https://ria.ru/20210315/zhile-1601319481.html

На Алтае задержали подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью

На Алтае задержали подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью

Банду мошенников, которые оставили минимум восемь человек без квартир и домов, задержали в Алтайском крае, сообщает краевой СУСК. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T15:03

2021-03-15T15:03

2021-03-15T15:03

россия

алтайский край

белокуриха

происшествия

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БАРНАУЛ, 15 мар - РИА Новости. Банду мошенников, которые оставили минимум восемь человек без квартир и домов, задержали в Алтайском крае, сообщает краевой СУСК.По данным следствия, с декабря 2019 по февраль 2021 года обвиняемые в составе группы по предварительному сговору путем обмана и злоупотребления доверием совершали хищение принадлежащих жителям Барнаула, Бийска и Белокурихи домов и квартир.Также в октябре прошлого года трое из обвиняемых с целью завладения имуществом незаконно лишили свободы жителя города Бийска и три дня удерживали его в помещении. Однако довести преступный умысел до конца им не удалось – мужчине при доставлении его к нотариусу удалось убежать."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении пятерых жителей края в возрасте от 26 до 47 лет… По ходатайству следствия в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. В СУСК отметили, что в настоящее время следователями установлено 8 эпизодов противоправной деятельности мошенников, но пока устанавливается, были ли еще подобные случаи.В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение", "покушение на мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение" и "незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

https://ria.ru/20210315/balbek-1601215247.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210313/moshennichestvo-1601086396.html

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алтайский край

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россия, алтайский край, белокуриха, происшествия