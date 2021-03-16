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Московский международный фестиваль корпоративного видео – 2021
Московский международный фестиваль корпоративного видео – 2021
16 марта в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится Московский международный фестиваль корпоративного видео – 2021. В этом году тема форума: "Видео сегодня – мейнстрим коммуникаций".
2021-03-16T09:09
2021-03-16T10:35
анонсы
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Задать вопросМодераторами дискуссий выступят: - член Наблюдательного совета при Правлении АКМР Екатерина КОЛЯДА; - генеральный директор креативного агентства "Брусника" Николай МОРОЗОВ; - партнёр "Кастом Паблишинг Групп" Галина УСТИНОВА. Ведущий Форума - генеральный директор PR-агентства "Борисов и партнеры" Василий БОРИСОВ.Во время мероприятия планируется обсудить медиаменеджмент в эру "Тик-тока", глобальные изменения и контент в 2021 году, видеотренды, трансформацию видео на примере промышленного гиганта; трансформацию креатива: от брифа до реализации; трансформацию форматов: от информационного видео для телепрограмм к блогам и вовлечению сотрудников в создание контента; инхаус-креатив: как появление внутренних студий меняет или должно менять процессы, культуру и методологии компании в целом и много другое. Также во время форума состоится объявление имен победителей конкурса "Лучшее корпоративное видео России – 2021".Также во время форума состоится объявление имен победителей конкурса "Лучшее корпоративное видео России – 2021".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Московский международный фестиваль корпоративного видео – 2021

09:09 16.03.2021 (обновлено: 10:35 16.03.2021)
 
Читать ria.ru в
16 марта в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится Московский международный фестиваль корпоративного видео – 2021. В этом году тема форума: "Видео сегодня – мейнстрим коммуникаций".
Задать вопрос

Модераторами дискуссий выступят:
- член Наблюдательного совета при Правлении АКМР Екатерина КОЛЯДА;
- генеральный директор креативного агентства "Брусника" Николай МОРОЗОВ;
- партнёр "Кастом Паблишинг Групп" Галина УСТИНОВА.

Ведущий Форума - генеральный директор PR-агентства "Борисов и партнеры" Василий БОРИСОВ.

Во время мероприятия планируется обсудить медиаменеджмент в эру "Тик-тока", глобальные изменения и контент в 2021 году, видеотренды, трансформацию видео на примере промышленного гиганта; трансформацию креатива: от брифа до реализации; трансформацию форматов: от информационного видео для телепрограмм к блогам и вовлечению сотрудников в создание контента; инхаус-креатив: как появление внутренних студий меняет или должно менять процессы, культуру и методологии компании в целом и много другое. Также во время форума состоится объявление имен победителей конкурса "Лучшее корпоративное видео России – 2021".
Также во время форума состоится объявление имен победителей конкурса "Лучшее корпоративное видео России – 2021".

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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