https://ria.ru/20210316/iznasilovanie-1601536045.html
В Татарстане трех подростков обвинили в изнасиловании сверстницы
В Татарстане трех подростков обвинили в изнасиловании сверстницы
Трое подростков из Набережных Челнов 15-16 лет обвиняются в изнасиловании сверстницы, говорится в сообщении СУ СК России по Татарстану. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T18:24
2021-03-16T18:24
2021-03-16T18:24
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
происшествия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Трое подростков из Набережных Челнов 15-16 лет обвиняются в изнасиловании сверстницы, говорится в сообщении СУ СК России по Татарстану."Трем жителям города Набережные Челны в возрасте 15 и 16 лет предъявлено обвинение в совершении преступления... "изнасилование несовершеннолетней". По версии следствия, 14 марта обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире города Набережные Челны, совершили преступление сексуального характера в отношении 17-летней девушки", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что причастность к преступлению подростки не признали. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об их аресте. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.
https://ria.ru/20210305/pozhiznennyy-1600051849.html
республика татарстан (татарстан)
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следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия