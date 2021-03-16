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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20210316/degtyarev-1601406159.html
Хабаровский край отметит седьмую годовщину крымского референдума
Хабаровский край отметит седьмую годовщину крымского референдума
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил жителей с седьмой годовщиной референдума, ознаменовавшегося воссоединением Крыма с Россией, в... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T03:55
2021-03-16T03:55
хабаровский край
хабаровский судостроительный завод
михаил дегтярев
комсомольск-на-амуре
хабаровск
республика крым
евпатория
общество
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ХАБАРОВСК, 16 мар — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил жителей с седьмой годовщиной референдума, ознаменовавшегося воссоединением Крыма с Россией, в регионе пройдет ряд тематических мероприятий, сообщили в местном правительстве.Он отметил, что Хабаровский край связывают с Крымом давние дружеские, социально-экономические отношения. На промышленных предприятиях – Амурском и Хабаровском судостроительных заводах – работают корабелы Керченского судостроительного завода. "Для многих из них наш край стал второй малой родиной", - отметил глава региона."Кроме того, северный Комсомольск-на-Амуре и город-курорт Евпатория объединили побратимские связи. Убежден, что мы будем и дальше сотрудничать на благо наших регионов и всей России", - заключил Дегтярев.По данным краевого правительства, на промышленных предприятиях региона на различных должностях работают 12 специалистов из Крыма. Они одними из первых получили паспорта республики и приехали в Хабаровск."К нам приехали настоящие профессионалы с большим опытом работы. Их отличает целеустремленность, аккуратность и дисциплинированность", - рассказал заместитель гендиректора по производству Хабаровского судостроительного завода Александр Задворов.В регионе пройдут мероприятия, посвященные седьмой годовщине референдума и воссоединения Крыма с Россией. С 17 по 18 марта в Городском дворце культуры (ГДК) состоится серия молодежных интеллектуальных игр "Октагон" на тему: "Крым - Россия! Вместе навсегда!" Игра представляет собой индивидуальные "бои" с объединенным командным зачетом и проходит в три раунда. В ней примут участие 18 команд, представляющие школы Хабаровска, средние профессиональные учебные заведения края и молодежные общественные организации.В дни проведения игры в ГДК будут работать книжно-иллюстративная экспозиция "Культурное наследие Крыма" Дальневосточной государственной научной библиотеки, выставка детских рисунков из Севастополя, представленная центром детского творчества "Народные ремесла", и музыкальный уголок Крыма, где будет представлена коллекция музея "Мир говорящих машин".Награждение победителей состоится в четверг. На торжественной церемонии участники игры познакомятся с бригадой крымских судостроителей. А в пятницу, 19 марта, пройдет телемост с участием представителей Ассамблеи народов Хабаровского края и крымского отделения Ассамблеи народов России.
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хабаровский судостроительный завод, михаил дегтярев, комсомольск-на-амуре, хабаровск, республика крым, евпатория, общество

Хабаровский край отметит седьмую годовщину крымского референдума

03:55 16.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ХАБАРОВСК, 16 мар — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил жителей с седьмой годовщиной референдума, ознаменовавшегося воссоединением Крыма с Россией, в регионе пройдет ряд тематических мероприятий, сообщили в местном правительстве.

"Ровно семь лет назад - 16 марта - в Крыму состоялся общенародный референдум. По его итогам 18 марта в Москве подписан договор о вхождении в состав РФ Республики Крым и города Севастополя. Это важная дата для всех россиян. В те дни, в марте 2014 года, мне как международному наблюдателю посчастливилось быть свидетелем подготовки и проведения крымского референдума, а через два дня уже в Георгиевском зале в Московском Кремле - исторического события - подписания документов о воссоединении", - написал Дегтярев в Instagram.

Он отметил, что Хабаровский край связывают с Крымом давние дружеские, социально-экономические отношения. На промышленных предприятиях – Амурском и Хабаровском судостроительных заводах – работают корабелы Керченского судостроительного завода. "Для многих из них наш край стал второй малой родиной", - отметил глава региона.
"Кроме того, северный Комсомольск-на-Амуре и город-курорт Евпатория объединили побратимские связи. Убежден, что мы будем и дальше сотрудничать на благо наших регионов и всей России", - заключил Дегтярев.
По данным краевого правительства, на промышленных предприятиях региона на различных должностях работают 12 специалистов из Крыма. Они одними из первых получили паспорта республики и приехали в Хабаровск.
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"К нам приехали настоящие профессионалы с большим опытом работы. Их отличает целеустремленность, аккуратность и дисциплинированность", - рассказал заместитель гендиректора по производству Хабаровского судостроительного завода Александр Задворов.
В регионе пройдут мероприятия, посвященные седьмой годовщине референдума и воссоединения Крыма с Россией. С 17 по 18 марта в Городском дворце культуры (ГДК) состоится серия молодежных интеллектуальных игр "Октагон" на тему: "Крым - Россия! Вместе навсегда!" Игра представляет собой индивидуальные "бои" с объединенным командным зачетом и проходит в три раунда. В ней примут участие 18 команд, представляющие школы Хабаровска, средние профессиональные учебные заведения края и молодежные общественные организации.
В дни проведения игры в ГДК будут работать книжно-иллюстративная экспозиция "Культурное наследие Крыма" Дальневосточной государственной научной библиотеки, выставка детских рисунков из Севастополя, представленная центром детского творчества "Народные ремесла", и музыкальный уголок Крыма, где будет представлена коллекция музея "Мир говорящих машин".
Награждение победителей состоится в четверг. На торжественной церемонии участники игры познакомятся с бригадой крымских судостроителей. А в пятницу, 19 марта, пройдет телемост с участием представителей Ассамблеи народов Хабаровского края и крымского отделения Ассамблеи народов России.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
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Хабаровский крайХабаровский судостроительный заводМихаил ДегтяревКомсомольск-на-АмуреХабаровскРеспублика КрымЕвпаторияОбщество
 
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