Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210316/belorussiya-1601427049.html
В Белоруссии создадут совместный с Россией центр подготовки ВВС
В Белоруссии создадут совместный с Россией центр подготовки ВВС
В Белоруссии планируется вместе с российской стороной создать учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО, сообщила во вторник пресс-служба... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T10:21
2021-03-16T11:00
россия
сергей шойгу
москва
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148336/30/1483363011_0:0:2795:1573_1920x0_80_0_0_3edc1e6d9c695e557e194c92f592822e.jpg
МИНСК, 16 мар – РИА Новости. В Белоруссии планируется вместе с российской стороной создать учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО, сообщила во вторник пресс-служба белорусского министерства обороны.В ведомстве напомнили, что 5 марта в Москве руководители оборонных ведомств двух стран Виктор Хренин и Сергей Шойгу обсудили реализацию мероприятий программы стратегического партнерства Белоруссии и Российской Федерации на 2021-2025 годы и пришли к единому мнению о необходимости формирования трех учебно-боевых центров совместной подготовки."На территории Республики Беларусь предполагается создание учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО", - поясняется в сообщении пресс-службы в Telegram-канале белорусского министерства.Отмечается, что "на базе центра будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации, а также совместное выполнение учебно-боевых задач"."Работа центра позволит значительно повысить уровень обученности специалистов и подготовки подразделений как ВВС и войск ПВО Республики Беларусь, так и Воздушно-космических сил Российской Федерации, укрепить практическую составляющую развития Единой региональной системы ПВО Союзного государства", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210314/ucheniya-1601137773.html
https://ria.ru/20210302/belorussiya-1599598003.html
россия
москва
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/148336/30/1483363011_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_88922219a08e1a9675252baedbfe6c6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей шойгу, москва, белоруссия, в мире

В Белоруссии создадут совместный с Россией центр подготовки ВВС

10:21 16.03.2021 (обновлено: 11:00 16.03.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЦеремония принятия военной присяги в Белоруссии
Церемония принятия военной присяги в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 мар – РИА Новости. В Белоруссии планируется вместе с российской стороной создать учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО, сообщила во вторник пресс-служба белорусского министерства обороны.
В ведомстве напомнили, что 5 марта в Москве руководители оборонных ведомств двух стран Виктор Хренин и Сергей Шойгу обсудили реализацию мероприятий программы стратегического партнерства Белоруссии и Российской Федерации на 2021-2025 годы и пришли к единому мнению о необходимости формирования трех учебно-боевых центров совместной подготовки.
Военнослужащие десантных войск, прибывшие в Белоруссию для учений - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта, 12:34Союзное государство
Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
"На территории Республики Беларусь предполагается создание учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО", - поясняется в сообщении пресс-службы в Telegram-канале белорусского министерства.
Отмечается, что "на базе центра будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации, а также совместное выполнение учебно-боевых задач".
"Работа центра позволит значительно повысить уровень обученности специалистов и подготовки подразделений как ВВС и войск ПВО Республики Беларусь, так и Воздушно-космических сил Российской Федерации, укрепить практическую составляющую развития Единой региональной системы ПВО Союзного государства", - подчеркивается в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 14:30Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии выпускать авиадетали для России
 
РоссияСергей ШойгуМоскваБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:12В Кремле рассказали о работе по одобрению "Спутника V" в Евросоюзе
13:11Xiaomi научит смартфоны защищаться от стороннего взгляда
13:10В школе под Красноярском, где отравились дети, уволили повара
13:03Главы ФЕОР и ПАСЕ договорились провести в Страсбурге выставку о Холокосте
13:01Песков переадресовал вопрос о массовых мероприятиях в Крыму Аксенову
13:01В Кремле выступили против политизации ситуации с вакцинами от COVID-19
12:59В Кремле назвали конституционный комитет Сирии безальтернативным
12:59Eurockot удалила информацию о первом пуске ракеты "Рокот"
12:58Названы популярные города России для путешествий на майские праздники
12:57В Кремле не допускают возможности референдума по выходу из состава России
12:54В Кремле рассказали о взаимодействии России и Турции по Сирии
12:52Референдум в Крыму не противоречил законам Украины, заявил Песков
12:52Песков заявил, что чиновники в Кремле стали реже болеть COVID-19
12:51"Россия сегодня" открыло фотовыставку, посвященную Крымской весне
12:50В Кремле назвали Асада легитимным руководителем Сирии
12:49Отставки губернаторов не будут зависеть от выборов в ГД, заявили в Кремле
12:49Путин встретится с губернатором Подмосковья
12:48Кремль ответил на заявления лидеров западных стран о "российской угрозе"
12:47Посольство в Нигерии пытается освободить россиянина, похищенного пиратами
12:43Власти пытаются сдержать экспорт ключевых товаров, рассказал Патрушев
Лента новостейМолния