https://ria.ru/20210316/fondy-1601422705.html

Презентация Фонда Марии Бутиной "Своих не бросаем"

Презентация Фонда Марии Бутиной "Своих не бросаем"

18 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет презентация Фонда Марии БУТИНОЙ "Своих не бросаем".

2021-03-16T09:51

2021-03-16T09:51

2021-03-16T09:51

анонсы

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Задать вопросК участию также приглашены: - глава Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ;- главный редактор журнала "Профиль" Александр БЕЛОНОВСКИЙ.В последние годы все чаще требуется помощь соотечественникам, которые стали жертвами преследования за рубежом, как когда-то и Мария. Российские граждане повсеместно подвергаются дискриминации в правовом поле со стороны зарубежных органов. Основной задачей Фонда является защита прав российских граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, столкнувшихся с нарушением их прав и свобод, угрозой жизни или здоровью, уголовным или иным преследованием, попавших в заключение. На мероприятии будет представлена программа фонда, рассмотрены наиболее проблемные случаи, требующие оперативных действий, а также освещен план работы на ближайшее время.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы