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Худшие в истории. Партия Меркель провалилась на выборах
Худшие в истории. Партия Меркель провалилась на выборах
В минувшие дождливые выходные в Германии стартовала "репетиция" мегавыборов в бундестаг, назначенных на сентябрь. Начали с ландтагов — парламентов федеральных... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T08:00
2021-03-16T08:04
армин лашет
маркус зедер
бундестаг германии
ангела меркель
германия
в мире
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Софья Мельничук. В минувшие дождливые выходные в Германии стартовала "репетиция" мегавыборов в бундестаг, назначенных на сентябрь. Начали с ландтагов — парламентов федеральных земель Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртемберг. Для правящей партии Ангелы Меркель это был стресс-тест. Результат — худший в истории регионов. О чем говорят предпочтения избирателей, разбиралось РИА Новости.Привычная экзотикаИтоги выборов в двух землях не предвещают успеха правящему Христианско-демократическому союзу (ХДС). В Рейнланд-Пфальце отдали предпочтение Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — 36 процентов. В Баден-Вюртемберге победу одержали "Союз 90/Зеленые" — 32,6 процента. Впрочем, неожиданностью это не стало. Местные ландтаги и раньше были весьма неординарными. Так, в Рейнланд-Пфальце большинство сохранила "светофорная коалиция", названная по цветам партий: красных (социал-демократов), желтых (либералов из Свободной демократической партии) и зеленых. В Баден-Вюртемберге новое правительство может сформировать правящая коалиция, единственная, где зеленые соседствуют с ХДС. Правда, и там, как говорят, теперь возможен "светофор" — в последнее время сотрудничество двух партий наталкивалось на разногласия. ХДС потеряла часть избирателей в обеих землях. В Рейнланд-Пфальце христиане-демократы набрали 26 процентов голосов — на шесть меньше, чем четыре года назад. В Баден-Вюртемберге правящая партия также на втором месте с 23 процентами — на четыре меньше, чем в 2016-м. Дождь — не единственное неудобство, сопровождавшее избирательный процесс. Многие голосовали по почте не только из-за плохой погоды. В стране все еще серьезная ситуация с коронавирусом, которая сказалась и на агитационной кампании. Вместо разговоров с прохожими, распространением листовок, раздачи сувениров, собраний и митингов — выступления по телевидению, газеты и соцсети. Вести виртуальную агитацию с размахом могли позволить себе не все. В общем, у тех, кто уже сидел в правительстве и имел трибуну в СМИ, шансов было больше. Христианско-демократические аферыХристианско-демократический союз в последнее время все чаще в центре скандалов. Один из последних — масочный. Однопартиец Ангелы Меркель в правительстве Николас Лёбель сложил полномочия после того, как стало известно, что его компания провернула коррупционную схему на поставках защитных масок для Минздрава и положила в карман 250 тысяч евро комиссии. В три с половиной раза больше получила контора зампреда фракции Христианско-демократического союза в бундестаге Георга Нюссляйна. Он тоже подал в отставку. При этом закон ФРГ не запрещает депутатам зарабатывать вне стен бундестага. Они должны отчитываться о сторонних доходах, но запрета на получение денег помимо жалованья нет. Вопрос в сомнительности использования административного ресурса.Еще один удар по консерваторам нанесло разоблачение "азербайджанского лобби". Член фракции ХДС в бундестаге Марк Хауптман якобы брал деньги у Баку, а также у властей Вьетнама и Тайваня за размещение рекламы в газетах. Обвинения он отверг, но в отставку подал. Аксель Фишер, тоже член ХДС, предположительно, входил в "азербайджанское лобби" в Парламентской ассамблее Совета Европы. В связях с Баку немецкие СМИ уличили также их однопартийца Томаса Барайса — статс-секретаря Федерального министерства экономики. По информации медиа, он в обход установленных правил договаривался с немецкими компаниями о поставках аппаратов ИВЛ в Азербайджан. В ведомстве не стали отрицать факт обращения сотрудника в медицинскую компанию, но отвергли подозрения в том, что Барайс оказывал на нее давление. Поправить репутацию партии руководство