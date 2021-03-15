https://ria.ru/20210315/zdorove-1601186929.html
Названы три привычки, которые могут разрушить здоровье
Названы три привычки, которые могут разрушить здоровье
Польский портал Wirtualna Polska рассказал о трех привычках, которые могут оказать разрушающий эффект на здоровье человека. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T03:01
2021-03-15T03:01
2021-03-15T03:01
здоровье
польша
общество
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Польский портал Wirtualna Polska рассказал о трех привычках, которые могут оказать разрушающий эффект на здоровье человека.Как предупреждает автор, решение поспать после сытного обеда — это плохая идея. Лежачая позиция и сам сон нарушают пищеварительный процесс и осложняют перемещение еды по пищеварительной системе. Кроме того, послеобеденный сон может привести к метеоризму и запорам.Также автор настоятельно рекомендует отказаться от чаепития после еды. Любой сорт этого напитка затрудняет усвоение некоторых питательных веществ и минералов, а у людей со склонностью к анемии чай может снизить усвоение железа на 87 процентов, утверждается в материале. Помимо этого, этот напиток обладает низким уровнем pH, что, по словам автора, негативно сказывается на процесс переваривания белков и жиров.Помимо этого, после еды не стоит также заниматься спортом. Согласно материалу, интенсивная физическая нагрузка не позволит организму функционировать должным образом. Это может привести к несварению и болям в желудке, а в перспективе — к нарушениям работы пищеварительной системы.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
https://ria.ru/20210302/privychka-1599638466.html
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здоровье, польша, общество
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Польский портал Wirtualna Polska
рассказал о трех привычках, которые могут оказать разрушающий эффект на здоровье человека.
Как предупреждает автор, решение поспать после сытного обеда — это плохая идея. Лежачая позиция и сам сон нарушают пищеварительный процесс и осложняют перемещение еды по пищеварительной системе. Кроме того, послеобеденный сон может привести к метеоризму и запорам.
Также автор настоятельно рекомендует отказаться от чаепития после еды. Любой сорт этого напитка затрудняет усвоение некоторых питательных веществ и минералов, а у людей со склонностью к анемии чай может снизить усвоение железа на 87 процентов, утверждается в материале. Помимо этого, этот напиток обладает низким уровнем pH, что, по словам автора, негативно сказывается на процесс переваривания белков и жиров.
Помимо этого, после еды не стоит также заниматься спортом. Согласно материалу, интенсивная физическая нагрузка не позволит организму функционировать должным образом. Это может привести к несварению и болям в желудке, а в перспективе — к нарушениям работы пищеварительной системы.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>