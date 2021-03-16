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В Татарстане трех подростков обвинили в изнасиловании сверстницы
В Татарстане трех подростков обвинили в изнасиловании сверстницы
Трое подростков из Набережных Челнов 15-16 лет обвиняются в изнасиловании сверстницы, говорится в сообщении СУ СК России по Татарстану. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T18:24
2021-03-16T18:24
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
происшествия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Трое подростков из Набережных Челнов 15-16 лет обвиняются в изнасиловании сверстницы, говорится в сообщении СУ СК России по Татарстану."Трем жителям города Набережные Челны в возрасте 15 и 16 лет предъявлено обвинение в совершении преступления... "изнасилование несовершеннолетней". По версии следствия, 14 марта обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире города Набережные Челны, совершили преступление сексуального характера в отношении 17-летней девушки", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что причастность к преступлению подростки не признали. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об их аресте. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.
https://ria.ru/20210305/pozhiznennyy-1600051849.html
республика татарстан (татарстан)
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следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия

В Татарстане трех подростков обвинили в изнасиловании сверстницы

18:24 16.03.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Трое подростков из Набережных Челнов 15-16 лет обвиняются в изнасиловании сверстницы, говорится в сообщении СУ СК России по Татарстану.
"Трем жителям города Набережные Челны в возрасте 15 и 16 лет предъявлено обвинение в совершении преступления... "изнасилование несовершеннолетней". По версии следствия, 14 марта обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире города Набережные Челны, совершили преступление сексуального характера в отношении 17-летней девушки", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что причастность к преступлению подростки не признали. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об их аресте. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.
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Следственный комитет России (СК РФ)Республика Татарстан (Татарстан)Набережные ЧелныПроисшествия
 
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