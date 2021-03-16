Награду токийского фестиваля анимации отправят в Россию почтой

ТОКИО, 16 мар – РИА Новости, Ксения Нака. Награда фестиваля мультипликационных фильмов Tokyo Anime Award Festival создателям российского мультфильма "Бегомания" будет отправлена в Россию по почте, сообщили РИА Новости организаторы."Из-за невозможности вручить награду лично, мы перешлем ее по почте", - сообщили организаторы форума.В конкурсную программу фестиваля были отобраны два российских мультфильма – "Бегомания" Дарьи Столбецовой и "Анна: кошки-мышки" Вари Яковлевой. "Бегомания" по итогам конкурса получила приз главы токийского района Тосима.Гран-при фестиваля получили полнометражная картина "Жозеф", созданная мультипликаторами Франции, Испании и Бельгии, и "Гроб" – короткометражный мультфильм французских кинематографистов.В конкурсную программу вошли четыре полнометражных фильма и 35 короткометражных. Они были отобраны из 817 фильмов из 57 стран. В прошлом году фестиваль был отменен из-за коронавируса, а в 2019 году на фестивале в конкурсной программе были представлены сразу три российских картины: "А как наши космонавты" Галины Голубевой, "Доброе сердце" Евгении Жирковой и "Тише" Максима Куликова.
ТОКИО, 16 мар – РИА Новости, Ксения Нака. Награда фестиваля мультипликационных фильмов Tokyo Anime Award Festival создателям российского мультфильма "Бегомания" будет отправлена в Россию по почте, сообщили РИА Новости организаторы.
"Из-за невозможности вручить награду лично, мы перешлем ее по почте", - сообщили организаторы форума.
В конкурсную программу фестиваля были отобраны два российских мультфильма – "Бегомания" Дарьи Столбецовой и "Анна: кошки-мышки" Вари Яковлевой. "Бегомания" по итогам конкурса получила приз главы токийского района Тосима.
Гран-при фестиваля получили полнометражная картина "Жозеф", созданная мультипликаторами Франции, Испании и Бельгии, и "Гроб" – короткометражный мультфильм французских кинематографистов.
В конкурсную программу вошли четыре полнометражных фильма и 35 короткометражных. Они были отобраны из 817 фильмов из 57 стран. В прошлом году фестиваль был отменен из-за коронавируса, а в 2019 году на фестивале в конкурсной программе были представлены сразу три российских картины: "А как наши космонавты" Галины Голубевой, "Доброе сердце" Евгении Жирковой и "Тише" Максима Куликова.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.