https://ria.ru/20210316/evakuatsiya-1601436294.html

Из бизнес-центра "Савеловский сити" эвакуировали около 300 человек

Из бизнес-центра "Савеловский сити" эвакуировали около 300 человек

Около 300 человек покинули "Савеловский сити" в Москве из-за пожара на 17-м этаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T11:05

2021-03-16T11:05

2021-03-16T11:52

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Около 300 человек покинули "Савеловский сити" в Москве из-за пожара на 17-м этаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.Пожарные выехали по заявке о пожаре по адресу Новодмитровская улица, дом 2, корпус 2, где располагается 20-этажный бизнес-центр "Савеловский сити"."Происходит загорание в одном из кабинетов на 17-м этаже. Что горит и площадь уточняется. До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание покинуло около 300 человек", - сказали в главке.Позднее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что пожар потушен. Горело оборудование в вентиляционной камере на площади 5 квадратных метров. "В 11.13 было ликвидировано открытое горение, в 11.22 пожар потушен", - сказали в главке.Там добавили, что спасены 13 человек.

https://ria.ru/20210313/pozhar-1601037904.html

москва

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2021

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Кадры тушения пожара в Бизнес-центре "Савеловский сити" В Москве загорелся бизнес-центр "Савеловский Сити", идет эвакуация. Порядка 300 человек эвакуировали из бизнес-центра "Савеловский сити" из-за пожара, данных о пострадавших нет, сообщает МЧС. 2021-03-16T11:05 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия