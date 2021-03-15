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На Алтае задержали подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью
На Алтае задержали подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью
Банду мошенников, которые оставили минимум восемь человек без квартир и домов, задержали в Алтайском крае, сообщает краевой СУСК. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T15:03
2021-03-15T15:03
россия
алтайский край
белокуриха
происшествия
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БАРНАУЛ, 15 мар - РИА Новости. Банду мошенников, которые оставили минимум восемь человек без квартир и домов, задержали в Алтайском крае, сообщает краевой СУСК.По данным следствия, с декабря 2019 по февраль 2021 года обвиняемые в составе группы по предварительному сговору путем обмана и злоупотребления доверием совершали хищение принадлежащих жителям Барнаула, Бийска и Белокурихи домов и квартир.Также в октябре прошлого года трое из обвиняемых с целью завладения имуществом незаконно лишили свободы жителя города Бийска и три дня удерживали его в помещении. Однако довести преступный умысел до конца им не удалось – мужчине при доставлении его к нотариусу удалось убежать."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении пятерых жителей края в возрасте от 26 до 47 лет… По ходатайству следствия в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. В СУСК отметили, что в настоящее время следователями установлено 8 эпизодов противоправной деятельности мошенников, но пока устанавливается, были ли еще подобные случаи.В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение", "покушение на мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение" и "незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
https://ria.ru/20210315/balbek-1601215247.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210313/moshennichestvo-1601086396.html
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россия, алтайский край, белокуриха, происшествия

На Алтае задержали подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью

15:03 15.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 15 мар - РИА Новости. Банду мошенников, которые оставили минимум восемь человек без квартир и домов, задержали в Алтайском крае, сообщает краевой СУСК.
По данным следствия, с декабря 2019 по февраль 2021 года обвиняемые в составе группы по предварительному сговору путем обмана и злоупотребления доверием совершали хищение принадлежащих жителям Барнаула, Бийска и Белокурихи домов и квартир.
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"В большинстве случаев они сообщали о намерении купить продаваемое жилье и доставляли продавцов в помещение многофункционального центра, где потерпевшие подписывали договоры купли-продажи, однако денежных средств не получали и оставались без квартир. Кроме того, в июле 2020 года двое из злоумышленников приехали к жителю города Бийска и, представившись работниками социальных служб, попросили расписаться в ведомости за доставку продуктов питания. Вместо этого потерпевший поставил подпись о продаже своей квартиры", - уточняют в ведомстве.
Также в октябре прошлого года трое из обвиняемых с целью завладения имуществом незаконно лишили свободы жителя города Бийска и три дня удерживали его в помещении. Однако довести преступный умысел до конца им не удалось – мужчине при доставлении его к нотариусу удалось убежать.
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"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении пятерых жителей края в возрасте от 26 до 47 лет… По ходатайству следствия в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. В СУСК отметили, что в настоящее время следователями установлено 8 эпизодов противоправной деятельности мошенников, но пока устанавливается, были ли еще подобные случаи.
В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение", "покушение на мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение" и "незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
 
РоссияАлтайский крайБелокурихаПроисшествия
 
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