намерено введением норм, регламентирующих, как именно могут подрабатывать депутаты от фракций. Предлагают также вносить лоббистов в особый реестр, чтобы понимать, кто пытается влиять на депутатов. Еще одна проблема ХДС — кто идет смену канцлеру Ангеле Меркель. В феврале объявила об отставке и отказе от выдвижения на должность председателя правительства Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В течение года она руководила политическими битвами ХДС, ее часто критиковали. Роковую роль в ее карьере сыграли скандальные выборы в Тюрингии. Там за нерукопожатную и чуть ли не андеграундную "Альтернативу для Германии" вопреки позиции руководства проголосовали парламентарии от ХДС. Да и саму канцлерин уже давно упрекают в отходе от консерватизма: якобы из-за этого избиратели переметнулись к другим политическим силам.В итоге в январе председателем Христианско-демократического союза стал Армин Лашет, премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии. Он слывет не самым консервативным членом ХДС, его считают приверженцем курса Меркель, хотя сама она с этим не согласна. Лашет, в частности, поддерживает антироссийские санкции, но выступает за диалог с Москвой. Пост главы партии не означает, что у других кандидатов в канцлеры нет надежды. Согласно опросам, конкуренцию Лашету может составить премьер-министр Баварии Маркус Зёдер из входящего с ХДС в консервативный блок Христианско-социального союза. Не все предрешеноИ все же прошедшие выборы прежде всего интересны в контексте смены лидерства ХДС, полагает Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО. "Избирательная кампания в двух федеральных землях должна была показать эффективность или неэффективность христианских демократов под руководством Армина Лашета, — поясняет он. — Слабые результаты ХДС показывают: новому руководству есть над чем поработать".Однако говорить о том, что судьба ХДС предрешена, пока рано. За пять месяцев многое может произойти. Рейтинги ХДС за последнее время демонстрировали как рост, так и падение, и нестабильная динамика может продолжаться вплоть до самого дня голосования, указывает эксперт. "Возможно, стоить ожидать изменений в "коронавирусной" политике, направленных на то, чтобы задобрить избирателя. Коррупционные скандалы, связанные с членами ХДС, — чувствительный удар, однако и другие партии периодически сталкиваются с подобными неприятностями". Важным периодом для определения электоральной динамики в ФРГ станет лето и период отпусков. "Если к этому времени ХДС вместе с СДПГ вернут жизнь немцев в нормальное русло, то, вероятнее всего, христианские демократы отыграют падение рейтингов", — заключает Соколов.В то же время падение популярности ХДС — тенденция, которая проявляется не только в регионах, но и в целом в стране, считает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. "Конечно, эпопея с лидером и перемена лиц в руководстве не укрепила доверие к партии. Негативно сказались и локдауны, и падение экономики на фоне коронавируса, и отчасти усталость от длительного руководства Меркель, — говорит он. — Избиратели, которые раньше были сторонниками традиционных народных партий — Социал-демократов и ХДС, все чаще обращают внимание на второй эшелон, в том числе зеленых и "АдГ". К первым больше тянутся на западе страны, ко вторым — на востоке". Эксперт подчеркивает: земельные выборы — проба сил перед федеральными: "На них идут те же избиратели, и они показали, как хотят голосовать". В то же время состав бундесрата, который формируется из представителей правительств земель, — тоже лакмусовая бумажка политических предпочтений. И чем больше представителей народных мнений, тем сложнее создать правящую коалицию. "Появляются немыслимые варианты: черно-зеленая, красно-зеленая. В ситуации такого "коалиционного кошмара" важен каждый голос, в том числе и бундесрата", — объясняет Камкин. Конечно, у партии Меркель явные сложности: тающая на фоне скандалов популярность, не уходящий коронавирус и уходящая канцлерин. И все же есть время собраться с силами и подготовиться к сентябрьским выборам.
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армин лашет, маркус зедер, бундестаг германии, ангела меркель, германия, в мире

