https://ria.ru/20210316/gintsburg-1601467678.html

Гинцбург положительно относится к сертификатам о вакцинации от COVID-19

Гинцбург положительно относится к сертификатам о вакцинации от COVID-19

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что положительно относится к введению сертификата вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T13:38

2021-03-16T13:38

2021-03-16T14:05

распространение коронавируса

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александр гинцбург

общество

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что положительно относится к введению сертификата вакцинации от коронавируса."Я отношусь положительно", - сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.Брифинг Гинцбурга проходит в формате онлайн-подключения с пресс-центром Sputnik Казахстан в Нур-Султане.

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2021

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