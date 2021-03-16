Московский международный фестиваль корпоративного видео – 2021
09:09 16.03.2021 (обновлено: 10:35 16.03.2021)
16 марта в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится Московский международный фестиваль корпоративного видео – 2021. В этом году тема форума: "Видео сегодня – мейнстрим коммуникаций".
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Модераторами дискуссий выступят:
- член Наблюдательного совета при Правлении АКМР Екатерина КОЛЯДА;
- генеральный директор креативного агентства "Брусника" Николай МОРОЗОВ;
- партнёр "Кастом Паблишинг Групп" Галина УСТИНОВА.
Ведущий Форума - генеральный директор PR-агентства "Борисов и партнеры" Василий БОРИСОВ.
Во время мероприятия планируется обсудить медиаменеджмент в эру "Тик-тока", глобальные изменения и контент в 2021 году, видеотренды, трансформацию видео на примере промышленного гиганта; трансформацию креатива: от брифа до реализации; трансформацию форматов: от информационного видео для телепрограмм к блогам и вовлечению сотрудников в создание контента; инхаус-креатив: как появление внутренних студий меняет или должно менять процессы, культуру и методологии компании в целом и много другое. Также во время форума состоится объявление имен победителей конкурса "Лучшее корпоративное видео России – 2021".
Также во время форума состоится объявление имен победителей конкурса "Лучшее корпоративное видео России – 2021".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Модераторами дискуссий выступят:
- член Наблюдательного совета при Правлении АКМР Екатерина КОЛЯДА;
- генеральный директор креативного агентства "Брусника" Николай МОРОЗОВ;
- партнёр "Кастом Паблишинг Групп" Галина УСТИНОВА.
Ведущий Форума - генеральный директор PR-агентства "Борисов и партнеры" Василий БОРИСОВ.
Во время мероприятия планируется обсудить медиаменеджмент в эру "Тик-тока", глобальные изменения и контент в 2021 году, видеотренды, трансформацию видео на примере промышленного гиганта; трансформацию креатива: от брифа до реализации; трансформацию форматов: от информационного видео для телепрограмм к блогам и вовлечению сотрудников в создание контента; инхаус-креатив: как появление внутренних студий меняет или должно менять процессы, культуру и методологии компании в целом и много другое. Также во время форума состоится объявление имен победителей конкурса "Лучшее корпоративное видео России – 2021".
Также во время форума состоится объявление имен победителей конкурса "Лучшее корпоративное видео России – 2021".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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