Худшие в истории. Партия Меркель провалилась на выборах

08:00 16.03.2021 (обновлено: 08:04 16.03.2021)
 
© AP Photo / Markus Schreiber, fileКанцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин
Канцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© AP Photo / Markus Schreiber, file
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МОСКВА, 16 мар РИА Новости, Софья Мельничук. В минувшие дождливые выходные в Германии стартовала "репетиция" мегавыборов в бундестаг, назначенных на сентябрь. Начали с ландтагов — парламентов федеральных земель Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртемберг. Для правящей партии Ангелы Меркель это был стресс-тест. Результат — худший в истории регионов. О чем говорят предпочтения избирателей, разбиралось РИА Новости.

Привычная экзотика

Итоги выборов в двух землях не предвещают успеха правящему Христианско-демократическому союзу (ХДС). В Рейнланд-Пфальце отдали предпочтение Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — 36 процентов. В Баден-Вюртемберге победу одержали "Союз 90/Зеленые" — 32,6 процента. Впрочем, неожиданностью это не стало.
Местные ландтаги и раньше были весьма неординарными. Так, в Рейнланд-Пфальце большинство сохранила "светофорная коалиция", названная по цветам партий: красных (социал-демократов), желтых (либералов из Свободной демократической партии) и зеленых. В Баден-Вюртемберге новое правительство может сформировать правящая коалиция, единственная, где зеленые соседствуют с ХДС. Правда, и там, как говорят, теперь возможен "светофор" — в последнее время сотрудничество двух партий наталкивалось на разногласия.
ХДС потеряла часть избирателей в обеих землях. В Рейнланд-Пфальце христиане-демократы набрали 26 процентов голосов — на шесть меньше, чем четыре года назад. В Баден-Вюртемберге правящая партия также на втором месте с 23 процентами — на четыре меньше, чем в 2016-м.
© REUTERS / Wolfgang RattayЛидер партии "Союз 90/Зеленые" Винфрид Кречман уходит с избирательного участка в Баден-Вюртемберге. 14 марта 2021
Лидер партии Союз 90/Зеленые Винфрид Кречман уходит с избирательного участка в Баден-Вюртемберге. 14 марта 2021 - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© REUTERS / Wolfgang Rattay
Лидер партии "Союз 90/Зеленые" Винфрид Кречман уходит с избирательного участка в Баден-Вюртемберге. 14 марта 2021
Дождь — не единственное неудобство, сопровождавшее избирательный процесс. Многие голосовали по почте не только из-за плохой погоды. В стране все еще серьезная ситуация с коронавирусом, которая сказалась и на агитационной кампании. Вместо разговоров с прохожими, распространением листовок, раздачи сувениров, собраний и митингов — выступления по телевидению, газеты и соцсети. Вести виртуальную агитацию с размахом могли позволить себе не все. В общем, у тех, кто уже сидел в правительстве и имел трибуну в СМИ, шансов было больше.

Христианско-демократические аферы

Христианско-демократический союз в последнее время все чаще в центре скандалов. Один из последних — масочный. Однопартиец Ангелы Меркель в правительстве Николас Лёбель сложил полномочия после того, как стало известно, что его компания провернула коррупционную схему на поставках защитных масок для Минздрава и положила в карман 250 тысяч евро комиссии. В три с половиной раза больше получила контора зампреда фракции Христианско-демократического союза в бундестаге Георга Нюссляйна. Он тоже подал в отставку.
При этом закон ФРГ не запрещает депутатам зарабатывать вне стен бундестага. Они должны отчитываться о сторонних доходах, но запрета на получение денег помимо жалованья нет. Вопрос в сомнительности использования административного ресурса.
Еще один удар по консерваторам нанесло разоблачение "азербайджанского лобби". Член фракции ХДС в бундестаге Марк Хауптман якобы брал деньги у Баку, а также у властей Вьетнама и Тайваня за размещение рекламы в газетах. Обвинения он отверг, но в отставку подал. Аксель Фишер, тоже член ХДС, предположительно, входил в "азербайджанское лобби" в Парламентской ассамблее Совета Европы.
В связях с Баку немецкие СМИ уличили также их однопартийца Томаса Барайса — статс-секретаря Федерального министерства экономики. По информации медиа, он в обход установленных правил договаривался с немецкими компаниями о поставках аппаратов ИВЛ в Азербайджан. В ведомстве не стали отрицать факт обращения сотрудника в медицинскую компанию, но отвергли подозрения в том, что Барайс оказывал на нее давление.
© REUTERS / Markus Schreiber/Pool Штаб-квартира партии ХДС в Берлине
Штаб-квартира партии ХДС в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© REUTERS / Markus Schreiber/Pool
Штаб-квартира партии ХДС в Берлине
Поправить репутацию партии руководство намерено введением норм, регламентирующих, как именно могут подрабатывать депутаты от фракций. Предлагают также вносить лоббистов в особый реестр, чтобы понимать, кто пытается влиять на депутатов.
Еще одна проблема ХДС — кто идет смену канцлеру Ангеле Меркель. В феврале объявила об отставке и отказе от выдвижения на должность председателя правительства Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В течение года она руководила политическими битвами ХДС, ее часто критиковали. Роковую роль в ее карьере сыграли скандальные выборы в Тюрингии. Там за нерукопожатную и чуть ли не андеграундную "Альтернативу для Германии" вопреки позиции руководства проголосовали парламентарии от ХДС. Да и саму канцлерин уже давно упрекают в отходе от консерватизма: якобы из-за этого избиратели переметнулись к другим политическим силам.
В итоге в январе председателем Христианско-демократического союза стал Армин Лашет, премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии. Он слывет не самым консервативным членом ХДС, его считают приверженцем курса Меркель, хотя сама она с этим не согласна. Лашет, в частности, поддерживает антироссийские санкции, но выступает за диалог с Москвой.
Пост главы партии не означает, что у других кандидатов в канцлеры нет надежды. Согласно опросам, конкуренцию Лашету может составить премьер-министр Баварии Маркус Зёдер из входящего с ХДС в консервативный блок Христианско-социального союза.
Выступление канцлера Германии Ангелы Меркель в Бундестаге - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
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Не все предрешено

