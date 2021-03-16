https://ria.ru/20210316/boepripasy-1601477366.html
У липецкого депутата нашли склад боеприпасов времен Второй мировой войны
У липецкого депутата нашли склад боеприпасов времен Второй мировой войны
Депутат сельсовета Воловского района Липецкой области организовал склад боеприпасов и взрывчатки времен Великой Отечественной войны, сообщило регионального... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T14:28
2021-03-16T14:28
2021-03-16T15:55
следственный комитет россии (ск рф)
липецкая область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 16 мар — РИА Новости. Депутат сельсовета Воловского района Липецкой области организовал склад боеприпасов и взрывчатки времен Великой Отечественной войны, сообщило регионального управление Следственного комитета.По версии следствия, он незаконно хранил в своем гараже и в опустевшем родительском доме немецкий артиллерийский осколочно-фугасный снаряд, почти 300 патронов "Маузер" иностранного производства, предназначенных для винтовок и карабинов образца 1935-1942 годов, ручных, танковых и авиационных пулеметов, а также ручные осколочные гранаты Ф-1, неразорвавшуюся минометную мину, пакеты с добытым из найденных боеприпасов взрывчатым веществом общей массой около десяти килограммов.На допросе мужчина пояснил, что "коллекцию" он собирал на протяжении трех лет во время раскопок.Изъятые боеприпасы и порох пригодны для стрельбы, заявили эксперты.Против депутата возбудили дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте и хранении оружия.
https://ria.ru/20201021/boepripas-1580760050.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), липецкая область, происшествия
ВОРОНЕЖ, 16 мар — РИА Новости.
Депутат сельсовета Воловского района Липецкой области
организовал склад боеприпасов и взрывчатки времен Великой Отечественной войны, сообщило регионального управление Следственного комитета.
По версии следствия, он незаконно хранил в своем гараже и в опустевшем родительском доме немецкий артиллерийский осколочно-фугасный снаряд, почти 300 патронов "Маузер" иностранного производства, предназначенных для винтовок и карабинов образца 1935-1942 годов, ручных, танковых и авиационных пулеметов, а также ручные осколочные гранаты Ф-1, неразорвавшуюся минометную мину, пакеты с добытым из найденных боеприпасов взрывчатым веществом общей массой около десяти килограммов.
На допросе мужчина пояснил, что "коллекцию" он собирал на протяжении трех лет во время раскопок.
Изъятые боеприпасы и порох пригодны для стрельбы, заявили эксперты.
Против депутата возбудили дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте и хранении оружия.