуска цифровой карты "Мир" ее реквизиты можно предоставить для зачисления соцвыплат из бюджета, а также подключить карту к приложениям Mir Pay или Samsung Pay.
В декабре 2019 года банк запустил в ВТБ-Онлайн эмиссию цифровых банковских карт Visa. В августе 2020 года ВТБ начал выпускать цифровые дебетовые карты Mastercard, а с 3 декабря – предодобренные цифровые кредитные карты.
Видеобанкомат Внешторгбанка - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 19:17
Инвестиции в недвижимость стали доступны через ВТБ Онлайн
 
карта МирВТБНовости компаний - Экономика
 
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