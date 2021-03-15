https://ria.ru/20210315/zaderzhaniya-1601232024.html

Кремль переадресовал вопрос по задержаниям на форуме НКО-иноагента в МВД

Кремль переадресовал вопрос по задержаниям на форуме НКО-иноагента в МВД

В Кремле переадресовали в МВД вопросы по задержаниям на форуме НКО-иноагента, исходят из того, что на нем были зафиксированы нарушения, ставшие поводом для... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T12:47

2021-03-15T12:47

2021-03-15T12:53

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Кремле переадресовали в МВД вопросы по задержаниям на форуме НКО-иноагента, исходят из того, что на нем были зафиксированы нарушения, ставшие поводом для действия правоохранителей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, вопросы по тому, какие это нарушения, надо адресовывать в МВД. "Все-таки вопросы нужно адресовать в МВД, а не к нам. Это не совсем наша прерогатива", - добавил он.Ранее на сайте ГУ МВД по Москве появилось сообщение, что в ОВД после попытки проведения 13 марта мероприятия с нежелательными организациями в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе доставлены около 200 человек. Отмечалось, что представители общественной организации пытались провести мероприятие с нарушением эпидемиологических норм.Координатор "Объединенных демократов" Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что на форум, организованный этим проектом, в гостиницу "Измайлово Дельта" приехали муниципальные депутаты из регионов России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.

https://ria.ru/20210313/galyamina-1601098738.html

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дмитрий песков