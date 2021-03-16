https://ria.ru/20210316/borschevik-1601511889.html

Около 16 тысяч гектаров планируют обработать от борщевика в Подмосковье

Около 16 тысяч гектаров планируют обработать от борщевика в Подмосковье

Около 16 тысяч гектаров земли на территориях 52 городских округов планируют обработать от борщевика Сосновского в 2021 году в Подмосковье, сообщили в... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T16:51

2021-03-16T16:51

2021-03-16T16:51

новости подмосковья

можайск

московская область (подмосковье)

волоколамск

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Около 16 тысяч гектаров земли на территориях 52 городских округов планируют обработать от борщевика Сосновского в 2021 году в Подмосковье, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области."В текущем году мы планируем обработать от борщевика территории в 52 городских округах области. Работы по борьбе с ядовитым сорняком будут проводиться на площади порядка 16 тысяч гектаров земли, находящейся в муниципальной собственности и в собственности региона", - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, слова которого приводятся в сообщении.Земельные участки обработают от борщевика трехкратно - механическим, химическим или агротехническим методами. Это позволит не допустить цветения и дальнейшего распространения растений, рассказал Воскресенский.Наибольшая площадь пораженных борщевиком территорий в Подмосковье выявлена в Можайске, Волоколамске, Клину.

https://ria.ru/20201126/shtrafy-1586434477.html

можайск

московская область (подмосковье)

волоколамск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

можайск, московская область (подмосковье), волоколамск