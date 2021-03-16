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https://ria.ru/20210316/animatsiya-1601429711.html
Награду токийского фестиваля анимации отправят в Россию почтой
Награду токийского фестиваля анимации отправят в Россию почтой
Награда фестиваля мультипликационных фильмов Tokyo Anime Award Festival создателям российского мультфильма "Бегомания" будет отправлена в Россию по почте,... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:24
2021-03-16T13:24
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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости, Ксения Нака. Награда фестиваля мультипликационных фильмов Tokyo Anime Award Festival создателям российского мультфильма "Бегомания" будет отправлена в Россию по почте, сообщили РИА Новости организаторы."Из-за невозможности вручить награду лично, мы перешлем ее по почте", - сообщили организаторы форума.В конкурсную программу фестиваля были отобраны два российских мультфильма – "Бегомания" Дарьи Столбецовой и "Анна: кошки-мышки" Вари Яковлевой. "Бегомания" по итогам конкурса получила приз главы токийского района Тосима.Гран-при фестиваля получили полнометражная картина "Жозеф", созданная мультипликаторами Франции, Испании и Бельгии, и "Гроб" – короткометражный мультфильм французских кинематографистов.В конкурсную программу вошли четыре полнометражных фильма и 35 короткометражных. Они были отобраны из 817 фильмов из 57 стран. В прошлом году фестиваль был отменен из-за коронавируса, а в 2019 году на фестивале в конкурсной программе были представлены сразу три российских картины: "А как наши космонавты" Галины Голубевой, "Доброе сердце" Евгении Жирковой и "Тише" Максима Куликова.
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кино и сериалы, новости культуры, япония

Награду токийского фестиваля анимации отправят в Россию почтой

13:24 16.03.2021
 
© Кинокомпания "СНЕГА" (2019)Кадр из мультфильма "Бегомания"
Кадр из мультфильма Бегомания - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Кинокомпания "СНЕГА" (2019)
Читать ria.ru в
ТОКИО, 16 мар – РИА Новости, Ксения Нака. Награда фестиваля мультипликационных фильмов Tokyo Anime Award Festival создателям российского мультфильма "Бегомания" будет отправлена в Россию по почте, сообщили РИА Новости организаторы.
© Кинокомпания "СНЕГА" (2019)Кадр из мультфильма "Бегомания"
Кадр из мультфильма Бегомания
1 из 3
Кадр из мультфильма "Бегомания"
© Кинокомпания "СНЕГА" (2019)
© Кинокомпания "СНЕГА" (2019)Кадр из мультфильма "Бегомания"
Кадр из мультфильма Бегомания
2 из 3
Кадр из мультфильма "Бегомания"
© Кинокомпания "СНЕГА" (2019)
© Кинокомпания "СНЕГА" (2019)Кадр из мультфильма "Бегомания"
Кадр из мультфильма Бегомания
3 из 3
Кадр из мультфильма "Бегомания"
© Кинокомпания "СНЕГА" (2019)
1 из 3
Кадр из мультфильма "Бегомания"
© Кинокомпания "СНЕГА" (2019)
2 из 3
Кадр из мультфильма "Бегомания"
© Кинокомпания "СНЕГА" (2019)
3 из 3
Кадр из мультфильма "Бегомания"
© Кинокомпания "СНЕГА" (2019)
"Из-за невозможности вручить награду лично, мы перешлем ее по почте", - сообщили организаторы форума.
В конкурсную программу фестиваля были отобраны два российских мультфильма – "Бегомания" Дарьи Столбецовой и "Анна: кошки-мышки" Вари Яковлевой. "Бегомания" по итогам конкурса получила приз главы токийского района Тосима.
Гран-при фестиваля получили полнометражная картина "Жозеф", созданная мультипликаторами Франции, Испании и Бельгии, и "Гроб" – короткометражный мультфильм французских кинематографистов.
В конкурсную программу вошли четыре полнометражных фильма и 35 короткометражных. Они были отобраны из 817 фильмов из 57 стран. В прошлом году фестиваль был отменен из-за коронавируса, а в 2019 году на фестивале в конкурсной программе были представлены сразу три российских картины: "А как наши космонавты" Галины Голубевой, "Доброе сердце" Евгении Жирковой и "Тише" Максима Куликова.
Участники мультипликационного фестиваля в Токио - РИА Новости, 1920, 08.03.2019
8 марта 2019, 15:24Культура
На фестивале в Токио состоялся показ российских мультфильмов
 
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