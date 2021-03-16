https://ria.ru/20210316/belorussiya-1601501559.html

Замглавы МВД Белоруссии заявил, что время "протестунов" закончилось

Замглавы МВД Белоруссии заявил, что время "протестунов" закончилось

Заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков заявил, что время протестующих закончилось, это явление в... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T16:03

2021-03-16T16:03

2021-03-16T16:03

протесты в белоруссии

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МИНСК, 16 мар – РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков заявил, что время протестующих закончилось, это явление в республике сошло на нет."Время этих бчбэшников (оппозиции, которая обозначает себя бело-красно-белым флагом – ред.) и протестунов, оно закончилось. Это явление сошло на нет. Вот уже несколько месяцев подряд с их стороны проявлений нет", - заявил командующий внутренними войсками в интервью Sputnik Беларусь.Карпенков отметил, что в числе тех, кто участвовал в начавшихся после президентских выборов в августе несанкционированных массовых акциях, правоохранители увидели знакомые лица: это лидеры футбольных фанатов, анархисты, неонацисты. "Есть и коммерсанты, которые никогда не платили налогов… Кто-то в лесу бегает с флагом и пытается что-то снять, показать, выбросить в интернет, чтобы ему за это заплатили. Либо в самом темном и отхожем углу, во дворе проводят какие-то акции, или кричат в форточку "Жыве Беларусь". Много чести про них говорить и упоминать", - отметил он.Карпенков рассказал о поступающих в адрес силовиков и их семей угрозах со стороны наиболее радикально настроенных протестующих, назвав их "абсолютно аморальными людьми". "Это абсолютно не наша мораль, не наше поведение. Это не белорусское. Это сумасшедшая агрессия, которая направляется из-за рубежа, нашими неудачниками – людьми, которые, скажем так, не нашли себя в обществе. Это совершенно чуждое явление, но оно сходит на нет", - констатировал он.Замглавы МВД добавил, что "меньше хотелось бы даже упоминать, чтобы не поднимать эту волну". "Потому что это какие-то силы им придает. И они пытаются что-то вспомнить и сделать какое-то заявление... Да, есть определенная контрольная дата – 25 марта, день БНР (оппозиция традиционно проводит в этот день акции по случаю провозглашения в 1918 году в условиях немецкой оккупации Белорусской народной республики – ред.), когда они выползают на этот свой праздник. Но я скажу, что, пройдя ту школу испытаний, которые выпали на долю правоохранителей, мы знаем, как с ними бороться и что нам в данной ситуации предпринимать. Надо активно и буквально с первых минут приступать к тем действиям, которые нами выработаны. И мы быстро разберемся", - подчеркнул Карпенков.Командующий также рассказал, что прошлогодние несанкционированные массовые акции не прошли для внутренних войск бескровно: в госпитале с травмами оказались 22 военнослужащих, но они уже выздоровели и вернулись в строй. "Повторим все то, что было, если в этом будет необходимость. Но я абсолютно уверен, что если что-то и будет, то это будет буквально десятки (человек), не более того ", - добавил Карпенков.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

https://ria.ru/20210309/protesty-1600539203.html

https://ria.ru/20210301/protesty-1599459605.html

https://ria.ru/20210223/protesty-1598693064.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире