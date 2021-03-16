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Из бизнес-центра "Савеловский сити" эвакуировали около 300 человек
Из бизнес-центра "Савеловский сити" эвакуировали около 300 человек
Около 300 человек покинули "Савеловский сити" в Москве из-за пожара на 17-м этаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T11:05
2021-03-16T11:52
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Около 300 человек покинули "Савеловский сити" в Москве из-за пожара на 17-м этаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.Пожарные выехали по заявке о пожаре по адресу Новодмитровская улица, дом 2, корпус 2, где располагается 20-этажный бизнес-центр "Савеловский сити"."Происходит загорание в одном из кабинетов на 17-м этаже. Что горит и площадь уточняется. До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание покинуло около 300 человек", - сказали в главке.Позднее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что пожар потушен. Горело оборудование в вентиляционной камере на площади 5 квадратных метров. "В 11.13 было ликвидировано открытое горение, в 11.22 пожар потушен", - сказали в главке.Там добавили, что спасены 13 человек.
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60
Кадры тушения пожара в Бизнес-центре "Савеловский сити"
В Москве загорелся бизнес-центр "Савеловский Сити", идет эвакуация. Порядка 300 человек эвакуировали из бизнес-центра "Савеловский сити" из-за пожара, данных о пострадавших нет, сообщает МЧС.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

Из бизнес-центра "Савеловский сити" эвакуировали около 300 человек

11:05 16.03.2021 (обновлено: 11:52 16.03.2021)
 
© РИА НовостиПожар в бизнес-центре "Савеловский сити" в Москве. Кадр видео
Пожар в бизнес-центре Савеловский сити в Москве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Около 300 человек покинули "Савеловский сити" в Москве из-за пожара на 17-м этаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Пожарные выехали по заявке о пожаре по адресу Новодмитровская улица, дом 2, корпус 2, где располагается 20-этажный бизнес-центр "Савеловский сити".
"Происходит загорание в одном из кабинетов на 17-м этаже. Что горит и площадь уточняется. До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание покинуло около 300 человек", - сказали в главке.
Позднее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что пожар потушен. Горело оборудование в вентиляционной камере на площади 5 квадратных метров.
"В 11.13 было ликвидировано открытое горение, в 11.22 пожар потушен", - сказали в главке.
Там добавили, что спасены 13 человек.
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 01:35
В результате пожара в жилой высотке в центре Москвы погиб один человек
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
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