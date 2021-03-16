https://ria.ru/20210316/belorussiya-1601427049.html

В Белоруссии создадут совместный с Россией центр подготовки ВВС

В Белоруссии создадут совместный с Россией центр подготовки ВВС

В Белоруссии планируется вместе с российской стороной создать учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО, сообщила во вторник пресс-служба... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T10:21

2021-03-16T10:21

2021-03-16T11:00

россия

сергей шойгу

москва

белоруссия

в мире

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МИНСК, 16 мар – РИА Новости. В Белоруссии планируется вместе с российской стороной создать учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО, сообщила во вторник пресс-служба белорусского министерства обороны.В ведомстве напомнили, что 5 марта в Москве руководители оборонных ведомств двух стран Виктор Хренин и Сергей Шойгу обсудили реализацию мероприятий программы стратегического партнерства Белоруссии и Российской Федерации на 2021-2025 годы и пришли к единому мнению о необходимости формирования трех учебно-боевых центров совместной подготовки."На территории Республики Беларусь предполагается создание учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО", - поясняется в сообщении пресс-службы в Telegram-канале белорусского министерства.Отмечается, что "на базе центра будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации, а также совместное выполнение учебно-боевых задач"."Работа центра позволит значительно повысить уровень обученности специалистов и подготовки подразделений как ВВС и войск ПВО Республики Беларусь, так и Воздушно-космических сил Российской Федерации, укрепить практическую составляющую развития Единой региональной системы ПВО Союзного государства", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210314/ucheniya-1601137773.html

https://ria.ru/20210302/belorussiya-1599598003.html

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россия, сергей шойгу, москва, белоруссия, в мире