И все же прошедшие выборы прежде всего интересны в контексте смены лидерства ХДС, полагает Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО. "Избирательная кампания в двух федеральных землях должна была показать эффективность или неэффективность христианских демократов под руководством Армина Лашета, — поясняет он. — Слабые результаты ХДС показывают: новому руководству есть над чем поработать".
Однако говорить о том, что судьба ХДС предрешена, пока рано. За пять месяцев многое может произойти. Рейтинги ХДС за последнее время демонстрировали как рост, так и падение, и нестабильная динамика может продолжаться вплоть до самого дня голосования, указывает эксперт. "Возможно, стоить ожидать изменений в "коронавирусной" политике, направленных на то, чтобы задобрить избирателя. Коррупционные скандалы, связанные с членами ХДС, — чувствительный удар, однако и другие партии периодически сталкиваются с подобными неприятностями".
© AFP 2021 / Odd AndersenКанцлер Германии Ангела Меркель на конгрессе партии ХДС в Лейпциге
Канцлер Германии Ангела Меркель на конгрессе партии ХДС в Лейпциге - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© AFP 2021 / Odd Andersen
Канцлер Германии Ангела Меркель на конгрессе партии ХДС в Лейпциге
Важным периодом для определения электоральной динамики в ФРГ станет лето и период отпусков. "Если к этому времени ХДС вместе с СДПГ вернут жизнь немцев в нормальное русло, то, вероятнее всего, христианские демократы отыграют падение рейтингов", — заключает Соколов.
В то же время падение популярности ХДС — тенденция, которая проявляется не только в регионах, но и в целом в стране, считает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.
"Конечно, эпопея с лидером и перемена лиц в руководстве не укрепила доверие к партии. Негативно сказались и локдауны, и падение экономики на фоне коронавируса, и отчасти усталость от длительного руководства Меркель, — говорит он. — Избиратели, которые раньше были сторонниками традиционных народных партий — Социал-демократов и ХДС, все чаще обращают внимание на второй эшелон, в том числе зеленых и "АдГ". К первым больше тянутся на западе страны, ко вторым — на востоке".
Эксперт подчеркивает: земельные выборы — проба сил перед федеральными: "На них идут те же избиратели, и они показали, как хотят голосовать".
В то же время состав бундесрата, который формируется из представителей правительств земель, — тоже лакмусовая бумажка политических предпочтений. И чем больше представителей народных мнений, тем сложнее создать правящую коалицию. "Появляются немыслимые варианты: черно-зеленая, красно-зеленая. В ситуации такого "коалиционного кошмара" важен каждый голос, в том числе и бундесрата", — объясняет Камкин.
Конечно, у партии Меркель явные сложности: тающая на фоне скандалов популярность, не уходящий коронавирус и уходящая канцлерин. И все же есть время собраться с силами и подготовиться к сентябрьским выборам.
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