https://ria.ru/20210316/evakuatsiya-1601436294.html
Из бизнес-центра "Савеловский сити" эвакуировали около 300 человек
Из бизнес-центра "Савеловский сити" эвакуировали около 300 человек
Около 300 человек покинули "Савеловский сити" в Москве из-за пожара на 17-м этаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T11:05
2021-03-16T11:05
2021-03-16T11:52
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Около 300 человек покинули "Савеловский сити" в Москве из-за пожара на 17-м этаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.Пожарные выехали по заявке о пожаре по адресу Новодмитровская улица, дом 2, корпус 2, где располагается 20-этажный бизнес-центр "Савеловский сити"."Происходит загорание в одном из кабинетов на 17-м этаже. Что горит и площадь уточняется. До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание покинуло около 300 человек", - сказали в главке.Позднее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что пожар потушен. Горело оборудование в вентиляционной камере на площади 5 квадратных метров. "В 11.13 было ликвидировано открытое горение, в 11.22 пожар потушен", - сказали в главке.Там добавили, что спасены 13 человек.
https://ria.ru/20210313/pozhar-1601037904.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Кадры тушения пожара в Бизнес-центре "Савеловский сити"
В Москве загорелся бизнес-центр "Савеловский Сити", идет эвакуация. Порядка 300 человек эвакуировали из бизнес-центра "Савеловский сити" из-за пожара, данных о пострадавших нет, сообщает МЧС.
2021-03-16T11:05
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PT0M15S
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Около 300 человек покинули "Савеловский сити" в Москве
из-за пожара на 17-м этаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС
России.
Пожарные выехали по заявке о пожаре по адресу Новодмитровская улица, дом 2, корпус 2, где располагается 20-этажный бизнес-центр "Савеловский сити".
"Происходит загорание в одном из кабинетов на 17-м этаже. Что горит и площадь уточняется. До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание покинуло около 300 человек", - сказали в главке.
Позднее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что пожар потушен. Горело оборудование в вентиляционной камере на площади 5 квадратных метров.
"В 11.13 было ликвидировано открытое горение, в 11.22 пожар потушен", - сказали в главке.
Там добавили, что спасены 13 человек.