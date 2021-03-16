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Хабаровский край отметит седьмую годовщину крымского референдума

Хабаровский край отметит седьмую годовщину крымского референдума

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил жителей с седьмой годовщиной референдума, ознаменовавшегося воссоединением Крыма с Россией, в... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T03:55

2021-03-16T03:55

2021-03-16T03:55

хабаровский край

хабаровский судостроительный завод

михаил дегтярев

комсомольск-на-амуре

хабаровск

республика крым

евпатория

общество

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ХАБАРОВСК, 16 мар — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил жителей с седьмой годовщиной референдума, ознаменовавшегося воссоединением Крыма с Россией, в регионе пройдет ряд тематических мероприятий, сообщили в местном правительстве.Он отметил, что Хабаровский край связывают с Крымом давние дружеские, социально-экономические отношения. На промышленных предприятиях – Амурском и Хабаровском судостроительных заводах – работают корабелы Керченского судостроительного завода. "Для многих из них наш край стал второй малой родиной", - отметил глава региона."Кроме того, северный Комсомольск-на-Амуре и город-курорт Евпатория объединили побратимские связи. Убежден, что мы будем и дальше сотрудничать на благо наших регионов и всей России", - заключил Дегтярев.По данным краевого правительства, на промышленных предприятиях региона на различных должностях работают 12 специалистов из Крыма. Они одними из первых получили паспорта республики и приехали в Хабаровск."К нам приехали настоящие профессионалы с большим опытом работы. Их отличает целеустремленность, аккуратность и дисциплинированность", - рассказал заместитель гендиректора по производству Хабаровского судостроительного завода Александр Задворов.В регионе пройдут мероприятия, посвященные седьмой годовщине референдума и воссоединения Крыма с Россией. С 17 по 18 марта в Городском дворце культуры (ГДК) состоится серия молодежных интеллектуальных игр "Октагон" на тему: "Крым - Россия! Вместе навсегда!" Игра представляет собой индивидуальные "бои" с объединенным командным зачетом и проходит в три раунда. В ней примут участие 18 команд, представляющие школы Хабаровска, средние профессиональные учебные заведения края и молодежные общественные организации.В дни проведения игры в ГДК будут работать книжно-иллюстративная экспозиция "Культурное наследие Крыма" Дальневосточной государственной научной библиотеки, выставка детских рисунков из Севастополя, представленная центром детского творчества "Народные ремесла", и музыкальный уголок Крыма, где будет представлена коллекция музея "Мир говорящих машин".Награждение победителей состоится в четверг. На торжественной церемонии участники игры познакомятся с бригадой крымских судостроителей. А в пятницу, 19 марта, пройдет телемост с участием представителей Ассамблеи народов Хабаровского края и крымского отделения Ассамблеи народов России.

https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html

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комсомольск-на-амуре

хабаровск

республика крым

евпатория

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хабаровский судостроительный завод, михаил дегтярев, комсомольск-на-амуре, хабаровск, республика крым, евпатория, общество