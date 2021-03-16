https://ria.ru/20210316/gosduma-1601453309.html

Володин поручил снять ограничения на проход в ГД помощников депутатов

Володин поручил снять ограничения на проход в ГД помощников депутатов

Спикер ГД Вячеслав Володин согласился с предложением депутатов и снять ограничения на проход в Госдуму их штатных помощников. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T12:41

2021-03-16T12:41

2021-03-16T12:41

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин согласился с предложением депутатов и снять ограничения на проход в Госдуму их штатных помощников."Давайте такое решение примем и соответствующие поручения будут даны с тем, чтобы мы и этот шаг сделали", - сообщил Володин на пленарном заседании, отвечая на предложение по снятию ограничений по проходу в здание Госдумы штатных помощников депутатов.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в свою очередь предложил обязать помощников сделать прививки от коронавируса."Что касается прививок – это решение каждого. Но все-таки правильно было бы воспользоваться такой возможностью", - сказал Володин.

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/vaktsinatsiya-1601433171.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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