https://ria.ru/20210316/karty-1601482362.html

ВТБ начал выпуск цифровых карт "Мир"

ВТБ начал выпуск цифровых карт "Мир"

ВТБ запустил сервис дистанционного заказа цифровых и пластиковых карт национальной платежной системы "Мир" в мобильном приложении ВТБ Онлайн (4+), сообщает... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T14:45

2021-03-16T14:45

2021-03-16T14:45

карта мир

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. ВТБ запустил сервис дистанционного заказа цифровых и пластиковых карт национальной платежной системы "Мир" в мобильном приложении ВТБ Онлайн (4+), сообщает банк."Цифровая карта за последний год стала для клиентов ВТБ таким же привычным инструментом расчета, как обычная пластиковая. На сегодняшний день банк выпустил почти 450 тысяч цифровых карт, а к 2023 году мы планируем нарастить их долю до 40% от общего объема эмиссии. Заказ цифровой карты "Мир" в ВТБ Онлайн особенно актуален для тех, кому для зачисления бюджетных средств нужен счет без карт международных платежных систем", - приводятся в пресс-релизе слова начальника управления "Дебетовые карты и счета" ВТБ Ксении Андреевой.После выпуска цифровой карты "Мир" ее реквизиты можно предоставить для зачисления соцвыплат из бюджета, а также подключить карту к приложениям Mir Pay или Samsung Pay. В декабре 2019 года банк запустил в ВТБ-Онлайн эмиссию цифровых банковских карт Visa. В августе 2020 года ВТБ начал выпускать цифровые дебетовые карты Mastercard, а с 3 декабря – предодобренные цифровые кредитные карты.

https://ria.ru/20210315/investitsii-1601378138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карта мир, втб, новости компаний - экономика