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Володин поручил снять ограничения на проход в ГД помощников депутатов
Володин поручил снять ограничения на проход в ГД помощников депутатов
Спикер ГД Вячеслав Володин согласился с предложением депутатов и снять ограничения на проход в Госдуму их штатных помощников. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T12:41
2021-03-16T12:41
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здоровье - общество
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вячеслав володин
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин согласился с предложением депутатов и снять ограничения на проход в Госдуму их штатных помощников."Давайте такое решение примем и соответствующие поручения будут даны с тем, чтобы мы и этот шаг сделали", - сообщил Володин на пленарном заседании, отвечая на предложение по снятию ограничений по проходу в здание Госдумы штатных помощников депутатов.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в свою очередь предложил обязать помощников сделать прививки от коронавируса."Что касается прививок – это решение каждого. Но все-таки правильно было бы воспользоваться такой возможностью", - сказал Володин.
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Володин поручил снять ограничения на проход в ГД помощников депутатов

12:41 16.03.2021
 
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин согласился с предложением депутатов и снять ограничения на проход в Госдуму их штатных помощников.
"Давайте такое решение примем и соответствующие поручения будут даны с тем, чтобы мы и этот шаг сделали", - сообщил Володин на пленарном заседании, отвечая на предложение по снятию ограничений по проходу в здание Госдумы штатных помощников депутатов.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в свою очередь предложил обязать помощников сделать прививки от коронавируса.
"Что касается прививок – это решение каждого. Но все-таки правильно было бы воспользоваться такой возможностью", - сказал Володин.
Медики в кабинете вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
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Вакцинация против COVID-19 может пополнить прививочный календарь в России
 
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