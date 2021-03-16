Презентация Фонда Марии Бутиной "Своих не бросаем"
18 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет презентация Фонда Марии БУТИНОЙ "Своих не бросаем".
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К участию также приглашены:
- глава Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ;
- главный редактор журнала "Профиль" Александр БЕЛОНОВСКИЙ.
В последние годы все чаще требуется помощь соотечественникам, которые стали жертвами преследования за рубежом, как когда-то и Мария. Российские граждане повсеместно подвергаются дискриминации в правовом поле со стороны зарубежных органов. Основной задачей Фонда является защита прав российских граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, столкнувшихся с нарушением их прав и свобод, угрозой жизни или здоровью, уголовным или иным преследованием, попавших в заключение.
На мероприятии будет представлена программа фонда, рассмотрены наиболее проблемные случаи, требующие оперативных действий, а также освещен план работы на ближайшее время.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
К участию также приглашены:
- глава Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ;
- главный редактор журнала "Профиль" Александр БЕЛОНОВСКИЙ.
В последние годы все чаще требуется помощь соотечественникам, которые стали жертвами преследования за рубежом, как когда-то и Мария. Российские граждане повсеместно подвергаются дискриминации в правовом поле со стороны зарубежных органов. Основной задачей Фонда является защита прав российских граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, столкнувшихся с нарушением их прав и свобод, угрозой жизни или здоровью, уголовным или иным преследованием, попавших в заключение.
На мероприятии будет представлена программа фонда, рассмотрены наиболее проблемные случаи, требующие оперативных действий, а также освещен план работы на ближайшее время.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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