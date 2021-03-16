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Гинцбург положительно относится к сертификатам о вакцинации от COVID-19
Гинцбург положительно относится к сертификатам о вакцинации от COVID-19
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что положительно относится к введению сертификата вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:38
2021-03-16T13:38
2021-03-16T14:05
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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александр гинцбург
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что положительно относится к введению сертификата вакцинации от коронавируса."Я отношусь положительно", - сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.Брифинг Гинцбурга проходит в формате онлайн-подключения с пресс-центром Sputnik Казахстан в Нур-Султане.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество