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Кремль переадресовал вопрос по задержаниям на форуме НКО-иноагента в МВД
Кремль переадресовал вопрос по задержаниям на форуме НКО-иноагента в МВД
В Кремле переадресовали в МВД вопросы по задержаниям на форуме НКО-иноагента, исходят из того, что на нем были зафиксированы нарушения, ставшие поводом для... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T12:47
2021-03-15T12:47
2021-03-15T12:53
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Кремле переадресовали в МВД вопросы по задержаниям на форуме НКО-иноагента, исходят из того, что на нем были зафиксированы нарушения, ставшие поводом для действия правоохранителей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, вопросы по тому, какие это нарушения, надо адресовывать в МВД. "Все-таки вопросы нужно адресовать в МВД, а не к нам. Это не совсем наша прерогатива", - добавил он.Ранее на сайте ГУ МВД по Москве появилось сообщение, что в ОВД после попытки проведения 13 марта мероприятия с нежелательными организациями в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе доставлены около 200 человек. Отмечалось, что представители общественной организации пытались провести мероприятие с нарушением эпидемиологических норм.Координатор "Объединенных демократов" Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что на форум, организованный этим проектом, в гостиницу "Измайлово Дельта" приехали муниципальные депутаты из регионов России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.
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дмитрий песков
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости.
В Кремле переадресовали в МВД вопросы по задержаниям на форуме НКО-иноагента, исходят из того, что на нем были зафиксированы нарушения, ставшие поводом для действия правоохранителей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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"Причины задержания были, насколько мы понимаем, были разъяснены участникам, и не Кремлю оценивать как-то причины задержания, но мы исходим из того, что были отфиксированы определенные нарушения, которые и стали поводом для соответствующих действий правоохранительных органов", - сказал Песков журналистам.
По его словам, вопросы по тому, какие это нарушения, надо адресовывать в МВД. "Все-таки вопросы нужно адресовать в МВД, а не к нам. Это не совсем наша прерогатива", - добавил он.
Ранее на сайте ГУ МВД по Москве появилось сообщение, что в ОВД после попытки проведения 13 марта мероприятия с нежелательными организациями в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе доставлены около 200 человек. Отмечалось, что представители общественной организации пытались провести мероприятие с нарушением эпидемиологических норм.
Координатор "Объединенных демократов" Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что на форум, организованный этим проектом, в гостиницу "Измайлово Дельта" приехали муниципальные депутаты из регионов России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.