https://ria.ru/20210316/gosduma-1601453309.html
Володин поручил снять ограничения на проход в ГД помощников депутатов
Володин поручил снять ограничения на проход в ГД помощников депутатов
Спикер ГД Вячеслав Володин согласился с предложением депутатов и снять ограничения на проход в Госдуму их штатных помощников. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T12:41
2021-03-16T12:41
2021-03-16T12:41
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин согласился с предложением депутатов и снять ограничения на проход в Госдуму их штатных помощников."Давайте такое решение примем и соответствующие поручения будут даны с тем, чтобы мы и этот шаг сделали", - сообщил Володин на пленарном заседании, отвечая на предложение по снятию ограничений по проходу в здание Госдумы штатных помощников депутатов.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в свою очередь предложил обязать помощников сделать прививки от коронавируса."Что касается прививок – это решение каждого. Но все-таки правильно было бы воспользоваться такой возможностью", - сказал Володин.
https://radiosputnik.ria.ru/20210316/vaktsinatsiya-1601433171.html
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