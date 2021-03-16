https://ria.ru/20210316/iznasilovanie-1601536045.html

В Татарстане трех подростков обвинили в изнасиловании сверстницы

В Татарстане трех подростков обвинили в изнасиловании сверстницы

Трое подростков из Набережных Челнов 15-16 лет обвиняются в изнасиловании сверстницы, говорится в сообщении СУ СК России по Татарстану. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T18:24

2021-03-16T18:24

2021-03-16T18:24

следственный комитет россии (ск рф)

республика татарстан (татарстан)

набережные челны

происшествия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Трое подростков из Набережных Челнов 15-16 лет обвиняются в изнасиловании сверстницы, говорится в сообщении СУ СК России по Татарстану."Трем жителям города Набережные Челны в возрасте 15 и 16 лет предъявлено обвинение в совершении преступления... "изнасилование несовершеннолетней". По версии следствия, 14 марта обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире города Набережные Челны, совершили преступление сексуального характера в отношении 17-летней девушки", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что причастность к преступлению подростки не признали. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об их аресте. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.

https://ria.ru/20210305/pozhiznennyy-1600051849.html

республика татарстан (татарстан)

набережные челны

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия